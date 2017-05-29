Война Киева против Донбасса: надежды на скорый мир рушатся

Публикации за 29.05.17

Для людей, следящих за ситуацией в Донбассе и происходящими процессами вокруг «Минских соглашений», не осталась незамеченной тенденция, характеризующаяся включением все новых и новых тем и проблем в контекст реализации подписанных документов. Об этом в авторской колонке для РИА «Новый День» пишет известный российский политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

В настоящий момент любое более-менее значимое событие вокруг конфликта в Донбассе преподносится сторонами, как невыполнение «Минских соглашений», причем традиционно никто особо себя не обременяет ссылками на конкретный пункт документов.

Данная тенденция не может быть охарактеризована как позитивная или негативная, в то же время она отражает ту действительность, которую мы наблюдаем вокруг переговорного процесса и реализации соглашений.

Вместе с тем, «ширина» постановки вопроса – от блокады территорий ДНР и ЛНР до введения временного внешнего управления на предприятиях, зарегистрированных на Украине, – подразумевает, что в случае сохранения нынешней позиции донбасских республик и Киева, конфликтующие стороны будут и дальше все больше расходиться. Следовательно, надежды на устойчивый и долгосрочный мир переходят в долгосрочную перспективу.

Следует признать, что «расширением» повестки «Минских соглашений» занимаются многие стороны, вовлеченные в конфликт. Для украинской стороны, видимо, вообще не осталось тем как внутриполитического, так и внешнеполитического характера, которые Киев мог бы облечь в форму нарушения «Минска». Хотя стоит отметить, что за счет такого подхода киевские власти в первую очередь коммуницируют с населением Украины и своими западными партнерами.

Ни для кого не секрет, что в информационном пространстве Украины сформированы ключевые смысловые образы, напрямую связанные с конфликтом в Донбассе и «Минскими соглашениями». В первую очередь, речь идет о целенаправленной кампании по созданию негативного образа России, республик и населения Донбасса, и, как логическое продолжение, негативная подсветка всех инициатив и действий данных субъектов. В качестве примера можно привести публичные оценки украинских политиков Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса, которую реализуют республики. Исходя из заявлений украинских комментаторов, помощь жителям территорий Донецкой и Луганской областей, контролируемых Украиной со стороны ДНР и ЛНР – это нарушение «Минских соглашений». Хотя в Донецке и Луганске неоднократно подчеркивали, что Гуманитарная программа реализуется в интересах обычных граждан и носит исключительно социальный характер. Это, в частности, подразумевается ключевыми направлениями программы, такими как: помощь по линиям здравоохранения и образования, экологическая безопасность региона, социальная поддержка.

Также уместно привести другой пример: после введения временного внешнего управления до полного выполнения «Минских соглашений» на предприятиях, находящиеся на территориях ДНР и ЛНР, но юридически зарегистрированных на Украине, Киев моментально заявил о том, что данный шаг нарушает «Минские соглашения». Хотя все прекрасно понимают, что подобные действия не прописаны и не описаны в «Минских соглашениях», но это не помешало киевским властям представить событие именно в ключе нарушения соглашений.

Конечно, следует сказать, что и представители ДНР и ЛНР, подчеркивая срок, до которого вводится внешнее управления – до полного выполнения «Минских соглашений», отдавали себе отчет, что нынешняя политическая элита Украины скорее пожертвует еще и заводами на территориях Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях, чем примется себя реформировать по лекалам «Минска».

Особо следует отметить, позицию западных партнеров. Естественно, уже никого невозможно удивить позицией «двойных стандартов» многих стран Запада, чаще всего и, видимо, «случайно» проявляющуюся в отношениях с Россией и странами, дружественными РФ. По сути, именно западные партнеры стали первыми размывать и расширять повестку «Минских соглашений», введя в оборот утверждение, что именно Россия должна выполнить «Минские соглашения». Хотя, как известно, Российская Федерация ни в одном из комплекса документов «Минска» не фигурирует как сторона конфликта.

Что еще больше удивляет, западные партнеры почему-то решили, что вправе самостоятельно решать, какие пункты «Минских соглашений» должна выполнить Москва. Россия и сейчас, и ранее готова помочь Украине реализовать конституционную реформу, обеспечить проведение демократических выборов, принять законы «об особом статусе ДНР и ЛНР», «об амнистии» и многое другое. Говоря о пунктах, связанных с безопасностью, Москва также готова содействовать за счет своего авторитета в донбасских республиках прекращению огня и отводу тяжелого вооружения.

Более того, России вполне по силам обеспечить прекращение огня и со стороны Украины, но уже не дипломатическими методами. Однако, по факту, западные партнеры хотят совсем не этого. Их желание прозаично и оправдано геополитикой – они хотят, чтобы Россия просто оставила донбасские республики и миллионы их жителей без своей поддержки, а они с представителями Украины сами будут разбираться, какие шаги предпринимать после этого.

В этом контексте очень примечательна встреча, которая недавно прошла в Брюсселе. На ней под руководством верховного представителя ЕС по внешней политике Федерики Могерини заседали представители нескольких балканских стран. Для нас эта встреча примечательна тем, что за одним столом сидели премьер-министр Сербии Александр Вучич и глава правительства Косово Иса Мустафа. Не вдаваясь в длительные исторические экскурсы, можно сказать, что если экстраполировать данную ситуацию на донбасский конфликт, то за круглым столом должны были бы оказаться Могерини, Порошенко и Захарченко с Плотницким. Только, как видим, подобная конструкция для западных партнеров почему-то неприемлема.

Говоря о перспективах дальнейшего расширения контекста вокруг «Минских соглашений», можно предполагать, что тенденция будет сохранена. Время от времени будут появляться политики, считающие необходимым пересмотреть «Минские соглашения», но качественно в настоящей ситуации это сделать не представляется возможным. Пока Киев волен совершать любые поступки без оглядки на последствия и угрозу наказания, ничего не изменится в Донбассе, а, следовательно, война и дальше будет продолжаться.

Москва, политолог Денис Денисов

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