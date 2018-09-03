Реальная Россия очень сильно отличается от представлений правительственных чиновников, которые почти ежедневно по телевизору рапортуют об успехах во всех сферах. На деле страна живет в другой реальности, а ее руководство не замечает, что находится на «пороховой бочке» с риском потери регионов на востоке от Урала.

Об этом в авторской колонке для РИА «Новый День» пишет лидер «Новой России», директор Института актуальной экономики Никита Исаев по итогам своей поездки по России.

29 регионов, 38 дней, 16 тыс км на машине плюс перелёт на Сахалин – это мой тур «Реальная Россия» в цифрах. Мне нужно было такое путешествие вместо отпуска, чтобы понять и узнать свою страну и людей, как есть, без прикрас, увидеть изнутри, как живет Россия. Что же я нового вынес для себя? Самое главное – то, что свою страну я не знал. Ну, или знал явно недостаточно – беглым взглядом из московских окон деталей не разглядишь. То ли дело – разговоры с местными жителями. Иногда долгие, непростые (особенно с эмоциональной точки зрения). Но иначе не понять, чем живет страна.

Не до конца я понимал до этого путешествия, например, что протест в России фактически мертв. Несмотря на продолжительный кризис, на плохие (а порой и просто невыносимые) условия жизни, на безразличие властей, на всевозможные непопулярные реформы, люди настроены довольно пассивно. Ругают власть огульно, но какие-либо призывы к прямым действиям едва ли найдут отклик у них. Да и не верят люди в то, что их вообще хотят слышать, многие не на шутку запуганы, некоторые даже боялись разговаривать со мной на камеру. А иным же откровенно лень что-либо делать.

Готовы к активным действиям только те, кто совсем уже отчаялся, но таких немного. Пока что. Не даром пенсионеры из Саратова, в доме которых останавливался (как они сами рассказали) Стенька Разин, считают, что таких бунтарей, как он, уже нет. Но дело ведь даже не в протестах как таковых, а в том, что народ в этом состоянии не сможет добиться от власти необходимых изменений. У власти есть зеленый свет вообще на все что заблагорассудится, на любой беспредел, пока люди терпят все с мыслью «лишь бы не было войны».

Терпят повсеместное рейдерство: не ушло оно в прошлое вместе с лихими 90-ми. По оценке Национального антикоррупционного комитета, в год в России совершается около 700 тыс рейдерских захватов, но уголовные дела заводят лишь в 10% случаев. В каждом регионе мне приносили стопку историй о том, как только что-то где-то возрождается и налаживается – как сразу приходят и «отжимают» по праву сильного. Например, в Оренбургской области селекционный животноводческий центр пытаются «отжать» любыми способами: ОМОН, представитель власти, парализует работу и конфискует оборудование. В Стерлитамаке у местного предпринимателя горадминистрация незаконно захватила участок и торговые точки. Он настолько отчаялся в борьбе за свой бизнес, что единственным решением ему казалось объявление голодовки прямо перед зданием администрации. В Омске молочный завод был захвачен рейдерами еще несколько лет назад. Все примеры видел лично, но это – лишь верхушка айсберга. Таких ситуаций великое множество по всей России. Более всего ужасает то, что во многих случаях власть покрывает рейдеров, а порой даже сотрудничает с ними. У кого потом повернется язык обвинять людей, если начнется самосуд?

Терпят бесконечный инфантилизм, который уже откровенно перерос в «пофигизм» муниципальных и региональных управленцев. Так, обманутые дольщики ждут оплаченных квартир годами. От этой проблемы государство вообще отмахивается, как от назойливой мухи, что совсем не правильно. По всей России более 150 тыс обманутых дольщиков, не считая их семей. Я проводил множество встреч с ними. Екатеринбург, Тамбов, Рязань, Челябинск, Новосибирск, Омск – это лишь часть городов, по факту же более 60 регионов страдают от этой проблемы. Несмотря на масштаб, государство не спешит помогать людям.

В большинстве случаев власть просто имитирует бурную деятельность, а на самом деле без зазрения совести пытается замять и не допустить огласки. Им проще не включать людей в реестры обманутых дольщиков всеми правдами и неправдами, чем помочь получить свои законные квартиры. Страховые компании не в силах компенсировать людям затраты, да и многие объекты попросту не были застрахованы. Осознание безысходности толкает людей на риск здоровьем и жизнью, они идут на голодовки, лишь бы привлечь внимание к своей беде. Как, например, в Уфе и Благовещенске.

Обманутые дольщики и погасить ипотеку должны, и оплачивать съёмное жилье, и откладывать деньги на финансирование долгостроя за свой счёт, и на покупку новой более дорогой квартиры в случае получения страховки. И им, и всем остальным россиянам как воздух нужна работа. Но ее все меньше. И это предлагают стерпеть. Стерпеть вытесняющих местных жителей мигрантов. В Оренбургской области я заметил, что на улицах очень много уверенных, я бы даже сказал, наглых выходцев из Средней Азии. Но дело даже не в их количестве, а в том, что они делают. Если в Барабинске местные жители жаловались мне на цыган просто потому, что они шумят (а в остальном все относительно безобидно), то в Башкирии мигранты действительно вытесняют местных предпринимателей: открывают какие-нибудь палатки с шаурмой вместо давно и успешно работавших предприятий. А власть им не препятствует, и даже наоборот поощряет.

Понятно, что гораздо удобнее и дешевле использовать труд людей из Средней Азии, это просто экономически выгоднее для компаний. Мигранты, в отличие от коренного населения, вряд ли будут требовать выполнения трудовых договоров. Но ведь интересы местных жителей да и региона в целом сильно страдают от такого расклада!

Про Дальний Восток я вообще «молчу». Я искреннее призываю государство быть как минимум осторожнее с Китаем и с терпением россиян, живущих рядом с Поднебесной. Уже сейчас китайцы скупают наши природные ресурсы и бизнес, заполняют улицы, переводят в Россию свои вредные предприятия. Если все продолжится в таком же духе, то скоро Дальний Восток станет лишь провинцией Китая. Это не голословные «пугалки». Многие жители приграничных территорий уже не видят в этом ничего особенно страшного, а то и наоборот стремятся приблизить этот момент. Китай им ближе, чем бросившая их Москва, во всех смыслах ближе. Ближе всего, что западнее Урала.

И вовсе не потому, что эти люди какие-то недопатриоты! Китай с радостью потребляет их ресурсы и готов платить за это. Например, с большой охотой закупает наш лес. Конечно, лес рубят везде – на экспорт в тот же Китай, на переработку для местных предприятий. Если ситуация под контролем, и лесной массив потом восстанавливается, все нормально. Но в России очень часто все происходит иначе. Во Владимирской области прекрасный сосновый бор планируют вырубить, чтобы разместись там... свалку! А за Уралом процветает нелегальная вырубка самого качественного леса. Объёмы вырубки постоянно растут, территории опустошаются, а везде от Кузбасса до Дальнего Востока люди жалуются на дорогие дрова... но пока терпят. Отопление становится практически роскошью при том, что иных вариантов согреться нет просто потому, что в Сибири и на Дальнем Востоке нет газа. Абсурд, но это так. Даже в Иркусткой области с десятками месторождений, включая Ковыктинское (базовое для наполнения Силы Сибири), уровень газификации домохозяйств составляет нелепые 8,5%.

Но властям нет никакого дела до того, что массовая нелегальная вырубка приводит к пожарам, наводнениям, обмелению водоёмов и прочим катаклизмам. Главное, что китайские компании успешно умеют договариваться и получать огромные территории за копейки. Гектар леса или сельхозземли китайцам обходится в 16 – 21 рубль в месяц. Местные о таком даже и не мечтают. Видя такое отношение, видя, как развивается Китай, люди в своем отчаянии все чаще задумываются: а не лучше им бы было в составе Китая?

За счёт Китая держатся многие ныне разрабатываемые месторождения (например, Ванкорское). Китайские компании покупают существенные доли в дочерних добывающих компаниях, снабжают нас технологиями, которых так не хватает после ввода санкций. Так что и наша нефть постепенно становится китайской. Все хотят жить хорошо, а перспектива этого «хорошо» для людей в России все сильнее отдаляется за линию горизонта обозримого будущего.

Москва забросила регионы и не обращает на них никакого внимания, а региональные власти не обращают внимание на жителей вверенных им территорий. Ведь терпят... Однако это очень опасное и обманчивое терпение и спокойствие. Пока явные социальные нарывы проявляются локально. Но вот когда народ окончательно доведут «до ручки», эти нарывы появятся почти по всей территории России. В той же Чите люди уже не боятся ничего и готовы на самые решительные меры. Понять жителей Забайкалья можно. Их край – это одно из самых ужасающих по условиям проживания мест в России. Разруха и безнадёга: здесь почти ничего не изменилось с тех пор, как сюда ссылали людей. Власть живёт только добычей и пересылкой полезных ископаемых.

Что может случиться, когда нарывы вскроются, боюсь даже представить. Самое страшное – раздел страны, которым грезят все без исключения наши «друзья». За Уралом люди искренне не понимают, зачем им нужна Москва, выжимающая из них все соки. Дожать это убеждение – и тогда Китай точно подсуетится, прибрав к рукам Дальний Восток.

Если не хотим такого развития событий, то пора бы властям расширить свой кругозор за границы нескольких крупнейших предприятий, и увидеть, как люди живут. Справедливости ради отмечу, что есть и светлые моменты, дающие надежду. Но разве пара-тройка образцовых регионов вроде Тюмени и Сахалинской области смогут перечеркнуть все остальные? Надежду дать – да. Но не раскрасить состояние страны в радужную палитру. Только пока не особенно верится, что региональные власти кинутся брать пример с того же Сахалина, который почти изолирован от Москвы, но умудряется же Кожемяко обходиться собственными средствами – госдолг региона нулевой, активно развивает инфраструктуру и дает показатели среднедушевых доходов в 2,5 раза выше средних по стране.

А хорошо бы каждого чиновника, от уровня начальника департамента и выше, отправлять в такой вот тур по реальной России месяца на два. Не на самолёте и не в вагоне СВ с торжественным приёмом на каждой остановке, а своим ходом. Хочет – на машине, хочет – на электричках. Только так можно познать настоящую Россию.

Может тогда в Москве заметят, что народ молчит не от того, что всё хорошо, а от того, что забит и запуган, увидят царящий кругом бандитский беспредел с силовыми рейдерскими захватами, увидят отчаяние от перспективы новых налогов на выращивание собственных продуктов в деревне, увидят притеснения местных жителей мигрантами, увидят отсутствие банальных бытовых удобств (да-да, дровяное отопление – это не пережиток сказок про Емелю). А без волшебного пенделя в регионах за редким исключением не делается ничего. Сахалин, Тюмень да заново отстроенная в кредит Мордовия – маловато будет на всю страну.

Каждый такой чиновник должен сам увидеть контраст между отчаявшимся населением и беспечной ленивой властью, которая не замечает, что сидит на бочке с порохом. Такую власть не жалко, да и все мы понимаем, что ничего с ней не случится. К слову, в этом году количество заявок от россиян на получение кипрского гражданства в обмен на инвестиции выросло на 40%. Вопрос в том, что будет со страной и народом после. Опыт 1917 года показывает, что ничего хорошего. А общего с событиями столетней давности хватает: тогда тоже люди долго терпели, но когда чаша переполнилась, началась буря.

Москва, Никита Исаев

Москва. Другие новости 03.09.18

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