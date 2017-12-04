Киев при поддержке США готовит тотальную блокаду Донбасса

Киевская власть совместно с США готовится установить блокаду Донбасса за счет миротворческого контингента Организации объединенных наций (ООН). Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказал российский политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, российский политолог Денис Денисов, комментируя последние события вокруг юго-востока Украины.

Эксперт обратил внимание, что украинские политики часто «проговариваются» об истинных целях контроля контингентом ООН границы между Россией и Донбассом.

«Во-первых, фактически украинские власти при помощи контингента ООН хотят усилить блокаду ДНР и ЛНР, сделав невозможными экономические и гуманитарные взаимоотношения между Россией и донбасскими республиками», – считает Денисов.

Он пояснил, что при реализации такого сценария, жителей ДНР и ЛНР «неминуемо ожидает зачистка на основании критерия лояльности киевскому режиму».

Кроме этого, как отметил политолог, до сих пор нет официального объяснения, для чего в принципе нужна эта миссия ООН.

«Некоторые политики озвучивают тезис, в рамках которого, по мнению Украины, контингент ООН на Донбассе обязательно должен находиться на границе России и ЛДНР, причем совместно с представителями пограничных и таможенных частей Украины. Соответственно это будет означать возможность тотальной блокады донбасских республик и значительно увеличит вероятность попытки силового варианта для разрешения конфликта со стороны Украины», – подчеркнул он.

В этой связи Денисов напомнил, что большая часть медикаментов, продуктов питания, строительных материалов поступает в Донбасс именно со стороны России.

«Таким образом, закрыв границу, можно спровоцировать голод или эпидемию, на что вполне могут пойти представители украинского режима», – констатировал эксперт.

Одновременно с этим Денисов обратил внимание, что предложения поступившие в Совет безопасности ООН от РФ содержат все ключевые параметры миссии ООН, в том числе и относительно границы ЛДНР и России.

«В рамках данного предложения существует два очень важных параметра для донбасских республик: Первое. Привлечение миссии ООН на Донбасс возможно только по согласованию с ДНР и ЛНР. Второе: Россия и дальше сможет оказывать гуманитарную помощь жителям донбасских республик, не зависимо от позиции официального Киева. Тем более, что Россия, являясь посредником в урегулировании конфликта на Донбассе максимально содействует деятельности СММ ОБСЕ в рамках их полномочий», – сказал эксперт.

Денисов также отметил, что позиция США и некоторых европейских стран относительно эффективного мониторинга границы России и ЛДНР «вызывает озабоченность».

«Складывается впечатление, что США намеренно игнорируют данные миссии ОБСЕ, которые на постоянной основе отчитываются о мониторинге границы. В то же время поддержка позиции Украины со стороны США относительно тотального контроля и фактического закрытия границы ЛДНР и России лишний раз свидетельствует о том, что цели США в рамках конфликта на Донбассе очень далеки от миротворческих», – заключил политолог.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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