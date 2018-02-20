Миссия невыполнима: Донбасс не поддается заморозке

Киев ответил отказом на инициативу Минска отправить в зону конфликта в Донбассе миротворческий контингент. Между тем, страсти вокруг того, кто должен участвовать в миссии «голубых касок», и где она должна размещаться, продолжаются. О том, возможен ли компромисс, и даст ли такая миссия результат, в авторской колонке для РИА «Новый День» пишет российский политолог Дмитрий Родионов.

Украина отказала Белоруссии совершенно предсказуемо. И совершенно логично это объяснила: Белоруссия является членом ОДКБ. «Если мы исключаем (участие в миссии стран) НАТО, то очень логично, чтобы не говорили, что страны ОДКБ берут участие в этой миссии», – заявила заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль.

Можно бесконечно спорить и доказывать, что ОДКБ зарегистрирована в ООН как структура, готовая участвовать в миротворческих миссиях. Можно ссылаться на то, что вообще эта организация не вмешивалась ни в один конфликт на территории других стран, в отличие от НАТО, и вообще, что Белоруссия – ближайший сосед Украины и прекрасно знает ее культуру, народ и обычаи – как сегодня пытались достучаться до Киева российские парламентарии.

Но пытаться достучаться до Киева бесполезно. Это вообще аксиома, не требующая пояснений. Но если говорить в частности, то в Киеве совершенно справедливо опасаются, что Белоруссия как ближайший союзник России – военный, политический, экономический, может оказаться проводником интересов Москвы.

Того же самого опасаются и на Западе. Нет, батька Лукашенко – конечно, тертый калач и не первый год пытается лавировать между Москвой и Западом, подчеркивая свою политическую нейтральность, нередко ссорится с Москвой по многим вопросам как экономического, так и политического характера, доходит даже до шантажа своей лояльностью.

Однако было бы, как минимум, наивно ожидать от Минска того, что он, в случае одобрения своей заявки на миротворчество в соседней стране, начнет играть против России – на стороне Украины и Запада. А ведь это именно то, что надо Киеву – чтобы миротворцы, как минимум, закрыли глаза на действия Киева по подавлению республик (как это было в Сербской Краине в 1995-м, когда миротворцы ООН «проморгали» стремительную карательную операцию Загреба), а, как максимум – еще и помогли этому.

Собственно, вся тема с миротворцами именно для этого Киевом и задумывалась. Она предлагалась еще давно, но тогда еще верили, что можно выполнить минские соглашения хоть в каком-то виде, и тема была отложена в долгий ящик. А в прошлом году вновь всплыла – когда тупик «Минска» стал очевиден всем участникам процесса.

Оказалось, что это универсальная тема, устраивающая все стороны, если не в качестве выхода из ситуации, то в качестве средства потянуть время. Именно поэтому Порошенко за нее ухватился. Время поджимало, Запад продолжал давить, а выполнять минские обязательства было никак невозможно. Спасение нашлось в теме миротворцев. Понятно, что Киев сразу выставил невыполнимые ни для Москвы, ни для Донецка с Луганском условия – разместить миротворцев по всей территории конфликта, да еще и сразу оградить от участия в миссии Россию и ее союзников, пригласив страны НАТО.

Однако Москва инициативу с вводом миротворцев перехватила, предложив свой вариант: миротворцы вводятся только на линию разграничения и только для охраны уже присутствующей миссии ОБСЕ, задача которой следить за ходом минского процесса. То есть миротворцы нужны только для обеспечения «Минска», что для украинской стороны неприемлемо – ведь выполнять соглашения она категорически не собирается и неоднократно давала это понять. А ввод миротворцев по российскому плану в худшем случае заставит Киев выполнять обязательства, в лучшем – просто заморозит конфликт на долгие годы.

Однако на Западе понимают, что полностью выгораживать Киев, некоторые представители которого открытым текстом говорят, для чего им миротворцы, не собирается. Тем более тут типа в кои-то веки поступила миротворческая инициатива от России, которую они все эти годы обвиняли в бездействии, и если отмести предложенный Москвой план с порога, это будет выглядеть просто как неготовность Запада к переговорам и поиску компромисса. Потому даже такой ястреб, как Курт Волкер был вынужден порекомендовать Порошенко присмотреться к российскому варианту и постоянно сам обсуждает его с Владиславом Сурковым, продолжая, впрочем, наставать на ряде неприемлемых для Москвы пунктов, видимо, рассчитывая в чем-то с Москвой сторговаться.

Впрочем, для Москвы тема с миротворцами тоже прекрасный способ потянуть время для выторговывания более выгодных позиций, попутно демонстрируя недоговороспособность киевской власти.

Уже даже внештатный советник Порошенко, экс-генсек НАТО Фог Расмуссен на полях Мюнхенской конференции по безопасности предложил ввести миротворцев из стран, не входящих в НАТО, которым доверяют как на Украине, так и в России. Правда, часть из них он предложил отправить на границу с Россией. Но и такой вариант в Киеве могут посчитать «зрадой». Это такое «ни вашим, ни нашим».

Еще дальше в своих заявлениях относительно перспективы ввода миротворцев пошел глава МИД ФРГ Зигмар Габриэл, который заявил следующее: «Мы должны добиться перемирия на Украине. Я считаю идею российского президента о голубых касках правильной. Если это удастся, то мы начнем пошагово снимать санкции».

Обратите внимание: идею российского, а не украинского президента. В Европе прекрасно понимают, что Москва на размещение миротворцев на границе не согласится, и готовы уцепиться за любой вариант Кремля. Готовы даже обсуждать снятие санкций.

И тут «бомбить» начинает уже у русофобов в Киеве. Начались дискуссии о том, что возможный ввод миротворцев ООН в Донбасс и размещение их на границе с Россией хоть и станет победой Украины, однако создаст для сторонников «Майдана» новую серьезную головную боль. В этом случае окажется, что свою часть Минских соглашений Москва выполнила, и Киев будет обязан проводить выборы, объявлять амнистию и давать региону особый статус, что в случае выполнения может привести к расколу в среде «украинских патриотов». При этом дальнейший «бойкот» «Минска» со стороны Киева ведет к санкциям против самой Украины.

Куда ни кинь – всюду клин. Украинские политики уже неоднократно давали понять, что Донбасс им не нужен. Ведь тогда им придется не только перед Западом отчитываться о том, куда делись потраченные на них деньги, но и перед собственным населением – о том, почему с каждым постмайданным годом Украина от европейского уровня жизни все только отдаляется, и списать все на войну и российскую «агрессию» уже не получится.

Впрочем, все это «влажные мечты»: никто им Донбасс на блюдечке с голубой каемочкой не принесет, и никто никаких миротворцев на границу с Россией не пустит.

Вообще, если подвести некий промежуточный итог миротворческой теме, следует еще раз подчеркнуть, что в настоящий момент все разговоры о ней способствуют разве что затягиванию времени, да и сам по себе гипотетический ввод миссии, если удастся все же договориться – не разрешит конфликт, а может только заморозить его. Как на Кипре.

С ситуацией на Кипре, украинский конфликт, кстати, сравнивает и бывший посол США в России Майкл Макфол.

«Какие в данном конкретном случае имеются факторы, из-за которых ситуация будет развиваться по иному сценарию, нежели на Кипре, где имеет место перманентный раскол?» – задается вопросом дипломат.

Для разрешения конфликта нужна политическая воля его участников и тех, кто, по сути, стоит за ними, ведя на этой территории свою глобальную войну. Это, конечно, в первую очередь компромисс между США и Россией, которого в обозримой перспективе не проглядывается. Даже министр иностранных дел Украины Павел Климкин признает, что никакого прогресса не будет без решения президента России. Только он умалчивает, что такое решение может быть выработано только по итогам договоренностей со Штатами, на основе взаимоустраивающего компромисса.

Не может быть прогресса и без участия непосредственных участников конфликта. И Киев тут снова демонстрирует принципиальность.

«Конечно, мы не собираемся вести никакого диалога и согласований с боевиками, потому что всем понятно, что за боевиками стоит Россия, и в этой связи ключевой вызов – получить согласие на развертывание такой операции от Москвы», – заявил заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев.

Он напомнил, что Украина считает территории ДНР и ЛНР «оккупированными» и выразил мнение, что если украинские власти одобрят ввод миротворческого контингента в Донбасс, то для этого не нужны согласия «каких-то отдельных бандформирований».

И это тупик. Получается, Киев считает, что мнение Донецка и Луганска – это мнение России. Между тем, у нас небезосновательно считают, что мнение Киева – это мнение Вашингтона, который Украина не первый год пытается втянуть в «Нормандский формат».

Между тем, в других конфликтах на территории бывшего СССР переговоры осуществляются по формуле «участники конфликта + посредники». Так было в Приднестровье, где действует формула «2+5», в которой участвуют: Молдавия и Приднестровье как участники, Россия, Украина и ОБСЕ – как посредники, США и ЕС – как наблюдатели. И то многие эксперты сходятся на том, что реально работающим форматом был бы «1+1» – то есть прямые переговоры конфликтующих сторон.

Та же ситуация с миротворческой миссией, в которой участвуют, главным образом, россияне, но так же и приднестровские и молдавские военные. Такая же ситуация была в зоне грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликта, где миротворцы конфликтующих сторон также были полноправными участниками миссии.

В Донбассе представить себе такое пока просто невозможно.

На переговорах Киев, по сути, хочет усилить свою позицию, привлечь на свою сторону еще США, помимо Европы, которая и так вынуждена поддерживать его, чтобы не уступить России, а позицию своих противников оставить прежней, ослабленной – без участия народных республик. Повторюсь, при таких раскладах говорить о взаимоустраивающем и главное – реально работающем формате миротворческой миссии не приходится.

Так дела не делаются. Во всяком случае, при таком подходе рассчитывать на результат, кроме заморозки, бессмысленно. Но и этот результат, очевидно, в нынешнем формате переговоров, в том числе по миротворцам, да вообще по любому вопросу – недостижим.

Москва, Дмитрий Родионов

Москва. Другие новости 20.02.18

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