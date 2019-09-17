Нефтезависимость России: дорогое сырье убивает политическую конкуренцию

Нынешнее повышение мировых цен на нефть предоставляет России еще один хрупкий шанс для развития. Главный вопрос, готово ли руководство страны его использовать. Об этом пишет в авторской колонке для РИА «Новый День» известный политик, директор Института актуальной экономики Никита Исаев.

Нефть дорожает, рубль укрепляется, Россия ликует, а ее враги скрежещут зубами от бессильной зависти. Доволен ли я сегодняшним днем? Скорее да, чем нет. Хотя радости было бы больше, если б наша экономическая мощь больше зависела от того, что мы производим, а не от того, что выкачиваем из-под земли и гоним на экспорт по трубам. Я мыслю не сиюминутно, а глобально, на перспективу.

События в Саудовской Аравии, вынужденной практически вдвое снизить объем добычи и экспорта нефти, естественно вызвали резкий рост цен на нефть в мире. Казалось бы, совсем недавно, 12 сентября, нефтяные котировки растеряли весь своей предыдущий рост и цены резко упали. А достаточно для этого оказалось всего-навсего двух заявлений – министра финансов США Стивена Мнучина и Трампа. Сначала Мнучин намекнул, что поддерживает смягчение санкций как способ возобновить переговоры с Ираном. Потом и Трамп заявил, что допускает такое смягчение санкций. Еще весной американцы ввели очередные жесткие санкции против Ирана по экспорту нефти, а вот в прошлую среду решили слегка сдать назад. Разумеется, оба шага не могли не сказаться на состоянии мировых цен на энергоносители, и сказались на них по полной.

Но на днях выяснилось, что в эту игру могут играть двое. Нефтяные объекты крупнейшего союзника в США в регионе были атакованы с помощью ракет и дронов. Американцы обвинили Иран в том, что именно он стоит за нападением. И даже устами сенатора Линдси Грэма пригрозили ударом по нефтяным объектам Ирана. Иранцы в ответ заявили, что к серьезной войне готовы, и напомнили США про американские базы и корабли, находящиеся в радиусе действия иранских ракет.

Буквально на следующий день нефтяные фьючерсы подорожали на 15 – 20 процентов. Потом скорректировались до 7 – 10 процентов, но по большому счету это ничего не меняет – нужно понимать, что за этим поплыли и финансовые рынки. Само собой, укрепились национальные валюты, которые серьезно связаны с экспортом углеводородов. В том числе российский рубль.

Судьба дает нам шанс. Уникальную возможность пополнить запасы страны, реализовать их в социальной сфере. Или в развитие производства вложить. Воспользуемся мы этим шансом, или как обычно обогатим 1 процент населения?

Потому-то и наша экономика поставлена в такие условия, что ее состояние сильно зависит от цен на углеводороды в мире. Впрочем, почему поставлена? Мы сами себя загнали в такое положение, много лет не развивая производство, а тупо выкачивая недра. И неизвестно, что бы было, если б не «волшебный пендель» санкций за Крым, после которых, чертыхаясь и спотыкаясь, страна была вынуждена заняться налаживанием хоть какого-то импортозамещения.

Но по-прежнему цена на нефть остается ключевым фактором, определяющим и наше экономическое, и социальное и политическое будущее. А от каких случайных и малопредсказуемых факторов могут зависеть нефтяные цены и, следовательно, наше будущее, нынешняя ситуация демонстрирует очень наглядно. Такие события скорее создают почву для спекуляций и конфликтов, которые уже сами по себе способны запустить процессы по самым неожиданным линиям: нефть за 100, нефть за 20, война, мир, Трамп – президент четыре срока подряд. Все, что угодно. Делать обоснованные прогнозы на эти темы – все равно, что заниматься гаданием на кофейной гуще. Кто знает, что будет завтра, но сегодня для нашей экономики – хороший день, и не хочется омрачать его грустной правдой, не так ли?

Тем более, когда счастья так хрупко. Восстановят саудиты оперативно добычу и экспорт, перейдут американцы опять от угроз к мягкой риторике в отношении Ирана, воспримет Иран такую смену риторики снисходительно, ограничат проиранские прокси свою антисаудовскую активность в йеменском конфликте, и т.д. и т.п. И что нам тогда – траур объявлять?

Как по мне, есть еще один наш внутриполитический фактор, на который высокие нефтяные цены влияют негативно – реальная политическая конкуренция. Чем дороже нефть, тем меньше власть боится соперничества и тем больше теряет совесть. Чем дешевле нефть, тем ближе политическая конкуренция в России. А это хорошо. Ибо в иных случаях власть засыпает на своих яхтах.

Москва, Никита Исаев

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