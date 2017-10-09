Порошенко узаконил параллельную реальность

Попытка президента Украины Петра Порошенко «реинтегрировать» Донецкую и Луганскую народные республики напоминает «параллельную реальность», которая очень далека от реальной действительности. Об этом в авторской колонке для РИА «Новый День» пишет российский политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

На прошлой неделе Украину в очередной раз потрясли политические манифестации, драки в парламенте и обвинения оппонентов в сотрудничестве с Россией и ФСБ. Поводом стали законопроекты, внесенные Порошенко как неотложные №7163 Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях и №7164 О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Эти документы полностью противоречат «минским соглашениям», еще больше отдаляют донбасские республики от Украины и фактически блокируют минский переговорный процесс, а их положения фактически законодательно закрепляют «параллельную реальность», в которой предпочитает пребывать нынешняя киевская власть.

В частности, в законопроекте об оккупированных территориях прослеживается две ключевые цели: а) на законодательном уровне Украины закрепить статус Российской Федерации как агрессора и переложить все вину за происходящее на Донбассе на Россию; б) значительно усилить полномочия президента Украины в силовом компоненте и взаимоотношениях с местной властью.

В законопроекте констатируется: «применение Российской Федерацией вооруженной силы против Украины составляет преступление вооруженной агрессии», в следствие чего «одним из последствий вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины стала временная оккупация части территории Украины».

Отмечается, что: «Российская Федерация инициировала, организовывала и поддерживала террористическую деятельность в Украине, осуществляет вооруженную агрессию против Украины и временную оккупацию частей ее территории, применяя регулярные соединения и подразделения вооруженных сил и других воинских формирований Российской Федерации, подчиненных и координируемых ими российских советников и инструкторов и используя созданные, управляемые, контролируемые и поддерживаемые, в том числе финансово, вооруженные банды и группы, иррегулярные силы и наемников, установив оккупационную власть Российской Федерации, осуществляемую ее вооруженными силами и другими военными формированиями, государственными органами и подконтрольными Российской Федерации самопровозглашенными органами (оккупационная администрация Российской Федерации)».

В законопроекте также отмечаются направления, которые, по мнению руководителей Украины, свидетельствуют о негативном влиянии России на ситуацию в Донбассе. В частности, РФ обвиняется:

в систематическом несоблюдении режима прекращения огня и продолжении обстрелов гражданских объектов и инфраструктуры, следствием чего являются многочисленные жертвы среди гражданского населения, военнослужащих Вооруженных Сил Украины и других военных формирований Украины;

в последовательных попытках распространить российское законодательство и налоговую систему на отдельные районы Донецкой и Луганской областей;

в выдвижении незаконных требований по перерегистрации предприятий и взыскания денежных средств в пользу оккупационной администрации Российской Федерации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей;

в введении в оборот российского рубля как единой валюты в отдельных районах Донецкой и Луганской областей;

в введении на предприятиях в отдельных районах Донецкой и Луганской областей так называемого «внешнего управления», что означает де-факто их экспроприацию;

в издании и признании незаконных идентификационных документов и регистрационных знаков транспортных средств в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Лживость обвинений видна невооруженным взглядом и противоречит реальной ситуации. Так, на основании доклада Управления Верховного комиссара ООН по правам человека за период с мая по август 2017 года относительно ситуации с правами человека на Украине получается, что именно украинская сторона является виновной в гибели гражданского населения на территориях ДНР и ЛНР и постоянном нарушении режима «тишины» на линии разграничения.

Относительно законодательной базы донбасских республик следует отметить, что большинство принимаемых законов являются аутентичными и разработанными в Донбассе. В то же время данные законы естественно ориентированы на российское правовое пространство, так как РФ является основным партнером для республик. Вызывает недоумение заявление относительно введения рубля как единой валюты, так как украинская сторона своей блокадой и отказом выплачивать пенсии и социальные пособия жителям ДНР и ЛНР самостоятельно вывела из обращения на территориях республик гривну.

Говоря о предприятиях, которые перешли во «внешнее управление» республик, следует обратить внимание, что временной отрезок данного механизма очень четко определен реализацией «минских соглашений» и никто не лишал собственников этих предприятий их прав.

Все эти обвинения люди, писавшие законопроект, уместили в преамбуле, основная же часть закона конкретизирует позицию Украины. Так, в статье 1 обозначается, что временно оккупированными территориями считаются территории ДНР и ЛНР. Статья 2 посвящена констатации имущественных прав Украины на территориях ЛДНР, также декларируется ничтожность указов ЛДНР.

В статье 4 обозначаются цели государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях: а) освобождение этих территорий и восстановления конституционного строя на них; б) защита прав, свобод и законных интересов граждан Украины, пострадавших в результате российской агрессии; в) укрепление независимости, государственности, обеспечения единства и территориальной целостности Украинского государства.

Шестая статья выглядит издевательской относительно реальности. В ней констатируется, что «основой защиты прав и свобод граждан Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях является содействие обеспечению социально-экономических и культурных потребностей граждан Украины, оказанию им гуманитарной помощи, поддержанию культурных связей, доступа к украинским средствам массовой информации и национальным средствам правовой защиты, в том числе путем реализации мероприятий, определенных центральным органом исполнительной власти Украины, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику по вопросам временно оккупированных территорий.

Седьмая статья посвящена утверждению, что Украина признает Минский протокол от 5 сентября 2014 года, Минский меморандум от 19 сентября 2014 года и «Комплекс мер» от 12 февраля 2015 года, но выступает за реализацию их в сфере безопасности, опуская политический и другие треки.

В девятой статье предлагается ввести новую форму контроля над силовыми структурами Украины – Объединенный оперативный штаб Вооруженных Сил Украины. Следует отметить, что данный орган, по идее составителей законопроекта, должен находиться под полным контролем президента и фактически стать механизмом полного контроля за всеми силовыми органами страны.

В статье 11 оговаривается ряд положений, подтверждающих попытку узурпации власти со стороны президента Украины и его окружения. В данном разделе прописывается механизм, фактически уничтожающий местное самоуправление и дающий возможность главе украинского государства прекращать полномочия областных, городских и других советов депутатов.

В свою очередь законопроект «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» предлагает продлить действие Закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» на один год.

Тут необходимо отметить, что в рамках взятых на себя обязательств по «Минским соглашения» Украина обязывалась инкорпорировать данный закон в свою Конституцию, а подобное предложение оставляет в неопределенном статусе не только закон «об особом статусе», но по сути и весь политический трек переговоров.

В итоге законопроект №7164 был принят в целом, причем с оговоркой, что закон «Об особом статусе» может вступить в силу только после вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины. В документе не конкретизируется, о ком, собственно, идет речь – о комбатантах, находящихся на территории Украины, или добровольцах, воюющих на стороне ДНР и ЛНР.

Также Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект об оккупированных территориях.

Подводя итог сказанному, можно утверждать, что представители власти на Украине в очередной раз пошли на подтасовку фактов и законодательное закрепление ложных утверждений, что по своей сути направлено на срыв «минских соглашений» и дальнейшее нагнетание ситуации на Донбассе.

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