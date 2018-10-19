России нужно быть начеку: Турция и Израиль на пути к сближению

Анкара и Тель-Авив, вероятно, восстановят дипломатические отношения. Стороны готовят плацдарм для сближения. Направление турецкого экономического атташе в Израиль и открытие Тель-Авивом конкурса вакансий для работы в Турции свидетельствует о том, что турецко-израильское «потепление» – дело времени. Об этом и перспективах такого альянса для России пишет в авторской колонке для РИА «Новый День» политтехнолог, специалист по политическому PR и массовым коммуникациям на территории Ближнего Востока и Южного Кавказа Денис Коркодинов.

Влияние Вашингтона на Ближнем Востоке во многом определяется политикой Турции и Израиля в этом регионе. Именно эти страны вносят существенные коррективы в американскую дипломатию, и без учёта интересов этих стран Белый дом не сможет продержаться на территории Ближнего Востока ни дня, если ни минуты. Однако если Анкара и Тель-Авив, как правило, формально придерживаются противоположных позиций и по ряду ключевых вопросов геополитики довольно часто критикуют друг друга, их взаимоотношения практически всегда строятся сообразно с экономической выгодой. И только по этой причине между этими странами совершенно маловероятен большой конфликт, даже если их лидеры будут заявлять об обратном.

Основа для сближения двух стран состоит хотя в том, что и Турция, и Израиль представляют собой ведущие неарабские государства на Ближнем Востоке и их сотрудничество является крайне важным для обеспечения баланса сил между Ираном и Саудовской Аравией. Кроме того, Анкара и Тель-Авив располагают мощными вооруженными силами в регионе: Турция отличается наиболее сильными сухопутными войсками, тогда как Израиль – военной авиацией и разведывательной службой. В силу этого в ближневосточном регионе эти страны взаимно дополняют друг друга.

Чтобы как-то обезопасить себя от различного рода провокаций со стороны арабских соседей, Израилю необходимо сохранять толерантность по отношению к Турции.

Помимо прочего, Анкара представляет собой довольно влиятельного актора международной игры, что обусловлено, прежде всего, ее особым геополитическим положением между Средиземным и Черным морями. По крайней мере, для Израиля союз с Турцией – весьма желательный для того, чтобы образовать противовес «ближневосточному успеху» России, Ирана и ряда арабских государств. И не случайно, в разгар «холодной войны» США присоединились к блоку именно Турции и Израиля в целях сдерживания процесса распространения советского влияния на Ближнем Востоке и в Персидском заливе.

Начиная с 2000 года, Тель-Авив вынужден учитывать интересы Турции. Это сказывалось, как правило, в координации авиационных ударов в Секторе Газа с тем, чтобы понудить арабские государства не вмешиваться в конфликт. В свою очередь, и Турция вынуждена учитывать интересы Израиля. Основание для этого – необходимость противодействия складыванию курдской государственности. Обеспечение интересов Тель-Авива воспринимается турками в качестве стратегически важного шага для того, чтобы не допустить объединения курдов.

В Сирии интересы турецко-израильской коалиции, в некоторой степени, перекликаются. В основном, это связано со стремлением минимизировать иранское участие в сирийском конфликте. Израиль понимает, что Анкара вместе с Москвой может влиять на Тегеран, а значит, может остепенять решим аятолл в случае создания реальных угроз израильской военной кампании в регионе.

Ещё одним государством, где пересекаются интересы Турции и Израиля, является Ливан. Стороны альянса, несмотря на различный комплекс методов воздействия, в одинаковой мере стремятся нейтрализовать активность «Хезболлы». Если Тель-Авив, как правило, прибегает к попыткам прямой вооруженной конфронтации с ливанской группировкой, то Анкара предпочитает действовать более филигранно, снабжая противников «Хезболлы» оружием и финансами.

Экономическое развитие обеих стран представляют собой наиболее притягательный повод для сближения. Поэтому даже во времена, казалось бы, непримиримой вражды между Турцией и Израилем, экономические отношения между государствами не прекращались. В частности, Анкара смогла инвестировать в израильскую экономику более $3 млрд. Более того, именно Турция является основным экспортером цемента, стали и помидоров в Израиль. В свою очередь, Тель-Авив по-прежнему выступает в качестве ведущего исполнителя турецких военно-технических заказов и источником дешёвой рабочей силы.

Вместе с тем, конфликт, разгоревшийся в декабре 2017 года между странами, явился существенной размолвкой в системе долгосрочных связей Турции и Израиля. Заявление американского президента о переносе израильского посольства из Тель-Авива в Иерусалим выявило одну из главных проблем, которая воспринимается всеми сторонами турецко-израильских отношений в качестве болезненной – это статус Палестинской автономии. Данный процесс противостояния показал, что Анкара стремится стать главным арбитром любых политических споров в исламском мире, тогда как Тель-Авив готов выступить таким же арбитром в мире христианском.

Таким образом, «Иерусалимская кампания» Дональда Трампа стала предвестником мирового религиозного надлома, когда каждая из сторон готова начать борьбу за доминирование над религиозными конфессиями. Но даже создание столь опасного глобального прецедента не привело к разрыву экономических отношений между странами.

Более того, в настоящих условиях, когда Иран и Россия обоснованно представляют угрозу США, администрация Белого дома будет стремиться поощрять сближение Турции и Израиля. Основная цель этого – вывести Анкару из союза с Москвой и оказать давление на проиранских прокси в Сирии. Такой сценарий оказался бы непосильной задачей, если бы Израиль не был бы представлен в качестве стратегического партнёра Турции.

Турция, как и Израиль, имеют общие границы с Сирией и занимают враждебную позицию по отношению к Башару Асаду. Рассчитывать именно на эти страны для развития американского участия в делах официального Дамаска было бы намного проще и целесообразнее.

Сейчас же можно вполне точно сделать вывод о том, что отношения между Турцией и Израилем будут оставаться прагматичными, ограниченными и гибкими, исходящими из сложившейся геополитической конъюнктуры на Ближнем Востоке. Можно предположить, что между двумя странами будут продолжены дискуссии о будущем Сирии и о способах изоляции иранского влияния. По крайней мере, три наиболее важные проблемы, волнующие Турцию и Израиль – Сирия, Иран и экономика – будут продолжать оставаться в центре внимания всех сторон складывающегося альянса.

Москва, Денис Коркодинов

Авторская колонка. Другие новости 16.10.18

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