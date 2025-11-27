российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Четверг, 27 ноября 2025, 08:45 мск

Под контроль армии России перешло 90% территории Волчанска

Фото Минобороны РФ

Украинские вооруженные силы практически полностью утратили контроль над Волчанском Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на информированные источники. По его данным, 90% территории города контролируют российские военные, 10% находится в серой зоне.

«В ходе освободительных действий под контроль российской армии перешло порядка 90% населенного пункта Волчанск», – сообщил Марочко РИА «Новости».

По словам военного эксперта, остальные 10% территории фактически остаются в серой зоне. Как отметил Марочко, в настоящее время российские военнослужащие ведут зачистку города, уничтожая противника в его окрестностях.

В свою очередь, ВСУ в срочном порядке проводят передислокацию и укрепляют оборону на участке Вильча – Волчанские Хутора, уточнил он.

Напомним, 20 ноября начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину, что подразделения группировки «Север» успешно продвигаются в юго-восточной части Волчанска и освободили более 80% территории города.

Москва, Наталья Петрова

