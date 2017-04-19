Блокадный геноцид народа Донбасса: «общественно необходимое и социально-экономически важное решение»

Публикации за 19.04.17

На днях Национальным институтом стратегических исследований Украины был опубликован доклад «Временное прекращение перемещения грузов через линию столкновения в пределах Донецкой и Луганской областей: оценки, последствия, решения». Об этом и последствиях решений киевских властей в авторской колонке для РИА «Новый День» пишет российский политолог Денис Денисов.

Фактически большая часть 60-страничного документа посвящена обоснованию решения Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно блокады территорий ДНР и ЛНР. Причем в самом докладе недвусмысленно отмечается: «Решение СНБО формально принято вопреки п. 8 Комплекса мер по выполнению Минских соглашений от 12 февраля 2015 года, согласно которому Украина берет на себя обязательства по восстановлению социально-экономических связей с неконтролируемыми ею территориями».

Примечательно, что одним из основных авторов доклада выступает руководитель НИСИ В. Горбулин, до недавнего времени представлявший Украину в политической подгруппе на переговорах в Минске.

Следует отметить, что за последний месяц целый ряд украинских официальных лиц позволили себе не то что бы сомневаться в реализации различных пунктов Минских соглашений, а напрямую заявили, что Украина не собирается их выполнять. В этой связи уместно вспомнить высказывания секретаря СНБО А. Турчинова о необходимости продвижения ВСУ на Восток, что противоречит всем пунктам Минских соглашений в области безопасности, а также заявление генерального прокурора Украины И. Луценко, сообщившего, что пятый пункт Минских соглашений, касающийся всеобщей амнистии, Украиной выполняться не будет.

Вот и теперь базовый «мозговой центр» Украины на более чем 60-ти страницах дает обоснование отказа выполнения восьмого пункта, касающегося восстановления социально-экономических связей. Очевидно, что это уже тенденция, причем достаточно опасная в контексте безопасности и стабильности в Донбассе. Тут в очередной раз не может не удивлять позиция западных партнеров, которые делают вид, что просто не замечают подобные совершенно недопустимые высказывания официальных представителей Украины.

Уже в аннотации доклада НИСИ фактически содержится основной вывод. Во-первых, там говорится о том, что украинское общество и международное сообщество не имеют целостной и объективной картины, связанной с блокадой. Во-вторых, провозглашается непонятно на чем основанный лозунг о том, что в мировом информационном поле превалирует позиция России по этому вопросу. Исходя из этого, не удивителен вывод: «Результаты анализа свидетельствуют о правовой обоснованности, общественной необходимости и социально-экономической важности указанного решения (решения о блокаде – прим. автора)».

Введение блокады Украиной, по мнению авторов доклада, оправдано с позиций международного права. Они ссылаются на Женевскую конвенцию, согласно которой обязанности относительно защиты гражданского населения несет государство-оккупант, то есть, в их понимании, Россия. Только авторы видимо забыли, что на Украине и в мире нет ни одного нормативно-правового документа, в котором территории ДНР и ЛНР фигурируют как оккупированные, а Российская Федерация провозглашается оккупантом.

Авторы доклада предполагают, что блокада, поддержанная официальным Киевом, приведет к позитивным морально-политическим последствиям – восстановится доверие между гражданами и властью, существенно укрепится моральный дух общества, предотвратится размывание мировоззренческих основ, потеря социальных ориентаций и жизненных целей, которые происходят вследствие потери веры в достижимость идеалов Майдана.

Особо следует отметить выводы и рекомендации, содержащиеся в докладе. Так, в разделе «Выводы» признается, что прекращение торгово-экономических операций с территориями ДНР и ЛНР откладывает реинтеграцию. Далее авторы продолжают: «Важно воспринимать реинтеграцию не только как возврат указанных регионов под украинскую юрисдикцию, но и как восстановление украинской идентичности и восприятие местным населением украинских ценностей, что является долгосрочным процессом. Борьбу за «мозги» людей в Крыму и на Донбассе Украина проиграла еще задолго до оккупации, поэтому исправить ситуацию быстро не удастся». То есть, в очередной раз проявляется узконационалистический подход, в рамках которого все русское на Украине необходимо уничтожить, выдавить, стереть. Взамен предлагается немного – танцевать в шароварах и скакать на площадях.

Важный вывод авторы доклада делают относительно влияния блокады на внутриполитическую ситуацию на Украине. По их мнению, «прекращение торгово-экономических операций с ОРДЛО позволяет канализировать социальную энергию, аккумулированную лозунгами «на крови», тем самым временно избежав нежелательных внутриобщественных потрясений. В то же время без радикального улучшения уровня жизни населения обеспечить длительную внутреннюю стабильность в стране не удастся».

По сути данный тезис означает, что в случае ухудшения внутриполитической конъюнктуры, власти Украины и далее будут идти на обострение ситуации в Донбассе – на новые обстрелы мирного населения, жертвы, лишь бы отвлечь население, проживающее на территории контролируемой правительством от проблем нищенских зарплат и пенсий, продолжающегося роста цен на услуги ЖКХ и дальнейшее разграбление страны политической верхушкой.

Особо следует отметить, что как бы киевские эксперты ни хотели представить ситуацию по введению блокады, как реакцию на введение внешнего управления на предприятия украинской юрисдикции в ДНР и ЛНР, следует просто обратиться к хронологии и фактам. Сначала Украина объявила АТО, после этого экономическую блокаду, далее железнодорожную блокаду. Тут необходимо вспомнить, что до введения внешнего управления главы ДНР и ЛНР выступили с ультиматумом относительно прекращения блокады, как единственной меры по сохранению работоспособности предприятий и рабочих мест.

В разделе, посвященном разъяснению позиции Украины относительно блокады для международного сообщества, авторы доклада и вовсе предлагают просто врать: «Прекращение торгово-экономических операций с ОРДЛО направлено против незаконных вооруженных формирований, которые захватили украинские предприятия. Одновременно Украина продолжает выполнять свои социальные обязательства в отношении жителей неподконтрольных территорий».

Сотни тысяч пенсионеров на территориях ДНР и ЛНР, львиную долю жизни проработавшие на Украину, не получают от украинского правительства пенсии и социальное обеспечение, что установлено соответствующими указами правительства от 7 ноября 2014 года. И это, по мнению авторов доклада, означает, что «Украина продолжает выполнять свои социальные обязательства».

Рассматривая в данном докладе раздел «Предложения», складывается впечатление, что, по сути, это реакция киевских аналитиков на реализацию Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса.

Так, в рамках предложений украинской власти звучат следующие рекомендации: «создание в пределах прифронтовой зоны максимального контраста («витрины демократии») в вопросе удовлетворения экономических, социальных культурно-образовательных потребностей жителей районов Донбасса, которые живут на подконтрольной Украине территории, и граждан, находящихся на оккупированных РФ территориях ОРДЛО». Также предлагается: «реализация комплексных мер поддержки ВПО (внутренне перемещенных особ), создание системных механизмов их интеграции в украинский общественный ландшафт. Речь идет, в частности, о выборе места проживания, решении жилищных вопросов, доступе к образованию, обеспечении работой, фактическом обеспечении других социальных и гражданских прав». Естественно, что и о молодежи авторы доклада не забыли, они рекомендуют: «активизировать государственную политику в образовательно-научной, культурной, информационной сферах, которая предполагала бы целенаправленную работу с детьми и молодежью с оккупированных территорий».

Спустя три года после начала конфликта даже не представители власти, а люди, призванные давать им рекомендации, снизошли до попытки как-то исправить ситуацию и то, как видно из документа, скорее в постановочном варианте. После прочтения подобных документов складывается очень основательное мнение, что при таких подходах Украины больше никогда не будет в Донбассе.

Москва, Денис Денисов

Москва. Другие новости 13.04.17

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