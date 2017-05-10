Возможно ли примирить Россию и Запад «Минскими соглашениями»?

Публикации за 10.05.17

Очередная встреча президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель прошла на фоне продолжающегося конфликта на Украине. Лидеры двух государств, являясь гарантами «минских соглашений» и оставаясь жесткими приверженцами всеобъемлющего выполнения «минских соглашений», продемонстрировали принципиально разные позиции по вопросам, связанным с урегулированием конфликта и интерпретацией событий последних трех лет на Украине. Но вместе с тем продемонстрировали, что компромисс возможен. Об этом пишет в авторской колонке для РИА «Новый День» российский политолог Денис Денисов.

Встреча В. Путина и А. Меркель дала повод украинской стороне в очередной раз фактически констатировать, что Киев не намерен выполнять «Минские соглашения». Так, представитель Украины в гуманитарной подгруппе контактной группы Ирина Геращенко завила, что «Нормандский формат» и выполнение «Минских соглашений» фактически поставлены на паузу до завершения избирательной компании канцлера в Германии. Правда, через несколько часов к ее комментарию появилась приписка, что в этом заинтересован президент РФ. Но сути это совершенно не поменяло.

Ощущение того, что украинские политики живут в параллельной реальности, сложилось достаточно давно. Однако не перестает удивлять, особенно если сопоставлять, конкретные факты, которые заключаются в следующем: а) президент России совершенно недвусмысленно на брифинге с канцлером Германии заявил, что «Нормандская четверка» и впредь должна активно заниматься урегулированием украинского кризиса, то есть, работа в этом формате будет продолжена и после президентских выборов во Франции, о чем уже существуют договоренности; б) В. Путин подчеркнул, что «если бы его (Нормандского формата) не было, то было бы гораздо хуже, чем сейчас, и это уже результат».

В то же самое время встреча лидеров России и Германии в очередной раз подтвердила, что у гарантов «Минских соглашений» существует достаточно большой круг проблем, по которым нет консолидированного мнения. А отказ европейских партнеров от давления на официальный Киев с требованием выполнения «Минских соглашений» не тактический прием, а стратегическая позиция, обусловленная государственными геополитическими интересами.

Лучшее тому подтверждение – позиция Германии относительно легитимности сторон конфликта на Донбассе, о которой на брифинге говорила госпожа канцлер. Немецкие партнеры признают легитимность украинского руководства и не признают избранных представителей донбасских республик. Исходя из этого, они настаивают на новых выборах в ДНР и ЛНР по украинскому законодательству (по «Минским соглашениям» закон о выборах должен быть согласован с представителями ДНР и ЛНР). После чего, по мнению немецких коллег, возможны будут прямые переговоры представителей Донбасса и властей Украины. Как мы знаем, у Российской Федерации иная позиция по этому вопросу, базирующаяся на убеждении, что в настоящее время только через прямые переговоры между нынешними руководителями донбасских республик и властями Украины можно достичь мира в регионе.

Такая позиция немецких партнеров – лучший пример политики «двойных стандартов», которая не очень совпадает с реальностью. Такое впечатление, что немецкие коллеги забыли, что 21 февраля 2014 года министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер был одним из подписантов и гарантов соглашения об урегулировании политического кризиса на Украине, в котором был обозначен алгоритм его разрешения.

Однако, как мы помним, на следующий день представители так называемой оппозиции совершили государственный переворот, в результате которого пришли к власти и стали полноценными партнерами для официальных представителей Германии.

Исходя из этого, достаточно странной выглядит позиция госпожи Канцлера, которая отказывается признавать легитимность представителей ДНР и ЛНР. Но такие решения, как видно, лежат исключительно в плоскости национальных интересов и геополитики.

Аналогичная ситуация сложилась и относительно постоянных заявлений западных партнеров о необходимости Россией выполнять «Минские соглашения», хотя Российская Федерация не является стороной конфликта, а выступает в роли гаранта выполнения документа. Такая двусмысленная позиция тоже понятна: западные партнеры не хотят напрямую контактировать с руководителями ДНР и ЛНР, но в то же время ведут переговоры с Россией, и закономерно, что выстраивают линейную связь Россия – республики Донбасса. На основании этого они предъявляют претензии РФ, хотя фактических предпосылок для этого нет, и не может быть. По данной логике, все претензии к такому государству, как Израиль можно смело переадресовывать представителям США, так как именно Вашингтон чаще всего выступает «адвокатом» этого ближневосточного государства.

В завершении хотелось бы обратить внимание еще на один очень показательный факт. На днях на официальной Интернет-странице «Радио Свободы» было опубликовано видео момента подрыва автомобиля наблюдателей ОБСЕ, в результате которого погиб представитель этой организации. При этом на сайте указывается, что видео они получили «из источников с украинской стороны», а сама картинка однозначно указывает, что камера находилась на территории контролируемой Украиной, западные партнёры продолжают делать вид, что ничего не происходит.

Такая позиция западных коллег из раза в раз способствует формированию у представителей Украины ощущения своей безнаказанности в рамках конфликта на Донбассе, а следовательно – провоцирует все новые и новые смерти.

Москва, Денис Денисов

Москва. Другие новости 28.04.17

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