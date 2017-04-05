«Призрак федерализма»: венгерское наступление на Украину

Публикации за 05.04.17

«Призрак федерализма» продолжает бродить по Украине. И если до недавних пор представителями украинской власти любые заявления или действия, направленные на обеспечение прав и свобод различных национальностей интерпретировались, как влияние из Москвы, то на прошлой неделе новости начали приходить из Будапешта. Руководство Венгрии, видимо больше не готово молча взирать на ситуацию со своими соотечественниками и готово на политическом уровне добиваться создания национальной автономии на Украине. Об этом пишет в авторской колонке для РИА «Новый День» российский политолог Денис Денисов.

Очевидно в Венгрии принято решение о необходимости консолидации своих соотечественников за рубежом. Это предположение подкрепляется «веерными» заявлениями венгерских представителей власти, сделанными за последние несколько недель.

«Застрельщиком» данной кампании выступил вице-премьер-министр Жолт Шемьен, заявивший: «В интересах внешней политики Венгрии пропагандировать венгерские партии. Давайте говорить честно – государства заинтересованы в ассимиляции венгров. А мы заинтересованы в том, чтобы остановить ассимиляцию и сохранить венгерскую идентичность. Выживание венгров, проживающих за границей, зависит от того, смогут ли они достичь успеха, двигаясь в направлении достижения автономии». Через несколько дней его поддержали спикер парламента Венгрии Ласло Кьовер, министр иностранных дел Петер Сиярто, госсекретарь по вопросам национальной политики Арпад Янош Потапи.

Украинское государство отреагировало на заявления венгерских партнеров в уже традиционном для себя «ключе», попытавшись максимально извратить сказанное. Так, в официальном комментарии МИДа Украины относительно высказываний вице-премьер-министра Венгрии Жолта Шемьена говорится: «Любые спекуляции на эту тему не отвечают интересам наших двух стран и народов и, надеемся, не отражают официальную позицию Будапешта».

Также закономерно, что и в этом вопросе, который находится исключительно в рамках двусторонних отношений, киевские пропагандисты попытались найти «московский след». «Мы должны вместе противостоять попыткам использования вопросов обеспечения прав нацменьшинств, в т.ч. толкования слов Шемьена, как это уже неоднократно было сделано российским агрессором, для нагнетания атмосферы недоверия и непонимания», – говорится в комментарии. И добавляется, что «благодаря многолетним усилиям украинской власти и венгерской общины, уровень обеспечения культурных, религиозных и образовательных потребностей этнических венгров в Украине является во многих смыслах примером для других стран региона», что является уже откровенной ложью, как и положение с правами других национальных общин на Украине.

После обмена заявлениями, на Мальте состоялась встреча между премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и президентом Украины Петром Порошенко, которая по замыслу украинской стороны должна была «сгладить» напряженность. Но произошло совсем иначе. На сайте президента Украины появилась информация о встрече и традиционный набор сообщений о конструктивном диалоге. В то же самое время венгерские СМИ, освещавшие визит своего премьера, проинформировали общественность, что в ходе встречи Орбана и Порошенко ключевым вопросом было обсуждение необходимости подписания двустороннего договора по вопросу получения двойного гражданства для этнических венгров на территории Украины. Закономерно, что никакого опровержения от В. Орбана данного сообщения не последовало. Уместно напомнить, что Порошенко уже обещал венгерским партнерам восстановить избирательный округ в Закарпатье с компактно проживающим венгерским населением для того, чтобы у него была возможность иметь своего депутата в парламенте Украины. Но традиционно для себя президент Украины не сдержал обещание.

На основании вышесказанного, можно дать несколько рекомендаций европейским партнерам, которых действительно заботит положение своих диаспор на Украине.

Во-первых, с Порошенко можно договариваться совершенно обо всем, однако нужно быть готовыми к тому, что украинский президент в последствии под различными предлогами будет уходить от реализации договоренностей.

Во-вторых, в настоящий момент у представителей европейских стран есть достаточно большой арсенал рычагов влияния на украинскую власть, с помощью которых они могут обеспечить соблюдения прав представителей своих диаспор на Украине. Это и введение безвизового режима для граждан Украины, и финансовая помощь, и артикуляция данных проблем на общеевропейском уровне.

В-третьих, нынешняя конъюнктура политических взаимоотношений между Украиной и ЕС – это момент, максимально способствующий достижению целей, связанных с обеспечением прав и свобод диаспор на Украине. Тут необходимо понимать, что данная ситуация может измениться и в последствии подобные проблемы официальным Киевом будут просто «забалтываться».

Проблема, связанная с национальными меньшинствами на Украине существует, начиная с момента образования государства, а именно с 1991 года. За этот период ни один из руководителей страны в реальности ничего не сделал для ее разрешения. А документы, которые подписывались украинской властью и относящиеся к обеспечению прав и свобод представителей национальных меньшинств, остались на уровне лозунгов, и их положения не применяются на Украине. Как результат такой политики, у Украины в настоящий момент существует ряд проблем с соседними государствами, связанными с обеспечением прав и свобод национальных меньшинств, без решения которых невозможно надеяться на конструктивный диалог и долгосрочное стратегическое партнерство.

Москва, Денис Денисов

Москва. Другие новости 04.04.17

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