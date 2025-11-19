В Днепропетровске, Сумах, Тернополе и Херсоне прогремели взрывы

Киевские СМИ сообщили о взрывах в нескольких областях Украины. Под ударом оказались Днепропетровск, Тернополь, Сумы и Херсон.
Подробности пока не приводятся. Министерство обороны РФ не сообщало о ударах по украинской территории.
В последнее время российские военные регулярно наносят массированные удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины и обеспечивающим их работу энергообъектам в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам в России.
Киев, Анастасия Смирнова
