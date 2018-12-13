Нынешний политический кризис в России обнажил множество противоречий, которые накапливались годами и уже достигли критической массы. В этой ситуации необходим пересмотр действующей Конституции РФ, в противном случае возможно повторение событий «кровавого» октября 1993 года. Об этом в авторской колонке для РИА «Новый День» пишет известный политик и эксперт, лидер движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики Никита Исаев.

День Конституции уже не тот. И не столь важно, что 12 декабря теперь обычный будний день. Дело не в празднике и отдыхе, а в отношении людей к этой дате и к самой Конституции. Только 61% опрошенных «Левада-центром» людей знают, что за событие отмечается 12 декабря. Многим вообще до сих пор ближе и роднее 5 декабря – день принятия советской Конституции 1936 года. Тот документ давал людям веру в светлое будущее и в стабильность завтрашнего дня.

Допустим, Совет Федерации сейчас придаст 12 декабря статус официального праздника. Изменится ли что-то? Конечно же, нет. Просто станет в стране на один выходной по непонятному поводу больше. Точно так же, как люди не понимают 12 июня – «День России». Да и ноябрьский «День народного единства» – туда же… А выходных в стране и так предостаточно. Просто сама Конституция перестала отвечать сложившимся современным реалиям.

Итоги опросов населения указывают на то, что верят в Конституцию только порядка 7% россиян. А вот почти 82,5% опрошенных считают, что основной закон страны превратился в «бесполезную бумагу». Очень показательные результаты. И хоть я являюсь сторонником консервативного подхода к вопросу изменения каких-либо статей главного закона страны (ведь все так ждут обещанную стабильность, а её всё нет и нет), но в данном случае я полностью согласен с людьми: нынешняя Конституция не соответствует системе госуправления, она не соблюдается, и её пора менять.

Проведем небольшую параллель с 1993 годом. Это будет полезно для осознания сегодняшней картины. Россия на заре новой эпохи в 90-е пыталась жить по Конституции, доставшейся ей по наследству от РСФСР, и получилось протянуть 2 года. Далее несоответствие законов сложившимся реалиям привело к сильнейшему политическому кризису, который в октябре 1993 года вылился в вооружённое противостояние. Тогда не было иного выхода, кроме составления новой Конституции. 25 лет назад она писалась под новое государство, которое существовало только в фантазиях авторов. К сожалению, в итоге мы получили совсем иную Россию, которая пошла по совсем другому пути – пути развития сырьевого госкапитализма. Путь то другой, а вот Конституция осталась прежней. Ни при Борисе Ельцине, ни при Владимире Путине она не претерпевала значительных перемен. Со временем противоречия только накапливались, и сейчас они достигли критической массы.

Сегодня, в отличие от 1993 года, столь катастрофического политического кризиса не наблюдается. Но это не значит, что его нет вовсе, просто он хорошо скрыт от глаз общественности. Сейчас в стране заправляют неофициальные и неконституционные «органы власти» в лице крупнейших нефтегазовых и металлургических предприятий. Именно они определяют налоговую политику государства и влияют на международные отношения. А конституционные, то есть официальные органы власти (и законодательной, и исполнительной) практически ничего не решают и решать не могут из-за своей слабости. В этом кроется самое главное противоречие между Конституцией и реальностью. Реальностью новой России.

Сами власти приложили руку к обесцениванию главного закона страны. Назначение безвольных губернаторов и мэров, чья основная задача – быть лояльными к вышестоящему руководству и не давать народному недовольству выплёскиваться дальше своей подконтрольной территории, подорвало веру людей в выборность власти и возможность хоть как-то влиять на происходящее в стране. Да и из кого выбирать-то? Политическое пространство зачищено до стерильности. Люди долго мирились с таким положением, но чаша терпения постепенно переполняется. Результат – у власти оказываются совершенно случайные люди, «технические кандидаты», которые не имеют влияния даже на местные элиты. Наглядные примеры – Хабаровский край и Владимирская область.

Во власти сейчас нет нормально работающих ни вертикальных (кроме тех, что «рука руку моет»), ни тем более горизонтальных связей. Сейчас борьба за власть превратилась в мышиную возню, которая основана не на здоровой конкуренции и стремлении сделать экономику более эффективной, а на закулисных интригах с привлечением представителей влиятельного крупного бизнеса. Точно так же отсутствует принцип разделения властей. Законопроекты часто придумывает, разрабатывает и правит правительство (исполнительная власть), а депутаты (законодательная власть) – просто исполняют поручения и бездумно жмут на зелёные кнопки на пультах для голосования. Это еще в лучшем случае. А в основном все документы просто в добровольно-принудительном порядке «спускаются» из администрации президента. О каких-то экономических преобразованиях в таких условиях можно и не мечтать.

Кризис наступает по всем фронтам: и в экономике, и в политической системе. Поэтому сейчас уже пора определиться: либо перестаём ломать комедию, и признаём, что у нас олигархическо-феодальное общество, основанное на нефти и газе, либо у нас всё-таки нормальное современное общество со здоровой политической конкуренцией и рыночной экономикой. Оба варианта требуют смены Конституции.

Естественно, для успешного развития и роста благополучия россиян, второй вариант предпочтительнее. И затягивать со сменой Конституции нельзя: если ещё чего-то ждать, то вновь получим кровавый октябрь 93-го. Конституция должна быть переписана на основе волеизлияния народа после открытого и доступного всем обсуждения. И, конечно же, процесс создания новой Конституции должен сопровождаться соответствующими переменами в политическом устройстве и экономической политике государства. Иначе снова получим бесполезную бумажку и ещё более раздражённых и злых людей.

Или власть так соскучилась по народным бунтам?

Москва, Никита Исаев

Москва. Другие новости 12.12.18

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