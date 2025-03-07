Москва встревожена обострением обстановки в Сирии

МИД России выразил обеспокоенность обострением обстановки в Сирии после новостей о масштабных боестолкновениях в провинциях Латакия и Тартус с участием сирийских силовых структур и вооруженных формирований, называющих себя «местным сопротивлением».

«В этих критических обстоятельствах призываем всех авторитетных сирийских лидеров, способных оказать влияние на дальнейшее развитие ситуации «на земле», сделать все возможное для скорейшего прекращения кровопролития и недопущения жертв среди мирного населения. В непростых условиях переходного периода, который сейчас переживает Сирия, первостепенное значение имеют поддержание национального согласия, укрепление безопасности граждан, соблюдение их законных прав вне зависимости от национальной или религиозной принадлежности», – говорится в заявлении МИД России.

«Подтверждаем нашу принципиальную позицию в поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики. Рассчитываем, что все государства, имеющие влияние на обстановку в Сирии, будут содействовать ее нормализации. Настроены на тесную координацию усилий с зарубежными партнерами в интересах скорейшей деэскалации ситуации», – уточнили позицию в российском внешнеполитическом ведомстве.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube