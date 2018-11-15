Кремль споткнулся об афганский барьер

Россия не способна оказать давление на Афганистан – переговорный процесс с талибами, инициированный Москвой, не позволяет решить главную проблему официального Кабула – установление мира в стране. Кремль же не может этот мир обеспечить. О перспективах развития этой патовой ситуации в авторской колонке для РИА «Новый День» рассуждает политтехнолог, специалист по политическому PR и массовым коммуникациям на территории Ближнего Востока и Южного Кавказа Денис Коркодинов.

Москва в действительности имеет крайне ограниченные возможности для оказания влияния на афганскую оппозицию. Тем не менее, Кремль может продемонстрировать уникальный талант манипуляции, создавая видимость такой способности подействовать. В частности, им может быть обещано исключение из списка террористических организаций с расчетом на то, что в качестве ответного «доброго жеста» те не станут угрожать распространением своего влияния в странах Центральной Азии.

Кроме того, российская сторона крайне заинтересована в том, чтобы запрещенный в РФ «Талибан» оказал посильную помощь Москве в борьбе с еще одним запрещенным в РФ – террористическим «Исламским государством». В обмен Кремль, вероятно, может даже публично выступить с открытием официального представительства афганской вооруженной оппозиции в Москве, что, в принципе, и не будет реализовано, но обещания этого все равно прозвучат.

Встреча с такой афганской оппозицией в Москве должна была состояться ещё в начале сентября 2018 года. В качестве заинтересованных сторон во встрече были заявлены, помимо России, США, Индия, Иран, Китай, Пакистан, а также государства Центральной Азии. Однако из-за несогласованности позиций участников российско-афганский саммит был перенесен на поздний срок. Официальный Кабул не спешил заключать какие-либо соглашения с Москвой, поскольку они предполагают при любом раскладе политическую трансформацию Афганистана и проявление терпимости к талибам, что является совершенно неприемлемым условием для главы правительства Ашрафа Гани. Впрочем, и ноябрьская встреча тоже могла не состояться по той же причине, но под натиском России Кабул был вынужден изобразить договороспособность.

Основной камень преткновения состоит в том, что, согласно мнению официального Кабула, любое публичное мероприятие, касающееся будущего Афганистана, должно происходить исключительно на афганской территории. С этим до сих пор не может согласиться Москва, традиционно рассматривающая Кабул в сфере своих доминирующих интересов.

В создавшихся условиях итог российско-афганского саммита был ожидаемым: стороны не смогли ни о чем конкретном договориться. Единственное, чем может теперь похвастать Москва, так это тем, что талибы все же обозначили свое присутствие на совместной конференции. Это позволило Кремлю публично заявить о своей способности влиять хотя бы на одну сторону афганского кризиса.

Однако подобные заявления существенно опускают позиции России, привыкшей позиционировать себя в качестве государства-«доминанта», но при этом ставящей себя на один уровень с отстающим в политическом плане Узбекистаном. До недавнего времени именно Ташкенту отводилась честь принимать на своей территории делегацию талибов, причем практически в том же составе, который был представлен в Москве. Сейчас же Россия в деле организации переговоров с афганцами старается следовать узбекскому прецеденту.

Вместе с тем, противоречия между официальным Кабулом и движением «Талибан» (признано в РФ террористическим и запрещено) не позволяют конкурирующим сторонам договориться в обозримом будущем. Афганская оппозиция неоднократно демонстрировала свою резко антагонистическую позицию по отношению к действующей власти, систематически совершая нападения на подразделения правительственных сил в провинциях Тахор, Фарьяб, Кундуз, Пактия, Газни. Практически вся территория Афганистана, исключая крупные населенные пункты, находится под контролем талибов. Сейчас они представляют единственную афганскую силу, с которой можно и нужно договариваться. И Москва это понимает, но отказывается понимать официальный Кабул, который, опираясь на США, стремится упрочить свои позиции. Правительство Гани небезосновательно считает, что без опоры на Вашингтон ему вряд ли удастся сохранить власть. Поэтому оно и продолжает бойкотировать любые инициативы Москвы по нейтрализации афганского кризиса.

В этой связи планы администрации Белого дома покинуть Афганистан кажутся мало реалистичными. Вашингтон ни при каких раскладах не может себе позволить отдать страну под влияние России. Вместе с тем, и требование талибов вывести иностранные войска за пределы страны тоже практически неосуществимы по причине того, что именно международное военное участие является гарантией деэскалации конфликта между Кабулом, талибами и запрещенным в РФ «Исламским государством».

Таким образом, урегулирование конфликта в Афганистане вряд ли может быть достигнуто в ближайшей перспективе, поскольку существует очень много различных моментов, которые не позволяют сторонам прийти к консенсусу. И Москва вряд ли на данном этапе российско-афганского сотрудничества что-то может исправить. Стороны конфликта до сих пор отказываются признать друг друга в качестве равноправных партнёров. А это основное препятствие на пути конструктивного диалога. И пока оно существует, будут ли встречи с талибами в Москве или не будут, ситуацию это не изменит: афганский кризис продолжится.

Москва, Денис Коркодинов

Москва. Другие новости 13.11.18

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