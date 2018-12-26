Риски-2019: Россию ждет целый ряд вызовов и угроз

В 2019 году Россию ждет целый ряд серьезных вызовов и сюрпризов, однако в будущее следует смотреть с оптимизмом, считает директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, политолог Денис Денисов. В интервью РИА «Новый День» эксперт отметил, что в первую очередь риски несет социально-экономическая ситуация внутри страны.

«Даже по результатам этого года мы видим, что, мягко выражаясь, есть к чему стремиться, – пояснил собеседник агентства. – Темпы экономического роста явно не устраивают, в первую очередь, президента Российской Федерации. Я думаю, что здесь произойдут определенные изменения».

Кроме того, в повестку-2019 перейдут многие проблемы уходящего года. В частности, отметил политолог, это возобновление полноценного диалога и взаимоотношений с США, конфликты на территории Донбасса и Сирии. «Я думаю, будет актуальным в следующем году и вопрос восстановления конструктивного подхода к взаимоотношениям с Европейским Союзом, потому что этот год был выпавшим из двусторонней повестки», – считает Денисов.

Собеседник РИА «Новый День» прогнозирует, что в 2019 году Россию ждут «еще некоторые сюрпризы», и один из них может быть связан с российско-белорусскими отношениями, интеграцией двух государств.

Что касается возможного обострения внутренней политической ситуации в России из-за социально-экономических рисков, связанных с ростом НДС, пенсионной реформой и новыми налогами, то его можно не опасаться, полагает эксперт.

«Я здесь не вижу каких-то реальных рисков для нынешней системы Российской Федерации, – подчеркнул Денисов. – Естественно, это очень болезненные, социально значимые проблемы, о которых и президент, и правительство осведомлены, и будут стараться максимально их купировать. С другой стороны, я не вижу огромного потенциала в Российской Федерации для каких-то принципиальных изменений политической системы».

Политолог считает, что в следующем году «будет продолжаться ротация управляющего состава, будут сменяться люди, которые просто неэффективно работают на своих местах».

«Но говорить о том, что это может принципиально повлиять на всю систему, говорить о каких-то потрясениях, сходных с теми, которые мы видели в соседних государствах – я думаю, об этом говорить точно не приходится. Нынешняя власть не выпустит ситуацию из-под контроля, а соответственно, Россия пусть потихоньку, но все равно будет развиваться дальше», – уверен собеседник агентства.

Самое главное для населения любого государства – уверенность в завтрашнем дне, в своей защищенности и поддержке со стороны государства. «Я очень надеюсь на то, что руководство России просто обозначит понятную, ясную и четкую перспективу развития страны, – пояснил политолог. – Одно из самых важных для людей – уверенность в своем будущем. Если эта уверенность будет – государство будет развиваться. Но тут очень важно не упустить того момента, когда действительно возникнет какая-то социальная напряженность, которая может привести к политической напряженности. Если будет поступательное развитие, я думаю, все будут ощущать себя достаточно комфортно, особенно в сравнении с государствами и регионами, которые находятся рядом с Россией».

«Мы мало ценим стабильность ситуации, – заключил собеседник агентства. – С оптимизмом надо смотреть [в будущее] и по мере сил делать [то, что нужно для развития страны], и все будет в порядке».

Москва, Татьяна Дорофеева

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