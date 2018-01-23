Почему грёзам Порошенко не суждено сбыться

На днях украинский президент, отмечавший 100-летнюю годовщину первого сепаратистского образования – Украинской народной республики, в очередной раз оговорился про сапог «украинского оккупанта» на Донбассе. Петр Алексеевич, надо отдать должное, регулярно допускает такие честные оговорки – и именно в этом ключе. Но, помимо урока непроизвольной искренности, Порошенко также озвучил свои мысли по поводу проголосованного Радой (правда, с нарушениями), но пока им не подписанного «закона о реинтеграции Донбасса». Он назвал его «технологией возвращения территорий». Вот конкретно на этом моменте хотелось бы остановиться подробнее, пишет в авторской колонке для РИА «Новый День» директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

Закон о «реинтеграции Донбасса» был принят в обход установленной процедуры принятия в прошлую пятницу, в связи с чем группа депутатов от «Оппозиционного блока» потребовала отменить решение парламента. В нем, в частности, Россия признается «государством-агрессором», и нет ни единого упоминания о «Минских соглашениях». По сути, данный закон их пытается отменить. Но даже несмотря на отсутствие какой бы то ни было реакции Европы по данному факту на сегодняшний день, уже очевидно, что это очередной рекламный проспект декларации о намерениях украинского лидера.

Почему у Порошенко не получится его реализовать как «технологию возвращения территорий»? Потому что для этого нужно, чтобы Донбасс говорил по-украински, имел давнюю украинскую историю и героику, смотрел бы фильмы и слушал музыку по-украински, тяготился своим текущим политическим местонахождением в орбите России. Словом, был бы таким себе «Крымом наоборот» в прежние годы. Но ничего этого нет даже близко. Наоборот, с обновленной элитой Донбасс в виде Донецкой и Луганской народных республик хочет поскорее оправиться от украинского морока войны и окончательно перейти уже к мирной жизни. Другое дело – районы Донецкой и Луганской областей, оставшиеся под контролем Украины. Благодаря гуманитарной программе по воссоединению народа Донбасса, десятки тысяч людей оттуда получают помощь у властей Донецка и Луганска. Вернуть их – одна из главных задач правительств ДНР и ЛНР. Опять же, в отличие от Украины, которой нужно «возвращение территорий», народным республикам необходимы, в первую очередь, люди. А в борьбе за людей и за территории всегда выиграет тот, кому нужны его соотечественники, а не только угольные разрезы.

Конечно, Порошенко может применить армию и, уже с американским оружием, попытаться устроить очередной «блицкриг» против Донецка и Луганска. Но даже далекие от военных специальностей украинские эксперты прекрасно отдают себе отчет – в этом случае Киеву придется столкнуться с более серьезным ответом, чем прежде. А как вчера признался бывший глава информационного департамента МИД Украины Олег Волошин, он прекрасно понимает – с российской авиацией Украине придётся воевать максимум неделю. И никакие американские противотанковые «Джавелины» не спасут. Так что никакой реинтеграции Донбасса не будет, не переживайте. Просто Порошенко нужно снова было немного попиариться на бездонной теме необъявленной войны с Россией. А то выборы уже не за горами.

Москва, Олег Бондаренко, Директор Фонда прогрессивной политики

Москва. Другие новости 23.01.18

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