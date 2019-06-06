Росгвардия, автозаки, жесткие задержания…: господин президент, удивительные вещи происходят в Москве

Житель Москвы, ветеран труда Олег Сулакадзе направил обращение президенту РФ Владимиру Путину с просьбой остановить силовой и правовой беспредел в Москве, где столичные власти объявили настоящую войну горожанам, которые пытаются остановить официально запрещенную точечную застройку своих районов. РИА «Новый День» публикует это письмо полностью:

Господин Президент!

Удивительные вещи происходят последнее время в моё любимом городе – столице страны городе Москве. Всё чаще и чаще строительство домов и церквей, благоустройство скверов и парков сопровождаются буквально войсковыми операциями. Росгвардия, полиция, автозаки, жесткие задержания, кричащие и плачущие женщины, распятые на асфальте мужчины.

Это происходит в разных районах Москвы, выходят на улицу рядовые обыватели, жители спальных районов совершенно чуждые политике, никаких бирочек агентов госдепа и белоленточников на них не навесить. Люди выходят в последней, отчаянной надежде докричаться до городских властей отказаться от строительства небоскрёба под своими окнами, 140 метрового Колеса обозрения в непосредственной близости от жилых домов, не застраивать сквер, сохранить парк.

Бесполезно, бетон, никакие импульсы и сигналы снизу не достигают ушей руководителей города. Система выстроена так, что решения, вплоть до самых пустяшных принимаются, где-то в заоблачных высях Мэрии, без всякого участия жителей и органов местного самоуправления, и никаким корректировкам подвержены быть не могут.

Например, у нас в Останкино, районе сложившейся застройки, на ул. Цандера 7 решили построить 22 этажный дом в сквере, последнем пятачке живой природы в районе, в 20 метрах от жилого 9-ти этажного дома. Жители и депутаты написали сотни писем с тысячами подписей вплоть до Администрации Президента, указывая на абсурдность самой идеи, приводя аргументы и прося отказаться от этих планов. Проводили митинги, встречи с депутатами ГД РФ, было и физическое противостояние с органами правопорядка.

Господин Президент, Вы не раз произносили правильные слова вроде «… МНЕНИЕ ЛЮДЕЙ, каким быть их городу или посёлку, должно быть решающим». Эти слова с надеждой читали тысячи и тысячи граждан страны, которые в реальной действительности убеждались, что эти слова оказывались пустым звуком. Мне вообще удивительно слышать неоднократно повторяемые благие пожелания со стороны ПРЕЗИДЕНТА страны. Если Вы произносите их неоднократно значит Вы знаете о системном характере проблемы. Тогда, тем более не понятно, почему Вы не примите УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ решение по исправлению ситуации, каковым могла бы быть передача функций благоустройства и строительства в ведение органов местного самоуправления или хотя бы согласования с ними. Это практикуется в огромном количестве стран.

А пока…

3 мая в составе делегации жителей района Останкинский был на приёме у Префекта СВАО. Люди, уставшие от круглосуточного дежурства в ожидании очередного прибытия Росгвардии и автозаков, спросили у Префекта можно ли надеяться на диалог с властью без этих, ставших привычных в Москве, атрибутов.

Префект: «Обещать не могу».

Господин Президент, от имени многих и многих жителей района прошу оказать содействие в отмене решения о застройке сквера по адресу Цандера 7.

Очень надеюсь, что Ваша помощь придёт на сквер раньше, чем автозаки и Росгвардия.

Почётный житель района,

Ветеран труда О. Сулакадзе

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.06.19

На абордаж Европы. Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников». / Резонансное убийство в подмосковном Путилково – как результат «социально-безответственной политики» властей. / Лёд всё тоньше. Спецпроект РИА Новый День «Экономика для чайников». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»