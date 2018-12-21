Реновация «ПИКа»: бетонные джунгли без паркингов, детских садов, школ и медицинского обслуживания

Перспективы реновации жилья в Москве, крупнейшим подрядчиком которой стала ГК «ПИК», рискуют оказаться весьма мрачными: бетонные джунгли без социальной инфраструктуры, которые сейчас возводит эта компания, вряд ли способны удовлетворить горожан. Об этом пишет в авторской колонке для РИА «Новый День» член инициативной группы «Путилково» Станислав Смагин.

Буквально все СМИ на днях написали, что группа компаний «ПИК» Сергея Гордеева оказалась крупнейшим подрядчиком Фонда реновации Москвы (фонд реновации жилой застройки). Структура группы «МФС-ПИК» в течение года получила контракты на строительство домов для жильцов предназначенных под снос «хрущевок» на 40 млрд рублей. И таким образом, долг по всем обязательствам «ПИКа» достигнет 300 млрд рублей, но долги – это совсем другая история.

На официальном сайте Мэра Москвы опубликованы требования к районам, затронутым реновацией. Главная цель – создать в кварталах комфортную, безопасную, удобную и привлекательную городскую среду. «Сегодня мы рассмотрим ряд важных решений по программе реновации. В частности, утвердим положение о специальном фонде реновации для управления процессами по застройке новых кварталов, а также стандарты благоустройства и отделки. Речь идет о создании комфортных территорий новых кварталов, которые бы включали современные детские площадки для детей разных возрастов, качественное озеленение, достаточное парковочное пространство», – сказал Сергей Собянин.

Кроме того, мэрия Москвы определила принципы, лежащие в основе структуры новых микрорайонов:

– эффективное использование земельных ресурсов;

– повышение проницаемости территории за счет создания публичных пространств;

– формирование комфортного микроклимата и высадка крупномерных деревьев;

– создание подземных парковок, что позволит сделать дворы без автомобилей;

– отсутствие транзитного движения транспорта во дворах;

– приоритетный вынос коммунально-бытовых объектов из дворового пространства.

А теперь посмотрите на реальных примерах, как строит «ПИК» по всей России. Везде люди недовольны отсутствием дорог, паркингов, социальной инфраструктуры. Люди, вложившие свои личные деньги, оказались заложниками бетонных гетто. Жители не могут выехать утром на работу, не могут вечером заехать в свои районы. Огромные очереди в детские сады на несколько лет вперед и молодые мамочки вынуждены сидеть дома с детьми до школы, теряя квалификацию! Поликлиник, школ, пожарного депо, станций скорой помощи, отделов полиций – просто нет!

Все эти проблемы есть одновременно во всех бетонных гетто, созданных группой компаний «ПИК».

Рассмотрим три ближайших к Москве: Путилково, Ильинские луга и Бутово.

Строительные проекты бывшей корпорации «Мортон», которая теперь превратилась в ГК «ПИК», стали настоящей головной болью для многих жителей Красногорского района Подмосковья и Москвы. Особое раздражение людей вызывают два проекта: ЖК «Ильинские луга» и микрорайон Путилково. В первом случае строительство ведётся в природоохранной зоне. К тому же застройщик даже не согласовал подключение домов к воде и канализации в местном водоканале. Не отстает по проблемам и Бутово.

Во всех 3-х ЖК совсем отсутствуют парковки. Люди заехали и вынуждены парковаться в 4-5 рядов. Дома построены на 300-1000 квартир, а гостевых мест около дома от силы 50. Никакая скорая помощь, полиция и пожарная техника не проедет после 21 часа в район. В Путилково уже было 2 пожара, в первом пострадала вся семья и выгорела полностью квартира. Во втором пожаре, к счастью, обошлось без жертв, лишь сгорело все имущество.

Поликлиник нет, люди вынуждены ездить с высокой температурой и грудными детьми в поликлиники в других районах – это очень тяжело, затратно и опасно! Врачи на дом не приходят.

Практически невозможно дождаться и скорой помощи. Врачи на вызов приезжают через час-полтора. В Путилково уже был смертельный случай – девушка гуляла на улице с ребенком, и ей стало плохо. Скорую помощь, которая ехала больше часа, не дождались, девушка умерла за 15 минут до приезда скорой помощи. Другая жительница Путилково вынуждена была принимать роды у своей соседки, так как скорая помощь ехала полтора часа…

Те редкие школы и детские сады, которые есть новых районах, были построены еще «Мортоном», до прихода группы компаний «ПИК». А «ПИК» за 2,5 года не построил ни один объект инфраструктуры!

Так как же будет строить «ПИК» инфраструктуру в районах, предназначенных для реновации? Ведь плотность населения при реновации возрастет в 5-6 раз! А значит – нужны будут дополнительные места в школах и детских садах, нужны будут дополнительные поликлиники, опорные пункты и отделения полиции, пожарные депо, станции скорой помощи, физкультурно-оздоровительные и культурные центры. Но «ПИК» на всех совещаниях смело заявляет: «Мы умеем строить только бетонные коробки, никакие другие объекты мы строить не будем!»

Именно поэтому «ПИК» выставил везде на продажу землю из-под физкультурно-оздоровительных комплексов и культурных центров в надежде найти инвестора-застройщика. Так как же группа «ПИК» получила почти половину подрядов в рамках московской программы реновации?

Вполне вероятно, что вместо публичных пространств и высадки крупномерных деревьев будут появляться все новые и новые 25- и 35-этажные человейники. Как в Путилково вместо культурного центра растет 25-этажный дом...

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