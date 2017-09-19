Донбасс: никаких компромиссов

США загоняют Россию в угол по вопросу урегулирования ситуации в Донбассе. Речь идёт о заявлениях Курта Волкера, пообещавшего, что США не снимут санкции «даже если Россия выполнит минские соглашения, если мы увидим восстановление украинского суверенитета над Донбассом». А план по введению миссии ООН для охраны сотрудников ОБСЕ он и вовсе назвал «разделением Украины».

Об этом пишет в авторской колонке для РИА «Новый День» гендиректор Агентства стратегических коммуникаций Вадим Самодуров.

Как говорил персонаж известного сериала «Игра престолов» Петир Бейлиш, «когда я пытаюсь разгадать чьи-то намерения, я играю в игру. Я предполагаю худшее». Вот и нам следует сыграть в такую игру. Тем более, что все опасения оправдываются.

Американский истеблишмент связал Трампа по рукам и ногам, и внешняя политика пока находится в ведении людей, враждебно настроенных к России. Эти люди намерены добиваться ввода в Донбасс миротворцев, которые более чем на половину будут представлены военнослужащими стран НАТО и американцами в частности. Этих военных хотят направить не просто в Донбасс, но на границу РФ и республик, и не столько для охраны ОБСЕ, сколько для «передачи контроля силам миротворческого контингента». Примерно такова будет формулировка в украинской версии резолюции, которую собираются презентовать 20 сентября.

Как сообщил постпред России в ООН Василий Небензя, ни украинцы, ни американцы не готовы работать с российским вариантом резолюции. У Киева и Вашингтона в корне иной подход к существующей проблеме, и свою точку зрения они собираются продавливать и дальше. Причем, если вчитаться в текст заявления Волкера, там можно обнаружить любопытную деталь: американцам уже все равно, на какой путь умиротворения согласится Россия – в рамках Минских соглашений, или без оных. В любом случае, санкции сохранятся, а вместе с ними и отношение к нашей стране как к агрессору и вместе с тем неудачнику. Потому что когда говорят, что Россия что-то обязана, выходит, что она – сторона конфликта. То есть Москву заведомо опускают на уровень Луганска, давая понять, что разговор с ней будет вестись на языке ультиматумов, смягченных фактом наличия у России ядерного оружия и широкой палитры простых вооружений.

Отчасти сложившееся положение – результат нашей инициативы по введению «голубых касок» на линию соприкосновения. Но кто не рискует, тот не пьет шампанского. Россия должна занять позицию «ни шагу назад». Любая уступка будет трактоваться западными странами как успех и заставит их не смягчить свою позицию, а додавливать Россию дальше. Это уже видно по заявлениям Волкера. Дальше ничего не изменится. Слаще и мягче не станет.

Есть одно широко распространенное заблуждение – выполни Россия то, что требует от неё коллективный Запад, её примут в клуб, где Вашингтон – председатель, а Брюссель, Лондон и Берлин – заместители. Нет, такого никогда не будет. В среде американских элит есть желание покарать Россию – за Крым, а КНДР – за идеологический вызов и откровенные угрозы. А ввод спецконтингента на Донбасс да поближе к российской границе видится им как шанс спровоцировать Россию на активные действия, после чего можно было бы считать её не просто стороной конфликта, а страной, атаковавшей миротворцев. Разумеется, после всего этого не просто останутся в силе старые санкции, но и прибавится куча мала новых. В сравнении с которыми любая изоляция Ирана или КНДР покажется детской забавой.

Россия не должна искать компромиссов в случае с миротворческим контингентом. Москва проголосует против идеи широкого мандата для миссии ООН, которую в Белом доме хотят наделить максимально возможным набором прав и полномочий. Американцы, в свою очередь, отметят, что выдвигаемая РФ идея обеспечить лишь охрану сотрудников ОБСЕ, ведущих мониторинг конфликта – «полумера», к которой у них есть «существенные замечания». Все останутся при своих, контингент введен так и не будет, а Киев продолжит погружение в новый виток внутренних распрей и дрязг, способных перевернуть украинский политический Олимп с ног на голову.

Авторская колонка. Другие новости 18.09.17

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