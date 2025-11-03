российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 3 ноября 2025, 14:10 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

ВС РФ нанесли удар возмездия «Кинжалами» по ВПК и газовым объектам Украины

Фото Минобороны РФ

Российские военные в ответ на террористические атаки Киева ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по военным заводам Украины и обеспечивавшим их работу объектам газо-энергетического комплекса, а также по аэродрому ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Кроме того, поражена ремонтная база вооружения и военной техники украинской армии.

Для атаки, помимо оружия большой дальности наземного и воздушного базирования, использовались беспилотники.

В ведомстве подчеркнули, что удар был нанесен «в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России».

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», – заявили в Минобороны.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Украина

Трамп заявил о способности решить конфликт на Украине за пару месяцев / ВС РФ предотвратили попытки ВСУ вырваться из окружения в Красноармейске и Купянске / Армия России нанесла новые удары по объектам энергетики ВПК Украины / В результате атак ВСУ в Белгородской области пострадали два подростка / Над Россией за три часа сбили шесть украинских беспилотников / Житель Белгородской области ранен при атаке дрона ВСУ / ВС РФ сжимают кольцо окружения в Димитрове и не дают ВСУ выйти из «котла» в Купянске / Силы ПВО сбили четыре беспилотника над регионами России

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Украина,