Российская экономика: ситуация близка к драматической

Ситуация в отечественной экономике, благодаря нынешней государственной политике, близка к драматической. О возможных путях выхода из кризиса в авторской колонке для РИА «Новый День» пишет лидер общественного движения «Возрождение» Александр Чухлебов.

Есть такое понятие – «рациональный оптимизм». В принципе, его можно, скорее, назвать «деятельным оптимизмом». Это качество присуще людям, способным даже в очень неблагоприятных условиях сохранять инициативу и не прекращать попыток в достижении успеха. Рациональность в таком случае базируется на понимании проблемной ситуации, а оптимизм предполагает продуманные и осознанные пути выхода из имеющихся проблем.

Таким образом, рациональный оптимизм основан не на слепой вере и надежде на лучшее, а на реальном опыте преодоления трудностей и неудач. Так вот, я в полной мере отношу себя к рациональным оптимистам и уверен, что, несмотря на кризисную ситуацию, сложившуюся в России в последние годы во многих отраслях, мы в состоянии справиться со стоящими перед нами задачами, включая возрождение промышленности и преодоление бедности.

Меня периодически просят высказаться по теме состояния промышленности на территории нашей страны. Отвечу честно: к нынешнему моменту ситуация близка к драматической. К сожалению, приходится констатировать, что многие программы возрождения российской промышленности и отдельных ее отраслей провалены. Пренебрежение культурой производства, а порой и откровенная жадность владельцев, подпитанная желанием получения ежесекундной наживы, довела многие российские предприятия до банкротства и полной остановки. Некоторые предприятия не смогли вовремя сменить профиль и перейти на выпуск новой продукции, но тут вина не только руководителей заводов, но и в общем всей экономической и промышленной государственной политики.

Не буду сейчас перечислять огромный список закрытых за последние годы предприятий, скажу лишь о том, что без развития собственного производства нашей стране будет очень сложно. Закрытие и предбанкротное состояние большого количества предприятий в России повлекло за собой и другие проблемы – банкротство сервисных компаний из числа предприятий, относящихся к малому бизнесу. Например, по данным на октябрь 2019 года с начала года в России закрылось около 700 тысяч компаний. Дело в том, что все крупные предприятия дают работу большому количеству предприятий малого бизнеса, в том числе занятым в сфере сервиса, логистики, а также перевозок.

Взять, к примеру, ситуацию в малой авиации. За последние два десятилетия из 1400 аэропортов, которые существовали во времена СССР, более тысячи были закрыты. Объем перевозок пассажиров по региональным маршрутам уменьшился в четыре раза. Развалив малую авиацию, мы полностью отрезали регионы друг от друга, и развитие бизнеса по многим отраслям стало нерентабельным и бесперспективным.

Положение дел в межрегиональной авиации сегодня напрямую связано не только с развитием бизнеса, но и в целом – с качеством жизни населения. То же, кстати, происходит и с развитием автомобильных и железных дорог. Уважаемые люди рассказывали мне о тех временах, когда в нашей стране была широко развита малая авиация. Порой люди из сибирских городов летали «погулять на выходные в Москву». О том же недавно прочитал в одном издании, где говорилось как «мужики из Воркуты летали на выходные в Москву пиво пить». Впрочем, выбор был гораздо шире, чем долететь до столицы нашей Родины. Многие ностальгически вспоминают советские времена, когда из любого приличного областного центра можно было по воздуху попасть почти во все крупные районные центры. Малая авиация вполне справлялась с этой задачей.

В Советском союзе малая авиация подчинялась министерству гражданской авиации, и было ведомство, отвечающее за развитие этого направления. В 90-х годах эта система регулирования рухнула и не восстановлена до сих пор. На развитие малой авиации в России до 2025 года потребуется 10,36 млрд рублей, включая создание современных баз для обучения пилотов, поддержку разработки и выпуска летательных аппаратов. Развитие малой авиации – социально значимый проект государственного масштаба, необходимый для эффективного развития промышленного производства и функционирования всей транспортной системы страны. Малая авиация – это удовлетворение потребностей населения, национальных и региональных организаций в авиаперевозках, а самое главное – рабочие места в производстве и обслуживании.

Несмотря на весь негатив и кризисное положение, я абсолютно уверен в том, что у малой авиации в России уже начинают проявляться огромные перспективы.

Так, например, в сентябре этого года стало известно, что по итогам открытого конкурса Минпромторга на разработку нового легкого многоцелевого самолета на замену Ан-2 стал Уральский завод гражданской авиации. Это обнадеживающая новость. Уже известно, что при создании нового самолета будут использоваться наработки и технические решения, полученные ранее при создании самолета «Байкал». Разработкой этой опытной машины с широким применением композитных материалов в конструкции длительное время занимались новосибирские авиационные специалисты.

Нам просто необходимо наладить производство небольших пассажирских самолетов, вмещающих до 14 пассажиров. Подобный тип самолетов способен обеспечить потребность местных воздушных линий, обслуживающих перелеты на расстояния в пределах 400-1000 километров. Слышал, что начать серийное производство нового легкомоторного самолета малой авиации планируется в 2022 году. Только одновременно с производством самолетов необходимо уже прямо сегодня запускать, привлекая тот же малый и средний бизнес, заводы по изготовлению запчастей и заводов по ремонту, станции технического обслуживания, начинать восстанавливать ранее заброшенные взлетно-посадочные полосы. Это даст сотни и тысячи новых рабочих мест в регионах.

Теперь о транспортной логистике. Сейчас все, кто так или иначе связан с частыми авиаперелетами внутри страны, отмечают чудовищный перекос в системе авиасообщения России, сложившийся в пользу Москвы. До чего дошло: из Красноярска в Новосибирск люди вынуждены летать через Москву! В этом направлении сейчас важно планирование мероприятий, направленных на расширение маршрутной логистики, связывающей регионы и города прямым авиасообщением. Тем более, что ключевой смысл существования сбалансированной системы авиасообщения состоит в сохранении единства территории России.

Надо добавить, что повышение мобильности населения России напрямую связано с развитием эффективной кадровой политики. Мы можем много говорить о том, что изменился мир, изменились экологические требования и поэтому многие предприятия были закрыты. Но в таком объяснении содержится огромная доля лукавства. Большинство предприятий разорились или обанкротились «благодаря» человеческому фактору. Построить производство и обслуживать его гораздо сложнее, чем «выкачивать» деньги с предприятий, построенных еще в советское время. А руководитель современного производства должен быть, прежде всего, профессионал и специалист высокого уровня.

В мире полным ходом идет так называемая «четвертая промышленная революция». Это активное внедрение новых технологий, современных способов производства. Меняется роль человека в экономике, организация производства, появляются новые бизнес-модели, меняется структура рынков, как, впрочем, и вся система экономических отношений. Чтобы все самые талантливые кадры не уезжали из страны, а также не стекались из регионов в столицу, необходимо повышать качество жизни в регионах. Регионов с низким и крайне низким уровнем жизни в России гораздо больше, чем благополучных, а разрыв между ними остается колоссальным. В отдельных субъектах РФ наблюдается хроническая бедность, а безработица в 4-5 раз превышает среднероссийскую. Проблема улучшения качества жизни в регионах России является приоритетной государственной задачей. И это вполне закономерно, поскольку резкий разрыв в условиях жизни людей – граждан одной страны только на том основании, что они проживают на разных участках территории, является недопустимым.

Решение данной проблемы напрямую зависит от сбалансированного промышленного развития разных регионов России, включая межрегиональную кооперацию. Благосостояние регионов станет основой могущества страны. Для этого необходимо разработать и осуществить стратегию развития регионов на основе технологических кластеров, используя их исторически и ресурсно сложившуюся специализацию. Также необходимо наконец-то пересмотреть концепцию межбюджетных отношений федерального центра и регионов. В частности, субъектам надо оставлять больше собственных источников налоговых доходов.

Пересмотр и совершенствование административного и налогового законодательства должны быть ориентированы в первую очередь на промышленное развитие регионов. А это прямой путь к решению вопроса по сокращению бедности. Надо позволить людям больше зарабатывать! В том числе – создавая условия для развития не только крупных промышленных предприятий, но и небольших производств, выпускающих востребованную индивидуальную продукцию. При этом «сквозными» процессами для всех видов производства должны становиться новые технологии. Сохранившимся в России научным школам вполне по силам решить эту задачу. Новые технологии (3D-принтинг, квантовое копирование, развитие «интернета вещей») потребуют новых материалов. Необходимо придать приоритетное значение разработке и внедрению наноматериалов (нанокерамика, материалы с заданными свойствами), развитию механохимии.

Внедряя современные промышленные технологии, в первую очередь, мы должны ориентироваться на бережное отношение к природным ресурсам нашей страны и их глубокой переработке. Это в полной мере относится к развитию перерабатывающей промышленности в сельском и лесном хозяйстве, пищевой и химической индустрии, а также во многих других отраслях. Несмотря на то, что Россия обладает богатейшими запасами леса на планете, мы до сих пор смутно представляем себе возможности глубокой переработки древесины. Между тем лес – это сырье не только для мебели и стройматериалов, но и для химии, фармакологии, легкой промышленности. Переориентация экономики на глубокую переработку древесины даст мощный импульс развитию как всей страны, так и многих, ныне депрессивных регионов.

Развитие перерабатывающих предприятий по широкому спектру направлений в России, безусловно, может повысить спрос на отходы производства жизнедеятельности человека. А это уже реальные возможности для решения мусорной проблемы, вызывающей сегодня наиболее серьезную социальную напряженность в обществе. К настоящему моменту в стране скопились более 43 млрд тонн промышленных и бытовых отходов, из них бытовой мусор составляет около 1%. Около 30% объема ТКО – это органические отходы, чуть больше 20% – бумага и картон, 15% – пластик, около 9% – стекло, 4,6% – металл. Для сокращения количества и объемов мусорных полигонов необходимо создавать по всей стране именно перерабатывающие предприятия. В том числе внедряя новые технологии переработки органики, строительного мусора и так далее. Сейчас Россия подписала 17 целей устойчивого развития ООН, и нам в любом случае придется задуматься о том, как уменьшить ущерб от выхлопных газов и перейти на другое топливо. Вместо мусоросжигающих заводов мы можем уже применять современные технологии плазменной газификации отходов. Основным продуктом такой переработки является синтез-газ. Принципиально важно, что такие технологии есть в России! Ими занимаются, в частности, в сибирском Институте электрофизики и электроэнергетики РАН и в «Курчатовском институте». Экспериментальные и полупромышленные установки уже показали отличные результаты в работе с различными отходами. Нам просто необходимо использовать этот опыт.

Основная стратегия развития промышленности в России должна быть направлена на строительство новых производств и увеличение мощностей существующих. Только благодаря такому пути у нашей страны есть уникальный шанс занять лидирующие мировые позиции, и наконец навсегда забыть о том времени, когда было ужасающее количество бедных, чтобы наши дети и внуки не знали такого выражения, как «работающий нищий».

Мое твердое убеждение как рационального оптимиста состоит в том, что несмотря на всю тяжесть положения, промышленное развитие России все-таки возможно. Выход есть всегда. Многие экономические модели, многие политические инструменты – они уже устарели. Мы живем в новой реалии и движемся вперед, используя очень старые методы. Нам необходимо развивать новые инструменты, новые ресурсы для того, чтобы совершить прорыв в будущее!

Москва, Александр Чухлебов

Москва. Другие новости 26.11.19

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