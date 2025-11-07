российское информационное агентство 18+

Пятница, 7 ноября 2025, 20:19 мск

Глава МАГАТЭ сообщил о прекращении огня в районе Запорожской АЭС

Фото: сайт Запорожской АЭС

В районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) введен режим прекращения огня для проведения ремонтных работ на линиях внешнего энергоснабжения. Об этом сообщил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

«Прекращение огня при посредничестве МАГАТЭ вступило в силу на ЗАЭС, что позволит провести ремонтные работы, нацеленные на укрепление ее подключений к внешнему энергоснабжению и предотвращение ядерного инцидента», – приводятся слова Гросси в сообщении агентства.

Глава МАГИТЭ уточнил, что режим прекращения огня позволит начать 8 ноября восстановление подачи электроэнергии с подстанции «Ферросплавная-1» к украинской линии. Предполагается, что необходимые работы будут проводиться несколько дней.

Вена, Анастасия Смирнова

