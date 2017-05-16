Вина Киева / Порошенко риторически провозглашает борьбу за возврат Донбасса, но по факту от него отказывается

Публикации за 16.05.17

На днях президент Украины высказался следующим образом про альтернативу Минским соглашениям: «Есть предложения: давайте отрежем Донбасс, давайте подарим его кому-то, давайте стену построим, давайте забудем о Донбассе, потому что мы его якобы никогда не вернем. Мне с ними не по пути». То есть глава украинского государства на уровне риторики признаёт необходимость вести борьбу за Донбасс. Если бы речь шла о выполнении Минского протокола, то речь шла бы о совершенно иных вещах.

Но слова сильно отличаются от практики. Торговая блокада, прекращение водоснабжения, отказ от социальных выплат, а теперь – и заверения в том, что военнопленные ополченцы отказываются возвращаться на Донбасс, свидетельствуют об одном: Киев не способен регулировать жизнедеятельность целого региона и поэтому перешёл к тактике вредительства и сбрасывания ответственности. Причём ещё с конца 2014 года. Сейчас же всё это усугубляется – в штабе АТО думают, какие ещё мерзости придумать, чтобы, не входя в Донбасс, подпортить жизнь его жителям. А тут, бац – оказывается, Донбасс отрезать от себя никто не собирается. Вот и понимай их после этого.

На самом деле это главный барьер на пути к миру – неясность, неопределенность и противоречивость украинской политики к восставшему региону. Делают одно, говорят другое. Европа, США, Россия и сам Донбасс в недоумении. Естественно, не понимая, чего же всё-таки хочет Украина – отказа от Донбасса с дальнейшей компенсацией, или всё-таки включения региона в свои границы, но с реализацией Минска-2 (то есть придётся дать автономный статус, обменять военнопленных, возобновить социальные выплаты и пр.), добиться результатов на переговорах на высшем уровне невозможно.

Главный виновник сложившегося положения – сам президент Порошенко. Ради сохранения власти он допускает совершенно воинственную риторику, но не делает ровным счётом ничего, чтобы добиться симпатий или хотя бы прощения у жителей ДНР и ЛНР, которых уже три года обстреливают. Даже Молдавия, ведя борьбу за Приднестровье, аккуратно апеллировала к тому, что население республики на 30% состоит из молдаван. В отношении Донбасса ничего подобного нет – но случись это, все в ДНР и ЛНР были бы вынуждены напомнить, что они русские, а зачем Украине русский регион? Вот по инерции и катится – Порошенко с «соглашателями» не по пути. Как и с Минскими соглашениями – только прямым текстом это пока не проговаривается.

Вероятно, из ниоткуда взявшаяся храбрость Порошенко обусловлена заверениями американской администрации не сдавать Украину России. Вот Порошенко и воспрял духом. Естественно, реальными действия подкрепить свои слова он не может. Потому что даже конкретного плана – что делать с Донбассом, у него нет. Войти на танках с символикой «Азова», устроить оккупационный режим с подвалами и виселицами и всю верхушку расстрелять – такое международное общество не разрешит. Да и Россия не позволит. Сладкими посулами Донбасс тоже не заманишь – у Киева нет денег на реформы у себя, что уж говорить про мятежников. Ни «мягкой», ни «грубой» силой овладеть Донбассом Украина не способна. Остаются обещания «не сдаваться» (то есть не сдавать Донбасс России – именно так трактуют возможное прекращение борьбы некоторые украинские политики и руководство страны).

Хотя лучше всего было бы дать России возможность устроить Донбасс, как это советует сделать небезызвестный политолог Белковский. Но Белковский-то считает при этом, что России предложить Донбассу нечего. В этом он ошибается – список предлагаемых Россией благ бесконечен. Начиная со свободы от ежедневных обстрелов до полного восстановления функций не просто государства (ремонт дорог, шах, заводов), а социального государства (пенсии, стипендии). Как мы знаем, гуманитарная программа ДНР коснулась украинских областей. Что же будет, когда к процессу открыто присоединится Россия? Верно, в Киеве дядьки и тётки выйдут митинговать за воссоединение с Россией. Особый успех будет обеспечен, если Москва возьмётся за идеологию. То есть подробно всем разъяснит, почему и на каких основаниях Донбассу лучше быть с Россией, чем с Украиной. Потому что выбор обстоит именно так, а третьего не дано.

Раньше, то есть полгода назад, была надежда – Трамп придёт, порядок наведёт. От поддержки Украины, например, откажется, и Путина туда пригласит. Но американский президент оказался под давлением, его поддержка снизилась, и он в дежурном порядке (но хорошо, что и без рвения) обещает быть вместе с Киевом по одну сторону баррикад. Вашингтон, кстати, вторая после Украины сила, которая несёт ответственность за военный конфликт. Но США, по крайней мере, не страдают от зашкаливающей коррупции, разгула нацизма и криминала. Вот по этой причине для них иметь неурегулированные конфликты – в порядке вещей, а для Украины – путь к failedstate.

В ходе своей пресс-конференции Порошенко погрозился, что жители Донбасса не смогут по безвизу уехать в Европу. Короче, отнимает то, чего и не было. Это очень характеризует современный киевский режим, который после введения блокады по-настоящему навредить Донбассу не способен, но целью своего существования провозглашает уже не эмиграцию в массовом порядке в Европу, а «как бы напакостить Донбассу».

Дожили, храбрые сечевики, с чем их поздравляем.

Москва, гендиректор Агентства стратегических коммуникаций Вадим Самодуров

Москва. Другие новости 16.05.17

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