Шах и мат, минские! Киев официально разрешил себе торпедировать мирный процесс

На этой неделе стало известно о новой редакции законопроекта «о реинтеграции Донбасса», представленного украинскими парламентариями. Выяснилось, что в него включен вопрос «возвращения» Крыма. Казалось бы, где логика? Закон вроде бы называется «о реинтеграции Донбасса». Причем тут вообще Крым? Об этом пишет в авторской колонке для РИА «Новый День» российский политолог Дмитрий Родионов.

Оказывается, Крым вот причем. «Закон президентом подан с конкретной целью – освободить временно оккупированные территории Донбасса с использованием Вооруженных сил Украины (ВСУ). Создать оперативный штаб и т.д. Но политически мы не можем забыть о Крыме и Севастополе, поэтому они добавлены в каждый абзац», – сказал председатель комитета Верховной Рады Сергей Пашинский.

Наверняка, многие, услышав такую формулировку, зададутся вопросом: а не для того ли, чтобы законодательно развязать Киеву руки в деле вооруженных провокаций против российского полуострова? Сказано же: цель освободить «временно оккупированные территории Донбасса с использованием ВСУ». Но ведь и Крым на Украине считают «временно оккупированной территорией». Значит, ее тоже следует «освободить с помощью ВСУ». А то, что закон то вовсе не о Крыме, так какая разница? Нельзя же забывать о Крыме и Севастополе!

Впрочем, спешу успокоить тех, кто успел испугаться перспективе «освобождения» Крыма. «Освобождать» полуостров при помощи ВСУ никто не будет, во всяком случае, пока существует Россия. Попытки такого «освобождения» чреваты тем, что российские танки появятся уже не только на прилавках киевских детских магазинов, но и на улицах украинской столицы, причем – в натуральную величину. И произойдет это за несколько часов, что признают даже украинские генералы, которые хоть и не очень умелые военачальники (что он наглядно продемонстрировали в Донбассе), но достаточно здравомыслящие, чтобы понимать, сколько в реальности «самая сильная армия Европы» протянет в войне с Россией. В реальной войне, а не в виртуальной, которая, если верить киевским пропагандистам, идет уже четвертый год.

Ну, а если мыслить не столь воинственно, то скажите, разве Киев периодически не устраивает диверсии, пытаясь лишить жителей полуострова газа, электричества, воды и тд? Разве Киев не засылает террористов и диверсантов уже вглубь Крыма? Разве он не угрожает совершенно фантастическими сценариями, в духе захвата платформ «Черноморскнефтегаза», подрыва Керченского моста (и можно не сомневаться, давно бы осуществил задуманное, не будь кишка тонка)? А блокада? Разве она не продолжается уже третий год, причем сами украинские политики признают, что она только навредила, и призывают от нее отказаться? Это ведь тоже все можно назвать «попытками освобождения».

Понятно, что ни к какому «освобождению» (кроме освобождения от иллюзий тех немногочисленных крымчан, которые еще верят в то, что с Украиной получится жить в дружбе) эта деятельность не приведет, но бумага, на которой пишется украинская пропаганда, стерпит все. У них ведь идет «священная война» с «агрессором» и «оккупантом». Силенок вступить в открытое вооруженное противостояние, правда, нет, но пока можно «пооосвобождать» и такими мелкими шажочками – вода ведь камень точит.

Вопрос в другом. Разве отсутствие формулировки в новом законе мешало этим «попыткам освобождения»? Нет, не мешало. Вроде и без того была принята куча законов, которые «легитимизировали» любую деятельность по «освобождению» Крыма. И на все упреки мировых держав Киев мог с гордостью ответить: «А что такого, мы свою территорию освобождаем!».

Так зачем еще один закон? Тем более, даже не закон, а поправка к закону о Донбассе?

Ответ прост. И это прямым текстом высказал Пашинский: мы не должны забывать о Крыме! Вернее, тут правильнее местоимение «мы» заменить на «вы». Украина о Крыме и так не забудет. СМИ и так каждый день вещают, что на самом деле в Крыму треть жителей занимает проукраинские позиции (об этом совсем недавно в интервью украинским СМИ на голубом глазу заявила исполняющая обязанности министра информационной политики, т.е. «министерства пропаганды»), что на полуострове с нетерпением ждут родную украинскую армию, и вот-вот» оккупанты» дрогнут и побегут, а украинцы, русские и татары Крыма будут встречать «освободителей» салом и горилкой в едином патриотическом экстазе. Конечно, многие украинцы продолжают ездить в Крым и знают, что это, мягко говоря, не так, а вернувшись, рассказывают правду окружающим. Но их не настолько много, чтобы их голос заглушил круглосуточно семь дней в неделю вещающую из каждого утюга пропаганду.

Киевские власти всеми силами демонстрируют, что они о Крыме не забыли: работает даже виртуальная прокуратура АРК, возбуждают дела, люди зарплату получают. Недавно даже американских инспекторов пригласили посетить виртуальную АРК (правда, пока непонятно, где и что они им будут показывать).

Напоминать надо на самом деле не украинцам, а как раз представителям стран-партнеров. Напоминать потому, что те как раз стали забывать о «проблеме Крыма». То влиятельная американская газета The New York Times, которую вряд ли можно заподозрить в «пророссийской позиции», внезапно обозначит полуостров как «спорную территорию», то в Европе где-нибудь возьмут, да всплывут глобусы или атласы, где Крым закрашен в российские цвета. Конечно, у Киева, судя по всему, целое ведомство (и тоже ведь получают зарплаты за счет налогоплательщиков) такие вещи отслеживает по всему миру. А эти партнеры, ах, какие нехорошие люди, извиняются, исправляют, но через некоторое время опять где-нибудь что-нибудь да вылезет.

Но хуже всего то, что европейские политики без зазрения совести, наплевав на то, что их страны не признают «варварскую аннексию» едва ли не каждый день ездят в Крым, проводят там конференции, форумы, а потом несут в свои страны крамолы по поводу того, что нет в Крыму войны, и никто там не притесняет права татар и украинцев.

Дело в том, что уже даже Америка (я уж не говорю о Европе) устала от постоянных стенаний и причитаний Киева по поводу Крыма. Там вообще устали от украинских фантомных болей – серьезные политики сторонятся киевских эмиссаров, приехавших поплакать в жилетку об «аннексированном» полуострове, как прокаженных.

Ну, в самом деле, сколько можно уже? Ладно бы они что-то делали, так ведь они не делают, только ноют. Да и не до Крыма сейчас. Намного серьезнее проблема Донбасса, где до сих пор не стихает самая натуральная война – вот где нужно что-то решать, а о Крыме можно вспомнить в другой раз, это даже не второстепенно для ведущих мировых держав.

Конечно, лидеры стран Запада не отрицают, что «крымская проблема» никуда не делась, и что решать ее придется. Но только после решения вопроса с Донбассом. Они так и говорят, что санкции по Донбассу – касаются только Донбасса, а санкции по Крыму – только Крыма, и что «крымский вопрос» неизбежно встанет, но только после выполнения минских соглашений.

Конечно, в Киеве очень хотели бы увязать оба вопроса, чтобы принудить Россию «освободить» не только Донбасс, но и Крым, но на Западе прекрасно понимают, что такая увязка поставит минский процесс под большой вопрос, ведь Россия тогда вообще ничего с ними обсуждать не будет.

То, что Крым – это Россия, и это, если и не навсегда, то всерьез и надолго, на Западе уже поняли. А вот по Донбассу и остальной Украине можно и нужно торговаться. Если по вопросу Донбасса Россию еще можно склонить к компромиссу, либо надавив новыми санкциями (хотя и в это уже мало кто верит, новые санкции вводятся скорее по инерции), либо предложив некую сделку (например, гипотетический размен на Сирию или еще что-нибудь), то «крымского вопроса» для Москвы просто не существует, и любые попытки поднять его сейчас приведут к срыву любых переговоров. Поэтому на Западе предпочитают помалкивать по поводу Крыма и вспоминать об «аннексии» только тогда, когда их к этому вынудит уже всех раздражающее до нельзя нытье Киева.

Включение Крыма в закон «о реинтеграции Донбасса» как бы призвано поставить Запад в неудобное положение, помешать ему обходить неудобный «крымский вопрос».

И тут еще один вытекающий момент. Это законодательное включение фактически дает Киеву индульгенцию – право не выполнять минские обязательства.

Для чего вообще нужен сам по себе этот закон с его сюрреалистическими формулировками? Ну, не только для того, чтобы формально выполнить требования Запада. Например, там за Россией юридически закрепляется статус «страны-агрессора». Что это значит? А это значит то, что Киев имеет законное право не вести никаких переговоров с Россией. Ну, правда, какие переговоры с «агрессором»?

А поскольку Киев не признает Донецк и Луганск в качестве самостоятельных субъектов переговоров (в новом законе их называют «оккупационными властями»), то, значит и вовсе не с кем вести какие-либо переговоры: ни с «агрессором», ни с поставленными им «марионеточными» правительствами. А значит – о выполнении минских соглашений не может быть и речи. О них в законе вовсе нет упоминаний, да и Рада их так и не ратифицировала. То есть, их юридически нет.

То, что там стоит подпись президента – да мало ли там, что президент накалякал на одной бумажке с лицами без указания должностей (а по украинской юрисдикции – «террористами»). Ничего не значащая бумажка.

А теперь еще и Крым, который, выходит, что по новому закону нужно «освобождать» вместе с Донбассом силами ВСУ. И никак иначе. Шах и мат, минские!

На самом деле, ничего неожиданного не произошло, в Киеве все довольны. Довольны радикалы, которые изначально были против «Минска». Доволен президент Петр Порошенко, которому теперь проще оправдываться перед Западом, что он не выполняет своих обязательств. Какие вообще обязательства? У нас же закон! Вот «освободим» Донбасс и Крым, тогда и об обязательствах поговорим. Собственно, Порошенко и раньше так делал, только теперь у него справка есть. Все по закону.

Кому в итоге сделали хуже? Ну, пожалуй, что только европейцам, которые и так в последнее время не очень то верили, что им удастся склонить Порошенко хотя бы к красивой имитации выполнения «Минска». Ведь там стоят подписи немецкого и французского лидеров, которые теперь как бы остаются в круглых дураках. Американцам-то ничего страшного. Во-первых, они вообще не заинтересованы в урегулировании (во всяком случае, на условиях «Минска», который перечеркивает их усилия по созданию антироссийского форпоста на Украине). Во-вторых, Вашингтон во всем этом изначально официально не участвовал – ни в «минском», ни в «нормандском» форматах.

Между тем, сейчас как раз американцы стремительно активизируются, выдвигая свои инициативы. Но все они (как, например, 20 тысяч миротворцев на границе с Россией) «Минску» прямо противоречат и фактически призваны поставить крест на этом зашедшем в тупик формате. Так что им закон точно выгоден (можно только гадать о степени участия американцев в его написании).

Как ни парадоксально, это выгодно и Москве. Ведь теперь при любом упоминании оппонентами связки «донбасского» и «крымского» вопросов мы можем заявить, что никакого «крымского вопроса» не существует и покинуть переговорную площадку, громко хлопнув дверью, заставив оппонентов самих искать пути возобновления диалога. Уже на наших условиях.

Кстати, характерно, что в тот же день президент России Владимир Путин провел переговоры с главами Донецкой и Луганской республик об освобождении пленных. Подчеркну, ВПЕРВЫЕ провел прямые переговоры с главами непризнанных ДНР и ЛНР. Без посредников. То есть как бы продемонстрировал Киеву и Западу, что они являются субъектами, а не объектами, и что Киеву, хочет он того или нет, но придется согласовывать все с ними, иначе диалога не получится. Что, видимо, в очередной раз было объяснено помощником президента РФ Владиславом Сурковым американскому спецпредставителю Курту Волкеру на встрече в Белграде днем ранее. Но ведь теперь для Порошенко это не просто невыполнимо, но и незаконно!

Ну, что ж, если наши уважаемые «партнеры» хотят повышать ставки – пусть повышают. Кому они только хуже сделают? Минские соглашения были тупиковыми изначально, пора бы это уже признать и Москве. И Киев всеми силами подталкивает ее к этому и, судя по всему, готовит новые провокации в Донбассе и Крыму.

Авторская колонка. Другие новости 09.11.17

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