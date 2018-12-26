российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 26 декабря 2018, 13:22 мск

Новости Москва

Новости дня, Новости кратко, Интервью

К Новому году: Путин и Лукашенко готовятся удивить мир

Фото: пресс-служба Кремля

Ключевые проблемные вопросы между Россией и Белоруссией к концу года будут разрешены, а основной итог переговоров глав государств Владимира Путина и Александра Лукашенко, скорее всего, будет связан с кардинально новым этапом интеграции РФ и Белоруссии. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, политолог Денис Денисов.

«Вчера рассматривался целый ряд вопросов, достаточно болезненных как для одной, так и для другой стороны. Мы же знаем, что было принято решение о том, что главы государств будут договариваться еще и в этом году», – отметил политолог, уточнив, что эту ситуацию не стоит оценивать «линейно, принесла встреча [конкретные результаты], или не принесла».

«Самое главное, что есть желание и у российской, и у белорусский стороны разрешить эти вопросы в течение нескольких дней, которые остались до Нового года, – считает Денисов. – Я думаю, мы еще очень удивимся некоторым решениям, которые будут совместно приняты на очередном заседании на самом высшем уровне».

Собеседник агентства пояснил, что пока преждевременно говорить о конкретных договоренностях, связанных с экономикой, которые обсуждали на встрече Путин и Лукашенко. «Но лично у меня есть уверенность, что до конца года ключевые вопросы будут разрешены, и к Новому году, вполне возможно, мы получим очень серьезный, интересный информационный повод для дальнейшего обсуждения – повод, который сейчас нечасто фигурирует в СМИ, – считает политолог. – Я думаю, все точно будет, просто необходимо договориться о нюансах».

«Очень вероятно, что эта новость будет связана с новым этапом интеграции России и Белоруссии», – прогнозирует Денисов.

Встреча глав России и Белоруссии прошла накануне в Москве и продолжалась около четырех часов. Никаких заявлений по итогам переговоров Путин и Лукашенко не сделали, не было и пресс-конференции для СМИ. С журналистами пообщался лишь первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов, который сообщил, что речь шла об изменениях в налоговом законодательстве РФ и изменениях в области налогообложения в нефтегазовом секторе. Как пишет «Российская газета», стороны договорились создать рабочую группу по подготовке предложений по интеграции и решению спорных вопросов. Кроме того, было решено провести очередные переговоры до конца декабря.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 26.12.18

Роскачество проверило мандарины и рассказало, как выбрать лучшие. / ЧП в «Домодедово»: Volkswagen врезался в КПП аэропорта, есть пострадавшие. / Счастье и деньги: россияне назвали лучшие подарки Деда Мороза. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / Белоруссия

«Доверие потеряно»: в Москве ответили на выпад Лукашенко

Не братья: Лукашенко сообщил о больших проблемах в отношениях с Москвой

Белоруссия снова доказала, что поддерживает Москву

Матвиенко заявила о скорой отмене роуминга между Россией и Белоруссией

Белоруссия обвинила Россию в завышении цен на газ

Белоруссия оценила в 300 млн долларов потери из-за налогового маневра России

«Пришлось извиняться перед хозяином»: Лукашенко оправдался за «газовый спор» с Путиным

«Владимир Владимирович, это неправильные у вас расчеты». Лукашенко высказал Путину недовольство ценами на газ

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Политика, Россия, Скандалы и происшествия, Экономика, Белоруссия,

Новости партнеров