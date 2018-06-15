Пенсионная реформа: путь в нищету и безработицу

Объявленная главой правительства РФ Дмитрием Медведевым пенсионная реформа обернется дальнейшим обеднением населения и ростом безработицы. Об этом в авторской колонке для РИА «Новый День» пишет лидер движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики Никита Исаев.

Правительство во главе с Дмитрием Медведевым объявило, что проведение пенсионной реформы начнется уже в 2019 году. Повышение пенсионного возраста неизбежно, хоть и будет происходить постепенно, но в итоге возраст выхода на пенсию составит 63 года у женщин и 65 у мужчин соответственно. Зачем? В первую очередь за тем, чтобы залатать госбюджет и вытащить деньги на реализацию новых майских указов президента. Опять за счет простых граждан.

Для начала давайте разберемся, а можно ли в принципе и вовсе обойтись без повышения пенсионного возраста. Здесь сразу расставим точки над «i»: не обойтись. Однако решение это нужно было принимать не сейчас, а подготовив сначала для этого необходимые условия. В нынешних реалиях от этой меры больше вреда, чем пользы.

Да, действительно, на данный момент в стране интенсивно растет количество граждан пенсионного возраста, при этом численность трудоспособного населения явно снижается. Это все провоцирует рост расходов по выплате страховых пенсий. Пенсионный фонд России не справляется с нагрузкой. Ещё и правительство решило сократить перечисления в ПФР на 61,3 млрд рублей. В итоге бюджет ПФР на 2018 год составит 265,5 млрд рублей. Оставшиеся с прошлого года 151 млрд рублей тут не решат всех проблем. Но главе Счётной палаты Алексею Кудрину этого показалось мало, и он на днях предложил сократить бюджетный трансферт ещё на 40 млрд рублей. Чтобы уж наверняка! Чтобы уж точно никто не сомневался в необходимости повышения пенсионного возраста (официальная причина и вовсе смешна: иначе есть риск появления неиспользуемых остатков в ПФР). Видимо, так наигрались в накопительство и создание своих «кубышек» с накоплениями вселенского масштаба, что теперь любые неиспользованные остатки – как аллерген. В общем, логика проста: сокращаем количество пенсионеров, и нагрузка на Фонд снижается.

Тем не менее, повышение пенсионного возраста в современных условиях – большая ошибка. Экономика России еще не вышла из кризиса, доходы граждан крайне нестабильны, а расходы активно растут и вынуждают людей экономить. В подтверждение этому – средний чек в магазинах снизился в мае на 2%. Чем может обернуться современная пенсионная реформа?

Во-первых, эта реформа значительно увеличит бедность в стране, поскольку граждане предпенсионного возраста недополучат значительные средства, на которые рассчитывали. Это, в свою очередь, приведет к снижению доходов населения, что отразится и на покупательной способности граждан.

Во-вторых, повышение пенсионного возраста негативно отразится не только непосредственно на пенсионерах, но и на гражданах всех возрастных категорий. Вместо того чтобы выйти на пенсию, люди будут продолжать работать, дабы компенсировать недополученные доходы. Как следствие, это скажется на молодых специалистах, которым будет намного сложнее найти работу, хотя и сейчас с этим все крайне непросто: по данным Росстата 18,7% безработных – люди в возрасте до 25 лет.

И, наконец, люди просто недополучат немалые суммы денег. Те, кто попал под первую полугодовую отсрочку – чуть более 82 тысяч рублей. А вот если Вам не повезло родиться чуть позже, и попали под максимальное повышение возраста, которое мужчин коснётся через 10 лет, а женщин через 16, то недополучите как минимум 820 тысяч и 1,33 млн рублей соответственно. Попробуйте отъехать буквально на несколько километров от Москвы и спросить людей, значительна ли для них сумма в миллион рублей. Ответ очевиден.

Можно ли всего этого избежать? Можно. Но для этого нужен совершенно иной подход к реализации пенсионной реформы. Перед тем, как ее проводить, необходимо реализовать другие реформы – направленные на увеличение количества рабочих мест. Повышение пенсионного возраста должно вводиться строго после того, как экономика страны будет стабильно показывать темпы роста, близкие к среднемировым. Кроме того, возраст дожития должен быть не менее 19 лет у мужчин и 22 лет у женщин соответственно. Вот такие значения соответствуют мировой практике, а всё, что меньше – нет. На данный момент в среднем по России возраст дожития у мужчин составляет 16,08 лет, а у женщин – 25,8 лет. А по завершению реформы он и вовсе снизится до нелепых 11 и 18 лет соответственно…

Пока все эти условия не соблюдены, повышение пенсионного возраста будет не лекарством, а токсичным ядом. И даже при достижении обозначенных показателей, повышать пенсионный возраст можно постепенно и аккуратно, не быстрее, чем на 0,5 года каждый год. Это будет являться самым оптимальным решением и минимизирует ущерб.

А если не терпится порезать пенсии, то начните с депутатов, убрав надбавки. Судя по их деятельности, никакой особой нагрузки на работе они не испытывают. Зато любят говорить, что служат народу и хотят приносить пользу. Хоть так принесут.

Москва, Никита Исаев

Москва. Другие новости 12.06.18

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