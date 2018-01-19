Порошенко решился на ещё одну авантюру: украинская политика «полумер»

Принятый Верховной Радой закон о реинтеграции или «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», в котором Россия обозначена как «государство-агрессор», противоречит минским соглашениям. О последствиях принятия этого документа в авторской колонке для РИА «Новый День» пишет гендиректор Агентства стратегических коммуникаций Вадим Самодуров.

Инспирированный администрацией Порошенко для укрепления шатающегося авторитета президента, он не имеет никакого отношения к урегулированию вооруженного конфликта.

Начнем с того, что минские соглашения не упомянуты в законе ни разу и на них нет никаких ссылок и увязок. Чисто белое пятно. Но всё это с лихвой восполняется милитаризацией гражданской жизни подконтрольной Украине части Донбасса – расширяются полномочия местных военных администраций, а сам украинский президент получает право задействовать вооруженные силы против населения Донбасса в условиях военного положения без согласия парламента.

Правда, в закон не были включены поправки о разрыве дипотношений с РФ и признании ДНР и ЛНР террористическими группировками. И, тем не менее, можно сделать вывод: обвиняя Россию, Киев банально сбрасывает с себя ответственность за урегулирование в Донбассе.

Не решается проблема торгово-экономической блокады республик, поэтому и название «реинтеграция» для данного проекта звучит издевательски. Администрации ДНР и ЛНР называется «оккупационными», соответственно, с ними в Киеве ни о чем договариваться и не собираются. Это и не скрывает сам Порошенко. «Вы – неотъемлемая часть Украины!» – сопровождает президент Украины выложенную в соцсетях новость о принятии закона.

На этот закон следовало бы обратить внимание западным коллегам Порошенко – ни о каком следовании минским соглашениям в Киеве речи не идет. Принятые Киевом обязательства пущены под нож ради амбиций украинского президента, чье положение устойчивым никак не назовешь. А тут, оказывается, против законопроекта голосовало лишь несколько депутатов от «Оппозиционного блока», а все остальные, составляющие протестный бомонд Незалежной, дружно его поддержали. Скрепил Порошенко украинский политикум на время, так сказать. Но в ущерб долгосрочным интересам собственной страны.

Киеву практически все действия сходят с рук, и ответ на его действия может прийти лишь со стороны России. Поэтому провоцировать Москву на военный вызов на Банковой не намерены, но показать силу и принципиальность перед украинской оппозицией и народом необходимо. Этот документ имеет больше внутреннего значения и был создан для собственно украинской, а не российской или донецкой, публики.

Будет забавно наблюдать, как на ближайших переговорах в Минске представители Киева сядут за один стол с теми, кого они называют «оккупантами», и их «марионетками». Но и прямо сказать «мы порываем с минскими соглашениями», в Киеве не способны, потому что это вызовет ответную реакцию тех, кто на протяжении нескольких лет поддерживал Украину и осуждал «российскую агрессию». Перед Порошенко стоит задача пройти сквозь игольное ушко, сохранив своё лицо перед «патриотами» на Украине, но не став при этом «активным поджигателем войны» за её пределами.

Однако я не думаю, что такая политика «полумер» способна полностью удовлетворить как оппозицию, так и население. Украина – довольно крупная по европейским меркам страна, и то, что её государственность не развалилась, она целиком обязана этим размерам, позволяющим содержать определенный ресурсный и промышленный потенциал. Грузия, поведи такую длительную войну с Абхазией и Южной Осетией, получила бы не один переворот. Большой запас прочности создал у украинского лидера иллюзию, что главное – выдержать долгую кампанию, а там, глядишь, и в России грядут перемены. Укрепляет это мнение и американская дипломатическая и военная поддержка. Но это большое заблуждение – затяжное военное противостояние не может не сказаться на самой экономически отсталой стране Европы. Оно уже сказывается, дальше все пойдет только по нарастающей.

Замораживание конфликта в Донбассе идёт именно со стороны украинских властей, но американцы и Запад, подыгрывая им, совершают ошибку. Порошенко создал предпосылки для глубоко социально-экономического и политического кризиса в стране, где в большей степени, нежели бы где то ни было, сильны ультраправые группировки. Их приход к власти на фоне тотальной милитаризации и гуманитарного распада ударит по позициям США и Европы и развяжет руки России.

Москва, гендиректор Агентства стратегических коммуникаций Вадим Самодуров

Москва. Другие новости 17.01.18

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