Мэрия Салехарда открыла здание, которое прокуратура признала опасным

Прокуратура нашла нарушения пожарной безопасности в здании «Сияние Севера» в Салехарде. Строение является муниципальной собственностью. Оно значится как дом быта, в нём располагаются салоны красоты, бытовые услуги, магазин, когда-то там был ночной клуб и кафе.

«Здание не оборудовано автоматической системой оповещения людей о пожаре и пожарной сигнализацией, нет первичных средств пожаротушения, противопожарное оборудование не обслуживается», – говорится в сообщении прокуратуры Ямала на сайте ведомства. «В настоящее время деятельность объекта запрещена, здание опечатано судебными приставами», – написано на сайте прокуратуры 15 августа 2018 года.

Однако в пресс-службе мэрии Салехарда в беседе с агентством «Новый День» эти сведения опровергли. «Замечания были, но уже устранены. 10 августа 2018 года мы приняли от подрядчика систему пожаротушения, отлаженную с учётом замечаний надзорных инстанций. Теперь госпожнадзор должен зафиксировать, что мы устранили нарушения. По нашим данным, визит надзорных инстанций запланирован на ближайшее время», – рассказали в администрации столицы Ямала. Там добавили, что здание работает в штатном режиме, поскольку все системы исправны.

Эти данные подтверждают и сами арендаторы. В одном из салонов красоты, который располагается в здании, агентству «Новый день» сообщили, что работают в обычном режиме, а все замечания были устранены ранее.

Получить объяснения прокуратуры в течение всего дня не удалось. Телефон пресс-службы не отвечает.

Проверки пожарной безопасности торговых объектов проходят после трагедии в ТРЦ «Зимня вишня» в Кемерово.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 15.08.18

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