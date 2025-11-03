ВС РФ нанесли удар возмездия «Кинжалами» по ВПК и газовым объектам Украины

Российские военные в ответ на террористические атаки Киева ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по военным заводам Украины и обеспечивавшим их работу объектам газо-энергетического комплекса, а также по аэродрому ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Кроме того, поражена ремонтная база вооружения и военной техники украинской армии.

Для атаки, помимо оружия большой дальности наземного и воздушного базирования, использовались беспилотники.

В ведомстве подчеркнули, что удар был нанесен «в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России».

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», – заявили в Минобороны.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

