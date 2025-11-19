российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 19 ноября 2025, 18:39 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

В Днепропетровске, Сумах, Тернополе и Херсоне прогремели взрывы

Киевские СМИ сообщили о взрывах в нескольких областях Украины. Под ударом оказались Днепропетровск, Тернополь, Сумы и Херсон.

Подробности пока не приводятся. Министерство обороны РФ не сообщало о ударах по украинской территории.

В последнее время российские военные регулярно наносят массированные удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины и обеспечивающим их работу энергообъектам в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам в России.

Киев, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Украина

В Киев прибыла делегация во главе с министром армии США / ВС РФ нанесли массированный удар «Кинжалами» по объектам ВПК Украины / В Курской области подорвался на мине служебный автомобиль полиции: ранены двое сотрудников / Силы ПВО сбили еще два беспилотника ВСУ, которые летели к Москве / На подлете к Москве сбит украинский беспилотник / Над Воронежем уничтожены несколько украинских беспилотников / Премьер-министр Венгрии сравнил помощь Киеву с ящиком водки для алкоголика / Президент Франции определил срок завершения конфликта на Украине

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Днепропетровск, Конфликт на Украине, Украина,