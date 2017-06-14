Фактор Ахметова / Зачистка Украины от олигархов – дело недалекого будущего

Компания «ДТЭК» олигарха Рината Ахметова переориентируется на добычу угля на подконтрольных Украине территориях. По большому счёту, особого выбора у Ахметова нет – в ДНР и ЛНР он потерял 47 объектов, в основном это шахты и электростанции. И, тем не менее, он продолжает вести борьбу за свои активы в регионе. Правда, весьма недипломатичными способами.

Ещё в марте Ринат Ахметов предупредил украинскую «Донбассэнерго», обслуживающую восточные области, что закупать уголь у предприятий, расположенных на территории республик, не стоит – последует заявление в прокуратуру на предмет «отмывания доходов», что уголовно наказуемо. Его же структура «Метинвест» тогда же разослала письма работникам, живущим в Донбассе, с требованием явиться в центральный офис компании в Мариуполе и перезаключить трудовые договоры, после чего люди должны быть распределены по другим предприятиям страны.

Само собой, никто не явился – бросить семью и жилище по «соображениям совести» никто не собирался. Ведь бывшие предприятия Ахметова, национализированные властями ДНР, продолжают работать, а граждане – исправно получать зарплату. Однако не обходится и без эксцессов – тогда же возникла проблема с одной фабрикой «Донецккокса», ранее принадлежавшей олигарху. После введения внешнего управления выяснилось, что бывший собственник вывез оборудование. Однако и после этого «патриотического акта» работники всё равно получили зарплату.

Ахметов разозлён. У него отняли не только ценные предприятия, стабильно приносившие прибыль, но и любимую игрушку – «Донбасс Арену», футбольный стадион клуба «Шахтёр». Понятное дело, что Ахметов не был глупцом и держал яйца в разных корзинах – потеря предприятий Донбасса для него чувствительна, но не смертельна. Уже сейчас он начал инвестировать в создание новых производств на Украине. Впрочем, энергетические проблемы украинцев это решит не сразу – последствия блокады довольно ощутимы. Всю эту историю можно было бы демонстрировать на уроках экономики как пример влияния войны на крупный бизнес, если бы не одно «но».

С самого начала АТО на Донбассе на Ахметова с обеих сторон сыпались упреки и обвинения в том, что он своими действиями поддерживает ту или иную сторону. Всё это продолжается до сих пор – совсем недавно Семен Семенченко, бывший комбат «Донбасса» (запрещен в РФ), обвинил Ахметова в создании антиблокадных общественных объединений на Западной Украине. Естественно, украинский олигарх – никакой не «правосек» («Правый сектор» – экстремистская организация, запрещена в РФ), а бизнесмен, спасающий свою собственность. Насколько этичны способы, с помощью которых он пытается её спасти – это другой вопрос. Украина как-никак, Дикое Поле в кубе. «Чего же вы ждали», хочется сказать.

Но ведь Ахметов мог бы и перейти на другую сторону. Национализация крупного бизнеса в республиках наступила лишь три года спустя невнятного бормотания про бизнес-интересы и нейтралитет в войне – вещь, по сути, невозможную. Платил Ахметов налоги в украинскую казну? Платил. Платил военный сбор? Конечно, платил. Киевскую власть поддерживал. Экономически. Скажем честно: три года терпения Захарченко – апогей либерализма. Находись у власти в ДНР настоящие советские плановики, не видать Ринату Леонидовичу своих фабрик и заводов ещё летом 2014 года. «Всё для фронта, всё для победы» – как будто вы этого не слышали и не знаете. А тут, получается, три года изображали чуть ли не государство-офшор, пока в итоге лавочку не прикрыли. Что было весьма предсказуемо, учитывая, что больший урон своими действиями Ахметову нанесли даже не Захарченко с Плотницким, а добробаты, националисты и украинские власти во главе с Порошенко, установившие блокаду региона.

Сделай свой выбор в 2014, а может, даже и в 2015 (русские-то терпеливы!), Ахметов смог бы удержать от национализации свои активы. На том бы все проблемы и кончились. Но теперь человеку предстоит обстоятельный диалог с украинскими радикалами, которым уже и блокады мало – подавай диверсии на заводах и шахтах. А если не хочешь участвовать во всём этом, надеясь на послабления и возвращения «украденного», то ты трус и предатель. Естественно, подобное требование касается не одного только Ахметова, а всех украинских олигархов, которых очень крепко прижали к стенке свои же, что только помощь «Азову» и «Днепру» (запрещены в РФ) даёт временную индульгенцию на прощение грехов. Все остальные – в очередь, тут вам не свободная распутная Украина, а новый Рейх строится. Всё это мы видели пока только одним глазком и через щелочку, но настанет и черед открытого показа по кинотеатрам – тогда и узрим, как возопит украинский олигархат от украинских же тоталитарных национал-социалистических притеснителей.

Москва, гендиректор Агентства стратегических коммуникаций Вадим Самодуров

Авторская колонка. Другие новости 13.06.17

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