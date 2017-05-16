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Публикации за 16.05.17

Вина Киева / Порошенко риторически провозглашает борьбу за возврат Донбасса, но по факту от него отказывается
Президент Украины Петр Порошенко. Фото president.gov.ua

Вина Киева Порошенко риторически провозглашает борьбу за возврат Донбасса, но по факту от него отказывается

На днях президент Украины высказался следующим образом про альтернативу Минским соглашениям: «Есть предложения: давайте отрежем Донбасс, давайте подарим его кому-то, давайте стену построим, давайте забудем о Донбассе, потому что мы его якобы никогда не вернем. Мне с ними не по пути». То есть глава украинского государства на уровне риторики признаёт необходимость вести борьбу за Донбасс. Если бы речь шла о выполнении Минского протокола, то речь шла бы о совершенно иных вещах.

Но слова сильно отличаются от практики. Торговая блокада, прекращение водоснабжения, отказ от социальных выплат, а теперь – и заверения в том, что военнопленные ополченцы отказываются возвращаться на Донбасс, свидетельствуют об одном: Киев не способен регулировать жизнедеятельность целого региона и поэтому перешёл к тактике вредительства и сбрасывания ответственности. Причём ещё с конца 2014 года. Сейчас же всё это усугубляется – в штабе АТО думают, какие ещё мерзости придумать, чтобы, не входя в Донбасс, подпортить жизнь его жителям. А тут, бац – оказывается, Донбасс отрезать от себя никто не собирается. Вот и понимай их после этого.

На самом деле это главный барьер на пути к миру – неясность, неопределенность и противоречивость украинской политики к восставшему региону. Делают одно, говорят другое. Европа, США, Россия и сам Донбасс в недоумении. Естественно, не понимая, чего же всё-таки хочет Украина – отказа от Донбасса с дальнейшей компенсацией, или всё-таки включения региона в свои границы, но с реализацией Минска-2 (то есть придётся дать автономный статус, обменять военнопленных, возобновить социальные выплаты и пр.), добиться результатов на переговорах на высшем уровне невозможно.

Главный виновник сложившегося положения – сам президент Порошенко. Ради сохранения власти он допускает совершенно воинственную риторику, но не делает ровным счётом ничего, чтобы добиться симпатий или хотя бы прощения у жителей ДНР и ЛНР, которых уже три года обстреливают. Даже Молдавия, ведя борьбу за Приднестровье, аккуратно апеллировала к тому, что население республики на 30% состоит из молдаван. В отношении Донбасса ничего подобного нет – но случись это, все в ДНР и ЛНР были бы вынуждены напомнить, что они русские, а зачем Украине русский регион? Вот по инерции и катится – Порошенко с «соглашателями» не по пути. Как и с Минскими соглашениями – только прямым текстом это пока не проговаривается.

Вероятно, из ниоткуда взявшаяся храбрость Порошенко обусловлена заверениями американской администрации не сдавать Украину России. Вот Порошенко и воспрял духом. Естественно, реальными действия подкрепить свои слова он не может. Потому что даже конкретного плана – что делать с Донбассом, у него нет. Войти на танках с символикой «Азова», устроить оккупационный режим с подвалами и виселицами и всю верхушку расстрелять – такое международное общество не разрешит. Да и Россия не позволит. Сладкими посулами Донбасс тоже не заманишь – у Киева нет денег на реформы у себя, что уж говорить про мятежников. Ни «мягкой», ни «грубой» силой овладеть Донбассом Украина не способна. Остаются обещания «не сдаваться» (то есть не сдавать Донбасс России – именно так трактуют возможное прекращение борьбы некоторые украинские политики и руководство страны).

Хотя лучше всего было бы дать России возможность устроить Донбасс, как это советует сделать небезызвестный политолог Белковский. Но Белковский-то считает при этом, что России предложить Донбассу нечего. В этом он ошибается – список предлагаемых Россией благ бесконечен. Начиная со свободы от ежедневных обстрелов до полного восстановления функций не просто государства (ремонт дорог, шах, заводов), а социального государства (пенсии, стипендии). Как мы знаем, гуманитарная программа ДНР коснулась украинских областей. Что же будет, когда к процессу открыто присоединится Россия? Верно, в Киеве дядьки и тётки выйдут митинговать за воссоединение с Россией. Особый успех будет обеспечен, если Москва возьмётся за идеологию. То есть подробно всем разъяснит, почему и на каких основаниях Донбассу лучше быть с Россией, чем с Украиной. Потому что выбор обстоит именно так, а третьего не дано.

Раньше, то есть полгода назад, была надежда – Трамп придёт, порядок наведёт. От поддержки Украины, например, откажется, и Путина туда пригласит. Но американский президент оказался под давлением, его поддержка снизилась, и он в дежурном порядке (но хорошо, что и без рвения) обещает быть вместе с Киевом по одну сторону баррикад. Вашингтон, кстати, вторая после Украины сила, которая несёт ответственность за военный конфликт. Но США, по крайней мере, не страдают от зашкаливающей коррупции, разгула нацизма и криминала. Вот по этой причине для них иметь неурегулированные конфликты – в порядке вещей, а для Украины – путь к failedstate.

В ходе своей пресс-конференции Порошенко погрозился, что жители Донбасса не смогут по безвизу уехать в Европу. Короче, отнимает то, чего и не было. Это очень характеризует современный киевский режим, который после введения блокады по-настоящему навредить Донбассу не способен, но целью своего существования провозглашает уже не эмиграцию в массовом порядке в Европу, а «как бы напакостить Донбассу».

Дожили, храбрые сечевики, с чем их поздравляем.

Москва, гендиректор Агентства стратегических коммуникаций Вадим Самодуров

Москва. Другие новости 16.05.17

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