Неонаци выходят на тропу войны / Может ли терроризм российских правых радикалов переплюнуть исламский?

Публикации за 21.04.17

Над Россией нависла новая-старая угроза атаки неонацистов, которые активно действовали в «нулевых» годах. Смогут ли они составить угрозу, как и запрещенная в РФ террористическая организация ИГИЛ, пишет в авторской колонке для РИА «Новый День» российский политолог Дмитрий Родионов.

Сегодня в Хабаровске совершено нападение на приемную УФСБ, во время атаки был убит один сотрудник спецслужб. Преступник не выдвигал никаких требований, а сразу начал стрелять, в результате перестрелки был ликвидирован.

Впрочем, он уже не такой уж неизвестный. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, он принадлежит к некой неонацистской группировке. По национальности русский.

Наверное, тут у кого-то может возникнуть «разрыв» шаблона. Все привыкли к тому, что террор в нашей стране, да и по всему миру, осуществляют исламские радикалы, они обычно убивают обычных граждан, после чего ответственность на себя берет какое-нибудь запрещенное в РФ террористическое ИГИЛ.

А тут русский. Нападает на приемную ФСБ. Впрочем, если он действительно является членом неонацистской группировки, это о многом говорит. Кто-то, может, вспомнит о «приморских партизанах». Но те не были членами неонацистской группировки.

Между тем, в реальности такие группировки как раз очень даже способны на организованный террор. Может, не в таких масштабах, как у исламистов, но тем не менее. Не только против правоохранителей, но и против всех подряд.

Многие уже забыли и, видимо, зря о том, что в «нулевые» годы именно националисты, наряду с исламистами, отметились рядом громких преступлений от нападения и убийств мигрантов, что отдельные банды поставили на поток, – до самых натуральных терактов в форме взрывов, которые убивали всех уже без разбора вне зависимости от разреза глаз и цвета кожи. В том числе, были случаи терактов на религиозной почве, исполненные националистами-неоязычниками против христиан.

В конце «нулевых» деятельность этих группировок во многом пошла на убыль. Просто по той причине, что наиболее горячие головы из числа этих террористов просто-напросто отправились за решетку. Об их преступлениях сегодня, спустя годы, многие забыли. Но не рано ли?

Давайте вспомним некоторые самые резонансные случаи.

Взрыв на Черкизовском рынке. 21 августа 2006 года. Погибли 14 человек (из них 8 на месте, а остальные скончались в больницах), в том числе двое детей, ранены 61 человек. Среди погибших были шесть граждан Таджикистана, три гражданина Узбекистана, гражданка Белоруссии, гражданин Китая и двое россиян. Террористы пронесли на территорию рынка сумку с бомбой.

Следствие быстро установило создателя кустарной бомбы – химика Олега Костарева, который сам участвовал в закладке бомбы. Выяснилось, что сам Костарев и пятеро его подельников были членами националистической организации «Спас», которая теперь запрещена в РФ. За несколько дней до взрыва один из них написал в своем дневнике: «Сейчас я планирую провести крупномасштабную террористическую акцию. Цель – убить несколько сотен врагов и остановить приток иммигрантов».

В итоге Костарев и его подельники Николай Королев, Илья Тихомиров и Сергей Климу получили пожизненное, остальные более скромные сроки. Костарев и Королев в 2012-м году были приговорены еще и к 15 годам лишения свободы за убийство в 2006 году гражданина Китая.

Стоит вспомнить еще одну запрещенную в РФ группировку с громким названием Боевая террористическая организация. Терактами они, к счастью, не отметились, зато отметились громкими убийствами шестерых человек, среди которых ставшая легендарной «таджикская девочка» – Хуршеда Султонова.

Итог банды закономерен. Один из лидеров – Димитрий Боровиков был ликвидирован при задержании, второй – Алексей Воеводин – получил пожизненное. Остальные сроки различной тяжести от семи лет до пожизненного.

Нельзя не вспомнить еще одну группировку с тоже очень «боевым» названием – легендарный БОРН (Боевая организация русских националистов, запрещена в РФ), в основном известной тем, что ее членами Никитой Тихоновым и Евгенией Хасис в 2011-м году были убиты адвокат Станислав Маркелов и журналистка Анастасия Бабурова. В итоге Тихонов сел пожизненно, а его соратница и сожительница получила 18 лет лишения свободы.

В апреле 2015 года были приговорены к пожизненному заключению другие участники организации – Максим Баклагин и Вячеслав Исаев. Еще один БОРНовец, Михаил Волков был приговорён к 24 годам заключения. Наконец, в июле 2015 года к пожизненному заключению был приговорён создатель организации Илья Горячев. Еще один из руководителей банды Алексей Коршунов погиб в результате случайного взрыва собственной гранаты, находясь в бегах на Украине.

БОРН – это была уже не просто банда, а полноценная преступная организация, имевшая свое «легальное крыло» и широкие связи во «внешнем мире», в том числе, во властных органах. На ее счету также убийство занимавшегося делам многих радикалов как ультраправых, так и ультралевых, судьи Мосгорсуда Эдуарда Чувашова, лидеров антифашистских движений Федора Филатова, Ильи Джапаридзе и Ивана Хуторского, чемпиона мира по тайскому боксу Муслима Абдуллаева, одного из участников группировки «Черные ястребы» Расула Халилова, Сосо Хачикяна, Салохитдина Азизова, покушений на убийства Рамазана Нуричуева и сотрудника органов внутренних дел Гагика Беняминяна

Можно вспомнить еще дело Рыно – Скачевского, которое рассматривал тот самый судья Чувашов, убитый террористами БОРНа. На счету банды 20 убитых, по словам же основателя группировки Артура Рыно, он и вовсе отправил на тот свет 37 человек.

Стоит также вспомнить брата известного актера из «9-й роты» Артура Смольянинова Емельяна Николаева (он же Ян Лютик), который получил 19 лет за нападения и убийства нескольких выходцев из стран Азии также в составе организованной банды.

Стоит отметить, что неонацисты довольствовались не только нападениями на мигрантов, но и организовывали натуральные теракты. Помимо уже упомянутого взрыва на «Черкизоне», можно припомнить попытку взорвать петербургский «Рокс-клаб» во время музыкального фестиваля «Music of streets» в октябре 2007 года. Тогда во время концерта шведской рок-группы «Blisterhead» на сцену была брошена матерчатая сумка с самодельным взрывным устройством, состоявшим из катонной коробки с 200 граммами тротила и пакет с 800 граммами шурупов и саморезов. В совершении теракта был обвинен участник еще одной запрещенной в РФ группировки «Шульц-88», в которой в свое время состояли уже знакомые нам Боровиков и Воеводин.

Подчеркну, это уже не нападения на отдельных людей, это террористический акт, призванный убить многих, причем, зачастую, совершенно «левых» людей.

Наконец, можно вспомнить теракты националистов против православных храмов. Среди наиболее известных поджоги, устроенные членами запрещенной в РФ нацистской организации NS-WP церквей в Санкт-Петербурге. Или московскую церковь Святителя Николая Мирликийского в районе Бирюлево-Западное, куда националисты-неоязычники принесли бомбу. Разумеется, участники банды отметились также нападениями на приезжих.

В 2010 году судили участников еще одной запрещенной в РФ группировки «Автономное славянское сопротивление», которые в период с декабря 2008 года по январь 2009 года члены группировки совершили 4 убийства и 11 покушений на убийство лиц неславянского происхождения, три грабежа, а также организовали несколько взрывов на столичных рынках, в результате которых ранения получили десятки человек. Например, следствие выяснило, что именно эти люди стояли за организацией взрыва 23 сентября 2008 года в кафе-бистро на территории Тушинского рынка, в результате которого ранения получили шесть человек, а также взрыва 15 декабря 2008 года в торговых рядах комплекса «Ярмарка на Пражской», в результате которого пострадали 12 человек.

Как мы можем видеть, терроризм ультраправых группировок отличается некоторой «избирательностью», в отличие от терроризма ИГИЛ – он направлен, как правило, против лиц неславянского происхождения или лиц славянского происхождения, но придерживающихся антифашистских убеждений.

Впрочем, ключевое слово тут – «как правило». И если можно предположить, что в мигрантском общежитии подавляющее большинство находящихся там людей – мигранты, а на антифа-концерте подавляющее количество посетителей – активисты антифа-движения, к которым у неонаци могут быть личные счеты, то вот на рынках и тем более – в кафе вполне могут оказаться и те, чьи интересы неонацисты якобы защищают от приезжих.

И да, пуля – дура, а осколки и начиняющие элементы, тем более – летят, куда глаза глядят. Я уж молчу о том, что во взрываемых православных храмах уж точно вряд ли окажутся выходцы из Кавказа или Средней Азии.

Я вовсе не хочу сказать, что убийство мигранта чем-то отличается от убийства коренного россиянина. Я лишь хочу подчеркнуть жестокость и цинизм террористов, которые пытаются свой террор оправдывать каким-то идеями, какой-то мифической борьбой за расу или нацию, на деле принося гораздо больше горя и проблем этой самой нации, которую они, по их словам, таким образом защищают.

Напомню, что эпоха, в которую был распространен террор неонацистов, окончилась на рубеже прошлого и нынешнего десятилетия, когда наиболее одиозные ультраправые террористы получили внушительные сроки вплоть до пожизненного, а их идейные последователи либо оказались дезориентированы, либо выжидали время.

Может, не зря выжидали. Если террористы «нулевых» были обычными молодыми людьми без какой-либо соответствующей подготовки, зачастую, химиками или саперами самоучками, которые нередко взрывались на собственных устройствах, то новое поколение «борцов за белую расу» может оказаться намного подготовленным к террористическо-диверсионной деятельности, а следовательно – намного более опасным.

В 2014 году многие российские ультраправые уехали на Украину поддержать своих идейных соратников из запрещенного РФ «Правого сектора» и т.п. сначала в противостоянии с «Беркутом» на Майдане, а потом уже на фронте реальной войны в Донбассе. Странное дело, но украинские необанденровцы, которые типа ненавидят «москалей», Россию и все, что с ней связано, быстро и без проблем нашли общий язык с российскими «коллегами». Тем более что последние и сами то в большинстве своем не любят Россию, так же, как и бандеровцы, считая ее «империей», «тюрьмой народа (русского)», а российских патриотов «ватниками», «колорадами», в общем – врагами.

Еще более невероятно то, что сражаясь с «пророссийскими сепаратистами» на Украине, многие их них открыто призывают к сепаратизму в России, к федерализации Сибири и Дальнего Востока и т.д. И если лет десять назад существование групп, выступающих за независимость Казакии, Ингерманландии, Идель-Урала и т.д. выглядели просто кучкой забавных сумасшедших с экзотическими идеями, то так ли забавно они будут выглядеть завтра, вернувшись с украинской гражданской войны, приобретя боевой опыт и, возможно, провезя с собой реальное боевое оружие, боеприпасы и взрывчатку, спаянные в полноценные боевые подразделения, вместе прошедшие горнило войны?

Напомню, пару недель назад в Ростове-на-Дону была раскрыта ячейка Misantropic Division – изначально украинской неонацистской организации.

Сегодня MD – организация интернациональная совершенно свободно действует на Украине и, как выясняется – не стесняется действовать и в России, где она, кстати, запрещена по суду. MD – это неонацисты нового типа, не ярые русофобы, как «Свобода» или УНА-УНСО, а сторонники идеи борьбы за «белую расу», «славянское единство», фанаты Гитлера и т.д. Это как раз те «идеалы», которых придерживались Рыно и Скачевский, Боровиков и Воеводин, Костарев и прочие.

И у них общий враг – государство Россия.

Москва, Дмитрий Родионов

Москва. Другие новости 19.04.17

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