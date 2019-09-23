Лидеры частного бизнеса России: кто больше всего зарабатывает за счет государства

В России сложилась странная ситуация, когда лидеры частного бизнеса получают прибыль за государственный счет, а из страны утекают не только природные ресурсы, но большие деньги. Об этом рассуждает в авторской колонке для РИА «Новый День» известный политик и политолог, директор Института актуальной экономики Никита Исаев.

Опубликован рейтинг Forbes двухсот крупнейших частных компаний России по итогам 2018 года. Выручка этих двух сотен компаний выросла за год на 22,2 процента, а в рублевом выражении достигла 43,7 триллионов. Но я думаю, что этот рост и вообще этот рейтинг не про развитие экономики. Скорее это про выкачивание природных ресурсов из недр и денег из государства.

Будет ли тенденция роста выручки частных компаний сохранена на будущее? Если такой ценой, то лучше не стоит. Я считаю, что по итогам 2019 года темпы роста существенно снизятся. Причина проста – в 2018-м мы наблюдали эффект «низкой базы», а сейчас такого уже нет. Вытягивать убыточные предприятия за счет бюджетных траншей – далеко не лучшая практика, но нет никаких признаков того, что государство от нее собирается отказываться. Как и от практики распихивания получаемых в результате этих операций денег не в российскую экономику, а по двум традиционным основным направлениям – в Москву и в Лимасол. На слуху свежий пример с владельцем алкосети «Красное и Белое» (29-я позиция в рейтинге) Студенниковым, который летом за сутки умудрился вывести на Кипр три десятка своих активов. Правда, там имелись свои причины.

Но вернемся к рейтингу на первом месте как обычно нефть-матушка. «Лукойл» идет впереди с большим отрывом от всех уже много лет. А вообще на 15 негосударственных нефтяных компаний, вошедших в отечественный топ-200, приходится 30% совокупной выручки всех участников рейтинга. И рост почти все они показали достаточно большой – 33%. Так что правы авторы доклада Всемирного банка в том, что рекордный за шесть лет рост нашей экономики в 2018 году на 2,3% поддержали высокие цены на нефть. Но, выкачивая драгоценный ресурс из земли, нефтяники и деньги из государства выкачивать не забывают. Если в 2014 – 2016 годы объем государственных финансовых вливаний в отрасль был на уровне 700 – 800 миллиардов рублей, то в 2017-м составил уже 1,3 триллиона.

Еще быстрее нефтяников росли угольщики – 60,2% в среднем. Объяснением и здесь является продолжающийся рост мировых цен на уголь и сокращение добычи в Австралии. То есть структура нашей экономики пока остается такой, что сектор, занимающий верхние строки рейтинга и самый большой по объему, а также сектор, демонстрирующий самый впечатляющий рост, просто эксплуатируют недра страны и гонят сырье на экспорт. Как ни странно, при этом убыточны 34,5 процента предприятий, добывающих уголь. При всей благоприятной конъюнктуре и росте мировых цен.

Вторыми по темпам роста оказались строительные компании. Их средний показатель – 40,8%. Но опять же не потому, что люди стали вкладывать больше денег в недвижимость, и не потому, что оживление экономики повлекло за собой увеличение объемов строительства. Прошлый год оказался для строителей «золотым» по другим причинам. Прежде всего, это завершение гигантских строительных проектов – Крымского моста и объектов к чемпионату мира по футболу. Еще один фактор – год стал рекордным по продаже квартир. Однако и здесь не тот случай, когда предложение определяет исключительно растущий спрос. Строительные компании старались продать как можно больше, поскольку старались не попасть под новые требования об эскроу-счетах, которые должны были заменить злополучные договоры долевого участия. Сыграли значительную роль и государственные инвестиции в ипотечное кредитование. То есть частники занимали топовые места в рейтинге за счет государственных денег. При этом группа «ПИК» (34-й номер рейтинга) даже имеет нерешенные проблемы с обманутыми дольщиками.

На государственных деньгах держатся и авиаперевозчики. Да они тоже есть в рейтинге, хотя авиакомпании завершили прошлый год с совокупным убытком в 50 миллиардов рублей, а первый квартал нынешнего – 45,3 миллиарда. С 4,4 миллиарда рублей убытков завершил год «Ютэйр» – 158-й номер списка. Разумеется, государственных субсидий, дотаций и льгот они теперь просят еще больше, задирая при этом цены на билеты до аэрокосмических высот.

Впрочем, в повышенном аппетите к государственным деньгам замечены представители практически всех сфер отечественного бизнеса, занявшие топовые позиции в рейтинге. Даже «Норникель» (№9 в рейтинге) Потанина заявил, что претендует на господдержку в реализации крупного экологического проекта. А поскольку компании понадобится много отечественного оборудования и технологий, это, по словам ее главы, тоже заслуживает господдержки. Просил господдержку и «Сибур» (№13 в рейтинге) на строительство своего крупнейшего инвестпроекта в Тобольске, завершенного в этом году.

Ростсельмаш (№166 в рейтинге, 17% мирового рынка сельхозтехники и 65% рынка производства сельхозтехники России и СНГ) с 1 августа на два месяца остановил производство, а дальше, опережая инициативу Медведева, будет функционировать в режиме трехдневной рабочей недели. При том, что господдержка даже не прекратилась, а поменялась с субсидирования льготного приобретения сельхозтехники на лизинговую схему ее покупки.

И подобных примеров множество среди двух сотен топов форбсовского рейтинга «крупнейших частных компаний». Как видим, наш большой частный бизнес по-прежнему ориентирован, прежде всего, на то, чтобы эксплуатировать национальные природные ресурсы или государственные деньги. А лучше – и то, и другое. Когда для тебя распахнуты недра земли и бюджетные закрома, можно особо не беспокоиться об убытках.

Один вопрос смущает только: почему компании из списка Forbes – частные, а деньги, что дают им прибыль – государственные. Нет ли тут большого государственного подвоха, на котором зиждется российская экономика?

Москва, Никита Исаев

Москва. Другие новости 17.09.19

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