ВС РФ взяли под контроль три населенных пункта в Днепропетровский области и ДНР

Российские войска за прошедшие сутки взяли под контроль три населенных пункта в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области и улучшили позиции на других направлениях специальной военной операции. Как сообщает Министерство обороны РФ, потери противника превысили 1300 военнослужащих.

В ДНР войска «Южной» группировки в результате решительных действий освободили населенный пункт Петровское, подразделения группировки «Восток» взяли под контроль поселки Тихое и Отрадное в Днепропетровской области.

В то же время подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение вооруженным формирования Украины в районах нескольких населенных пунктов, в том числе около города Сумы.

Самые значительные потери ВСУ несут в зоне ответственности группировки российских войск «Центр», которые заняли более выгодные рубежи и позиции. В Красноармейске штурмовые группы продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Центральный, Горняк и на территории западной промзоны. Осуществляется зачистка населенного пункта Ровное в ДНР.

В ходе боев отражены семь атак противника из района населенного пункта Гришино, откуда вражеские силы пытались деблокировать окруженную группировку ВСУ. Уничтожены до 30 украинских военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США и два бронеавтомобиля «Казак».

В Димитрове российские штурмовики выбивают противника из микрорайонов Восточный, Западный и южной части города. Всего за сутки на красноармейском направлении уничтожены до 210 военнослужащих, три бронетранспортера, семь боевых бронированных машин, орудие полевой артиллерии и четыре автомобиля.

В целом в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери противника составили более 435 военнослужащих, четыре бронетранспортера, включая три бронетранспортера М113 производства США и бронетранспортер Viking шведского производства, 10 боевых бронированных машин, 12 автомобилей и артиллерийское орудие.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожен зенитный ракетный комплекс С-300, нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube