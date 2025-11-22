Армия России взяла под контроль два населенных пункта в ДНР и Запорожской области

За прошедшие сутки российские войска продвинулись вглубь обороны противника на ключевых направлениях специальной военной операции и взяли под контроль два населенных пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Запорожской области. Как следует из сводки Министерства обороны РФ, общие потери противника превысили 1300 военнослужащих.

В частности, подразделения «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Звановка в ДНР, а силы группировки «Восток» взяли под контроль Новое Запорожье в Запорожской области.

Самые значительные потери ВСУ понесли в зоне ответственности группировки войск «Центр», подразделения которой заняли более выгодные рубежи и позиции, а также продолжили уничтожение попавшего в окружение противника в районе Красноармейска и Димитрова.

При этом армия России осуществляет зачистку населенного пункта Ровное в ДНР, где за прошедшие сутки трое украинских военнослужащих добровольно сдались в плен. В то же время отражены пять атак противника из района поселка Гришино в ДНР, где предпринимались попытки деблокировать окруженную группировку ВСУ. Здесь уничтожены до 30 военнослужащих и два бронетранспортера.

В Димитрове штурмовые отряды ВС РФ продолжили активные наступательные действия в микрорайонах Восточный, Западный и южной части города, в результате чего освобождено 22 здания.

За сутки на Красноармейском направлении уничтожены до 250 военнослужащих, два бронетранспортера, два орудия полевой артиллерии и автомобиль. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери противника составили более 510 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, четыре автомобиля и два артиллерийских орудия.

Вместе с тем оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение по цеху сборки, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности и безэкипажных катеров, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube