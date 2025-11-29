Армия России нанесла удар возмездия в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам

Российские войска ночью атаковали предприятия военно-промышленного комплекса Украины и обеспечивающие их работу объекты энергетики. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по украинским целям был нанесен в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам в России.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», – заявили в Минобороны.

Ранее украинские СМИ сообщали, что в Киеве после серии ночных взрывов были введены экстренные отключения света. Без электроснабжения осталась западная часть города, там начались перебои с водоснабжением. Минэнерго Украины заявило, что в Киеве, по состоянию на утро субботы, были обесточены более 500 тыс. потребителей, в Киевской области – более 100 тыс., в Харьковской области – почти 8 тыс. Во всех регионах Украины применяются графики почасовых отключений.

