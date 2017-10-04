Порошенко снова идет на обострение конфликта вокруг Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко вновь принял решение по «разрешению» кризиса на юго-востоке страны, которое противоречит минским соглашениям и грозит обернуться очередным обострением ситуации вокруг Донбасса. Такое мнение высказал российский политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

«Внесенный Порошенко законопроект о реинтеграции Донбасса, полностью противоречит Минским соглашениям, направлен на дальнейшее разделение Донбасских республик и Украины и по факту подрывает весь миротворческий процесс. Следует полагать, что Украина целенаправленно идёт на обострение конфликта с молчаливого согласия своих заокеанских и европейских партнёров», – сказал эксперт в комментарии РИА «Новый День».

Ранее сегодня стало известно, что сегодня в Верховной Раде зарегистрирован законопроект об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над неподконтрольными территориями в Донецкой и Луганской областях. Документ передан на рассмотрение руководству парламента и определен Порошенко как неотложный.

Текст документа пока не опубликован, однако о его содержании сообщалось еще в июне. Представители официальных властей Украины, говоря о работе над текстом этого документа, отмечали, что среди прочего предлагается закрепить на законодательном уровне статус России как «страны-агрессора». В отношении Донбасса планировалось ввести понятие «временно оккупированных территорий». При этом Киев, как предполагается, получит законодательное право на самооборону и снимет с себя ответственность за ситуацию.

Стоит отметить, что 18 ноября истекает трехлетний срок действия закона об особом статусе Донбасса, принятый в рамках выполнения требований минских соглашений.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 04.10.17

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