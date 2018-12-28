Дешевеющая нефть, доллар – по 75 рублей, фатальные санкции и массовые протесты – основные риски 2019 года

В 2019 году Россия столкнется со значительными рисками, которые связаны с противостоянием с Западом и социально-политическим курсом правительства РФ. В авторской колонке для РИА «Новый День» известный политик и эксперт, лидер движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики Никита Исаев назвал основные проблемы, которые ждут страну.

В непростом для нашей страны 2018 году кардинально в жизни россиян ничего не изменилось. Несмотря на усиление антироссийских санкций, неудавшийся разворот в сторону Китая и провальные реформы нашего государства, в целом, каких-либо особенно масштабных поворотных исторических дат не образовалось. Были, конечно, яркие моменты, например, проведение Чемпионата Мира по футболу, которое принесло нашей стране 850 млрд рублей. Но даже во время проведения мундиаля наше правительство умудрилось под шумок повысить пенсионный возраст, при котором гражданин вправе получать пенсионные выплаты.

Впереди новый 2019 год, который обещает быть весьма непростым. С 1 января грядет повышение налога на добавленную стоимость (НДС) до 20%, который с 2004 года оставался на уровне 18%. Так же правительство столкнется с рядом проблем, которые придется решать в кратчайшие сроки. Вот основные из них.

Дефицит бюджета

Федеральный бюджет на 2019 год профицитный только на бумаге. Фактически он требует увеличения госдолга на 1,5 трлн рублей. Это в идеальном случае. Российский бюджет формируется из нефтегазовых доходов на 46,5%, которые ещё формируют запасы Фонда национального благосостояния (ФНБ). Фонд в следующем году должен составить 7,8 трлн рублей. Наше правительство может столкнуться с довольно весомыми проблемами, по причине дешевой нефти, которая уже сейчас стоит порядка 50 долларов за баррель. А бюджет-то на грядущий год рассчитан из прогноза в 63,4 доллара за баррель. Из-за таких падений цен на нефть, федеральный бюджет недополучит 21% нефтегазовых поступлений, и не сможет отчислить денежные средства в ФНБ в полном объёме без урезания прочих расходов. Таким образом, будет увеличиваться бюджетный дефицит, который придется прикрывать дополнительными налогами и сборами с населения и предпринимателей.

Фатальные финансовые санкции

Весной 2019 года нас ожидает новый пакет антироссийских санкций, которые планируются еще более жесткими, чем прежние. Из-за них курс доллара весной может составить 75 рублей. Но это цветочки. Ягодки будут, когда санкции сильно ударят по и так переживающей сложнейшие времена экономике. Одна из самых неприятных мер – это запрет на проведение долларовых операций. Любые долларовые переводы идут через американские банки, и запретить проводить такие операции не составит никакого труда. Если такое произойдет, нам придётся находить альтернативную валюту, которой, скорее всего, станет евро. Со странами Евросоюза можно будет проводить операции в Евро, но торговля с азиатскими странами будет сильно осложнена без доллара. Даже Китай отказался подписывать соглашение с Россией о переводе расчётов в национальные валюты. Такая мера нанесёт серьезный удар и по банковскому сектору, и по экспортоориентированным (читай – сырьевым) компаниям. Придётся прибегать, как это делает Иран, к бартерному обмену. Но это неудобно и невыгодно. Плюс сбережения обычных граждан нередко хранятся в долларах, и они могут превратиться в мертвый груз или же придётся конвертировать их чуть ли не на чёрном рынке, платя огромные комиссии.

Прекращение любой торговли с США

Антироссийские санкции могут еще полностью разорвать взаимную торговлю с Россией. Сейчас действует запрет на торговлю продукцией двойного назначения, но с новым пакетом санкций, торговля между США и Россией, может сойти на нет. Такой полный запрет может подкосить нашу экономику, и наша страна окажется под угрозой потери более 10 млрд долларов только на сокращении экспорта. Многие предприятия и вовсе закроются, а люди потеряют свои рабочее места. Запрет на торговлю остановит поставки фармацевтического сырья, компонентов для высокотехнологичного оборудования, которые применяются и в оборонке, и в нефтедобыче, и в технологиях. А импортозамещение не сможет помочь: темпы развития отечественной промышленности стремятся к нулю.

Лопнувшее терпение народа

Страшнее всего то, что в 2019 году может попросту закончиться терпение у обычных людей. На протяжении многих лет народ (кроме тонкой прослойки людей, приближенных к крупным госкомпаниям и госзакупкам) терпит ухудшение благосостояния и уровня жизни. Растут только официальные цифры, а реальные доходы населения оставляют желать лучшего. Вот в ноябре они снизились на 2,9% по отношению к прошлогоднему показателю, и всё идёт к тому, что 2018 год окажется пятым годом подряд с падающими доходами.

Люди беднеют и становятся все злее и раздражительнее. В этом году народ уже начал выходить на улицы из-за экологии, недостроенных домов дольщиков, отсутствия обещанных выплат после наводнения в Забайкалье. В Архангельске люди вышли на улицы, потому что им хотят привозить московский мусор, а не перерабатывать. В Челябинске люди вышли из-за смога, который выбрасывают промышленные заводы. И количество городов, в которых люди готовы объединяться и выходить на улицы, с каждым годом растет.

В следующем году на фоне растущей бедности и невыносимых условий проживания, обозленные люди, которые просто хотят нормально жить, будут выходить на улицы по любому поводу, потому что только так можно достучаться до нашего правительства. Вот уже и 3 февраля объявили всероссийским днем протеста – поводом стала все та же ситуация с экологией. Массовые протесты пройдут под лозунгом «Россия – не помойка!»

Чтобы уменьшить количество болевых точек, рисков и напряжения, необходимо полностью пересмотреть социально-экономическую политику государства. Сейчас идёт затухание и консервирование экономики, но нам необходимо развитие! Деньги должны не откладываться в запасах, а работать на благо экономики и повышения уровня жизни людей. А вместе с этим свои реформы должна претерпеть и система госуправления. Сейчас любые попытки что-то изменить тщетны. Ну а пока этого не случилось, нам, как всегда, придётся жить в деградирующей и застоявшийся экономике.

Что еще может стать «клапаном», через который можно выпустить пар народа без сильнейшего ущерба для стабильности политической системы страны? Роспуск Госдумы. Это будет, пожалуй, лучшее, что может случиться с нашей системой госуправления, ведь сейчас Госдума, принимающая законы, полностью недееспособна. Исправить текущую систему невозможно, нужно создавать новую. Плюс ко всему, каждый чиновник должен лично отвечать за результаты своей работы и давать гарантии людям, что даже самые острые проблемы будут решены. А пока рассчитываем на собственные силы.

Москва, Никита Исаев

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