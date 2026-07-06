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Вице-президент США предостерег ВСУ от попыток наступления

Фото с сайта Белого дома

Киеву стоит придерживаться оборонительной тактики и не думать о новом наступлении. Такого мнения придерживается американская администрация, сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Администрация [президента США Дональда] Трампа склоняется к тому, что украинцы, пока мы, разумеется, ведем переговоры, должны максимально перейти в оборону», – сказал Джей Ди Вэнс.

Вице-президент напомнил о попытке украинского наступления три года назад, которая стала, по его словам, «стратегической и тактической катастрофой».

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что российские войска сохраняют стратегическую инициативу в зоне СВО. Об этом свидетельствует освобождение Константиновки, которое российский лидер назвал важным этапом в уничтожении формирований ВСУ, удерживающих пока славянско-краматорско-константиновский укрепрайон.

4 июля Путин и Трамп провели телефонные переговоры, одной из главных тем которых был украинский конфликт. Американский лидер подтвердил готовность содействовать урегулированию. Его зять Джаред Кушнер и посланник Стив Уиткофф продолжат посреднические усилия и готовы приехать в Москву.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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