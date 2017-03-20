Федерализмофобия

Публикации за 20.03.17

Проблема федерального устройства для Украины возникла еще до того, как само государство появилось на политической карте мира. Однако наиболее демократичный принцип организации государства в современной Украине воспринимается скорее как страшилка, используемая официальной пропагандой с целью выстраивания вертикально интегрируемого государства диктаторского типа. Об этом пишет в авторской колонке для РИА «Новый День» российский политолог Денис Денисов.

Рассматривая ситуацию вокруг Украины в настоящее время, следует признать, что без реального применения принципа федерализма государство и дальше будет находиться в состоянии постоянной политической турбулентности.

Расшифровывая название статьи, стоит сказать, что на Украине сложилась парадоксальная ситуация, в рамках которой представители власти очень часто выступают с инициативами производными от федерализма, но при этом на сам термин и обсуждение его сущности фактически наложено табу.

Федерализм в современной политологии принято трактовать как принцип территориальной организации, выраженный в характере взаимоотношений субъектов федерации между собой и федеральными органами государственной власти. Федерализм выполняет две основные функции: а) децентрализует власть посредством ее разделения по вертикали, то есть через полицентризм снимает проблему возможной диктатуры; б) объединяет различные территориальные сообщества формируя целостное государство.

В западной политической науке считается, что применение принципа федерализма сглаживает и разрешает конфликты центра и регионов, и через компромисс устанавливает оптимальный метод управления государством.

В свою очередь, фобией называется симптом, сутью которого является иррациональный, неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги в определённых ситуациях или в присутствии (ожидании) некоего известного объекта.

Следует признать, что если бы принцип федерализма был изначально заложен в конструкции государства, то, вероятнее всего, Украина не стала бы failed state, а – самое главное – принцип федерализма предотвратил бы гражданскую войну и трагедию для миллионов жителей страны.

Как видим, сейчас главной проблемой для применения принципа федерализма на Украине стали политические и экономические элиты государства, которые, ставя приоритетом собственную власть и экономические интересы, фактически обрекли страну на конфликты и распад.

Еще в конце 80-х годов ХХ века многие политики и интеллектуалы, чувствуя приближение краха СССР, начали задумываться над будущим устройством государства. Историческое наследие украинской политической мысли и история самостоятельного существования не давали обширного материала для формирования фундаментального подхода к государственному строительству. Но в то же время определенные теоретические наработки были.

Еще в 1891 году «Братство тарасовцев» стало первой политической организацией, которая выступила за создание свободной соборной федеративной Украины в виде федерации Левобережной, Правобережной, Степной Украины, Кубани и Галичины.

В 1905 году один из основоположников украинского национализма Николай Михновский в своем конституционном проекте для независимой Украины провозглашал: «Украина является союзом свободных и самоуправляемых земель, образованных на основании своих природных особенностей и заселенных украинцами. Таких земель девять: Черноморская Украина, Слободская Украина, Степная Украина, Левобережная Украина или Гетманщина, Северная Украина, Полесье или Гаевая Украина, Подгорная Украина, Горовая Украина и Прибрежная Украина».

По-разному можно относиться к личностям, которые предлагали подобные политические проекты, однако следует отметить, они более ста лет назад прекрасно понимали, что территории, которые входят сейчас в состав Украины, имеют огромные различия и в едином государстве могут комфортно существовать только на принципах максимально широкого самоуправления, то есть федерации.

«Будет Украинская Республика формально называться федеративной или нет, фактически она все равно должна организовываться как федерация своих фактических республик-громад. Любое навязывание громадам механической унитарности, принудительных связей будет большой ошибкой, которая приведет только к сопротивлению, реакции, центробежности, или даст основу для новых междоусобиц» – писал в 1907 году Михаил Грушевский, один из лидеров украинского национального движения, председатель Украинской Центральной Рады.

Следует также отметить, что в конце 80-х – начале 90-х годов ХХ столетия идея федеративного устройства Украины была доминантной в среде украинских политических движений, выступавших за независимость.

Так, в 1989 году лидер Народного Руха Украины Вячеслав Черновил в своей избирательной программе писал: «Вижу в составе Украинской Федеративной Народной Республики такие земли, как Киевщина, Подолье, Волынь, Галичина, Буковина, Закарпатье, Гетманщина, Слобожанщина, Запорожье, Донбасс, Таврия (Черноморье), а Крым – как независимого соседа, или автономную республику в союзе с Украиной. Каждая из земель имеет свой парламент (Донецкая Рада, Галицкая Рада и т.д.) и свое земельное правительство, а двухпалатная (с пропорциональным представительством от всего населения, и равным – от земель) Центральная Рада Украины будет ведать и беречь гарантии демократических прав (на оппозицию, на свободные выборы, на свободу слова и печати, на частную или коллективную собственность, на неприкосновенность и достоинство личности)».

В настоящее время очень немногие интеллектуалы на Украине высказываются на тему изменения административно-территориального устройства государства в связи с тем, что власть категорически не приемлет эту тему. Так, во время событий предшествовавших госперевороту 2014 года Академик Национальной академии наук Украины, директор Института археологии НАН Петр Толочко писал: «Нынешний майдан (и, возможно, именно в этом будет его историческая заслуга) доказал, что федерализация страны – это единственный выход из вечного состояния взаимных региональных претензий и псевдореволюционных потрясений».

В сегодняшней Украине проблема федерализма это, с одной стороны, вопрос сохранения государства, с другой – тщательно насаждаемый негативный миф.

Исходя из базовых функций федерализма, можно увидеть реальные перспективы в приложении их к Украине. Снимается целый ряд проблем, которые на протяжении всей независимости страны являлись расколообразующими. Среди них уместно выделить: языковую, конфессиональную, проблему исторической памяти. Так как, по данным большинства социологических исследований, посвященных внешнеполитическим ориентациям Украины, среди населения нет единой позиции относительно внешнеполитического вектора государства, следует перенести данный вопрос на региональный уровень и позволить регионам самим определять, с кем им торговать и налаживать максимально эффективные связи. Конечно, в рамках принципов федерализма становится затруднительной интеграция в НАТО, но без отказа от этой идеи не снимется проблема внутриполитических противоречий по данному вопросу. В рамках экономики использование принципа федерализма позволит четко определить наиболее отстающие регионы, и за счет субсидирования из общефедерального бюджета выровнять уровень благосостояния регионов. Как известно, подобная инициатива была озвучена нынешним руководством страны под названием децентрализации, но в итоге получилось, что убыточные организации были переведены на баланс местных властей, чем только усугубили ситуацию вокруг них, а крупные рентабельные предприятия, традиционно входящие в крупные корпорации, предпочитают платить налоги в Киеве.

По сути, внедрение принципа федерализма на Украине – это алгоритм обучения соблюдения прав и свобод граждан Украины для чиновников и государства в целом.

Естественно, что в нынешних условиях, когда главными теоретиками государственности Украины провозглашаются деятели типа Бандеры, который был способен только корявенько адаптировать к территориям современной Украины идеи государственного строительства нацистов, ничего позитивного в стране произойти не может.

Украинская же власть с упорством достойным лучшего применения продолжает кампанию на дискредитацию самого принципа федерализма и процессов, связанных с федерализаций. Вызвано же это фобией, проистекающей из-за интеллектуальной убогости и неспособности трезво оценивать ситуацию в стране. С другой стороны, конечно, можно сказать, что некоторые представители власти стараются демонизировать федерализм, исходя из своих корыстных целей, понимая, что при жестко централизованной власти удобнее создавать коррупционные схемы по обворовыванию населения и государства.

Москва, Денис Денисов

Авторская колонка. Другие новости 13.03.17

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