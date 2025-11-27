Украинские вооруженные силы практически полностью утратили контроль над Волчанском Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на информированные источники. По его данным, 90% территории города контролируют российские военные, 10% находится в серой зоне.

«В ходе освободительных действий под контроль российской армии перешло порядка 90% населенного пункта Волчанск», – сообщил Марочко РИА «Новости».

По словам военного эксперта, остальные 10% территории фактически остаются в серой зоне. Как отметил Марочко, в настоящее время российские военнослужащие ведут зачистку города, уничтожая противника в его окрестностях.

В свою очередь, ВСУ в срочном порядке проводят передислокацию и укрепляют оборону на участке Вильча – Волчанские Хутора, уточнил он.

Напомним, 20 ноября начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину, что подразделения группировки «Север» успешно продвигаются в юго-восточной части Волчанска и освободили более 80% территории города.

Москва, Наталья Петрова

