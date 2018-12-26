К Новому году: Путин и Лукашенко готовятся удивить мир

Ключевые проблемные вопросы между Россией и Белоруссией к концу года будут разрешены, а основной итог переговоров глав государств Владимира Путина и Александра Лукашенко, скорее всего, будет связан с кардинально новым этапом интеграции РФ и Белоруссии. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, политолог Денис Денисов.

«Вчера рассматривался целый ряд вопросов, достаточно болезненных как для одной, так и для другой стороны. Мы же знаем, что было принято решение о том, что главы государств будут договариваться еще и в этом году», – отметил политолог, уточнив, что эту ситуацию не стоит оценивать «линейно, принесла встреча [конкретные результаты], или не принесла».

«Самое главное, что есть желание и у российской, и у белорусский стороны разрешить эти вопросы в течение нескольких дней, которые остались до Нового года, – считает Денисов. – Я думаю, мы еще очень удивимся некоторым решениям, которые будут совместно приняты на очередном заседании на самом высшем уровне».

Собеседник агентства пояснил, что пока преждевременно говорить о конкретных договоренностях, связанных с экономикой, которые обсуждали на встрече Путин и Лукашенко. «Но лично у меня есть уверенность, что до конца года ключевые вопросы будут разрешены, и к Новому году, вполне возможно, мы получим очень серьезный, интересный информационный повод для дальнейшего обсуждения – повод, который сейчас нечасто фигурирует в СМИ, – считает политолог. – Я думаю, все точно будет, просто необходимо договориться о нюансах».

«Очень вероятно, что эта новость будет связана с новым этапом интеграции России и Белоруссии», – прогнозирует Денисов.

Встреча глав России и Белоруссии прошла накануне в Москве и продолжалась около четырех часов. Никаких заявлений по итогам переговоров Путин и Лукашенко не сделали, не было и пресс-конференции для СМИ. С журналистами пообщался лишь первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов, который сообщил, что речь шла об изменениях в налоговом законодательстве РФ и изменениях в области налогообложения в нефтегазовом секторе. Как пишет «Российская газета», стороны договорились создать рабочую группу по подготовке предложений по интеграции и решению спорных вопросов. Кроме того, было решено провести очередные переговоры до конца декабря.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 26.12.18

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