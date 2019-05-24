Неуклюжие решения: власти ставят жирный крест на обманутых дольщиках

Проблема обманутых дольщиков в России еще долго будет оставаться крайне острой на фоне неуклюжих попыток властей сбросить с себя ответственность и создать очередную красивую картинку «заботы о гражданах», которые рискуют просто остаться ни с чем. Об этом в авторской колонке для РИА «Новый День» пишет известный политик и экономист, директор Института актуальной экономики Никита Исаев.

До фактического запрета долевого строительства в России осталось чуть больше месяца: с 1 июля 2019 года использовать деньги дольщиков на нужды строительства для всех новых объектов будет незаконно. Для застройщиков это не было сюрпризом, ведь решение принято было давно, и сопровождалось еще постепенным наведением порядка в сфере страхования их ответственности. Принято столько формальных мер, но проблем с дольщиками меньше не становится, точно так же как не снижается количество самих обманутых дольщиков. Для сравнения: в прошлом году было наконец-то завершено 239 долгостроев, а образовалось в это же время – 303! И вот уже баланс не в пользу властей, которые делают вид, что прикладывают все усилия для того, чтобы решить проблему.

Вот как отчитываются регионы: разрабатывают дорожные карты по проблемным объектам, передают их на реализацию в Минстрой РФ, пытаются найти новых инвесторов для завершения строительства, договариваются о выделении земель из федерального подчинения для расплаты с застройщиками. Но пользы от этого будет не много до тех пор, пока региональные власти не перестанут сами решать, какие объекты им выгодно достраивать, а какие выгодно ещё «помариновать» в расчёте на то, что неугодные застройщики отвалятся сами собой, и можно будет работать с более «выгодными». Например, в Сочи местные власти так и вовсе взялись за снос уже почти завершённых домов в Имеретинской низменности, несмотря ни на то, что они были легализованы в суде, ни на сотни дольщиков, которые остаются вообще ни с чём. А Виталий Мутко, курирующий долевое строительство в правительстве, просто делает вид, что ничего не происходит и спокойно игнорирует проблемы.

Реально решить проблему можно только на законодательном федеральном уровне. Но и здесь некоторые шаги властей порой просто удивляют своей неуклюжестью. Начиналось всё логично: была создана госкомпания «ДОМ.РФ», а под её началом – Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства, пришедший на смену коммерческим страховым компаниям. Государственный фонд не обанкротится из-за возможности подпитки бюджетными средствами, у него ниже риски из-за большего количества застрахованных объектов, а у «ДОМ.РФ» куда больше возможностей добиться завершения строительства, чем у страховых компаний. Для них это совершенно непрофильный вид деятельности. А ведь людям нужны именно квартиры, а не денежные компенсации, которые не покроют ни процентов по ипотеке, ни дополнительных расходов на приобретение подорожавших квартир.

Дольщики надеются на изменения в законодательстве. Только вот пока эти изменения идут в печальном ритме: шаг вперед – два назад. Даже в рамках одного законопроекта. Так, например, 22 мая Госдумой был принят в первом чтении законопроект, привносящий немало нового. Хорошие новости: власти взяли курс именно на завершение строительства проблемных объектов. Для этих целей будут созданы специальные региональные фонды, которым запретят рискованные операции, а все действия будут под жёстким контролем. Заодно должны наконец-то решаться проблемы с незавершёнными стройками гаражей, кладовок, а пострадавшие от двойных продаж тоже получат компенсацию.

Звучит неплохо. Но на любое завершение строительства нужны деньги. Сейчас Фонд накопил 21,3 млрд рублей. Маловато будет. По экспертным оценкам, на завершение долгостроев требуется порядка 200 млрд рублей. Где их взять? После принятия правок в федеральный бюджет на 2019 год, долгострои получат ещё дополнительное финансирование в 16 млрд рублей. Есть и ещё один источник пополнения Фонда – страховые компании, которые занимались страхованием гражданской ответственности застройщиков.

Ситуация, когда часть дольщиков защищена Фондом по одним правилам, а часть страховыми компаниями по другим правилам – неправильная и несправедливая. Люди оказываются в неравных условиях с разной степенью защиты. Поэтому передача страховых премий и обязательств от страховых компаний в Фонд, предусмотренная в этом законопроекте – вещь логичная. Но неуклюжесть властей и депутатов, привыкших принимать законопроекты без разбора и без погружения в проблематику, может не только поставить крест на хорошей идее, но и создать ещё больше проблем.

Понятно, что власть хочет поскорее отчитаться о проведении работ и наконец-то расслабиться, уйдя на летний отдых. Но спешка никого ещё не приводила ни к чему хорошему. Во-первых, в нынешнем виде законопроект только усиливает дискриминацию между обманутыми дольщиками, оказавшимися в разных ситуациях. Если вам не повезло оказаться в числе таких, и заявление на выплату компенсации уже подано, то вы всё равно остаётесь один на один со страховой и всеми прелестями старых правил – вроде того, что умышленное банкротство застройщика страховым случаем не является. Рассчитывать в этом случае практически не на что.

Не говоря уже о том, что этот законопроект может серьёзно подкосить состояние страховых компаний: среди тех, кто занимался ответственностью застройщиков, выживут только крупнейшие, а остальные обанкротятся. Это еще и массу проблем создаст для клиентов по другим видам страхования: ОСАГО, КАСКО, страхование жизни. Просто люди столкнутся с невозможностью получить свою компенсацию. Такой вот снежный ком. Суть в том, что по этому законопроекту страховые компании на ведение дел могут оставить себе не более 1% от собранных средств. Страховщики рассчитывали риски, работали 5 лет, платили налоги и зарплаты, а теперь им говорят: верните все деньги. По оценке Всероссийского союза страховщиков, только на налоги ушло порядка 5%. А всего расходы на ведение деятельности составляют 14-15% от собранных средств. После такого обманутым дольщикам, у которых уже наступил страховой случай, точно ждать ничего не стоит: у страховых просто не будет денег на выплаты компенсаций.

Закон обязывает страховые компании выложить необходимые суммы в течение 30 дней, при этом без возможности обжаловать размер передаваемой страховой премии в судебном порядке. По сути, это, опять-таки, прямой путь к банкротству. Соответственно, и Фонд не сможет оперативно собрать деньги со страховщиков. Банкротство в любом случае сильно затягивает процесс и снижает собираемость средств. А чем меньше средств в Фонде, тем меньше шансов на завершения строительства в обозримой перспективе. Самому Фонду от того, что соберут меньше денег ни горячо, ни холодно – это некоммерческая структура. А вот люди, которые останутся и дальше без квартир, прочувствуют на себе все прелести спешки. В общем, главные пострадавшие, как всегда, люди.

Так что, если копнуть поглубже, хорошо видно, что стремление властей решить проблемы дольщиков – это стремление поскорее сбросить с себя обязанности думать и о чём-то заботиться вместе со стремлением создать красивую картинку. Не более того.

Москва, Никита Исаев

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