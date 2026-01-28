Российские войска нанесли новые удары по объектам военной инфраструктуры Украины и местам дислокации подразделений украинской армии. Об этом сообщается в сводке Минобороны обороны о ходе специальной военной операции.

В результате поражены места хранения и подготовки к запуску беспилотников дальнего действия, база горючего, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 158 районах.

Удары по целям наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России.

Вместе с тем российская армия продолжает теснить противника практически на всех направлениях в зоне спецоперации.

Так, группировка войск «Запад» улучшила положение по переднему краю и бьет врага в ДНР и Харьковской области. Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и громят ВСУ в ДНР. Бойцы группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и атакуют противника в ДНР и Днепропетровской области. Группировка «Восток» продвинулась в глубину обороны противника и нанесла поражение ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях.

Потери киевского режима за прошедшие сутки составили свыше 1125 боевиков, 15 танков и других боевых бронемашин, боевая машина РСЗО, 26 орудий артиллерии и минометов, 87 автомобилей. Кроме того, уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и шесть складов материальных средств.

Средствами ПВО сбиты 175 беспилотников самолетного типа.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

