В Днепропетровске, Сумах, Тернополе и Херсоне прогремели взрывы

Киевские СМИ сообщили о взрывах в нескольких областях Украины. Под ударом оказались Днепропетровск, Тернополь, Сумы и Херсон.

Подробности пока не приводятся. Министерство обороны РФ не сообщало о ударах по украинской территории.

В последнее время российские военные регулярно наносят массированные удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины и обеспечивающим их работу энергообъектам в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам в России.

Киев, Анастасия Смирнова

