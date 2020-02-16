Конституция – не тряпка! Экономист предложил ввести ответственность за нарушение Основного закона, а рубль сделать символом страны

Экономический кризис, который сейчас наблюдается в России, можно остановить, если закрепить в Конституции РФ курс рубля и сделать российскую валюту еще одним символом страны. В то же время обсуждение любых поправок в Основной закон бессмысленно, если не будет введена ответственность за его нарушение. Такое мнение высказал экономист Анатолий Завертяев в своей статье, поступившей в редакцию РИА «Новый День».

1. Непонятно, зачем вносить поправки, поднимать шумиху вокруг Конституции, если она не соблюдается ни по одной статье, за малым исключением. Я экономист и меня больше беспокоит выход экономики из кризиса, но он только углубляется, он был и до и после дефолта 1998 г. Считаю, граница выхода из кризиса – это снижение курса доллара до 15 руб. (твердый рубль без инфляционной составляющей). Сейчас товаропроизводители с выходом на внешний рынок (импорт/экспорт) при обороте денежной массы через курс доллара в 63 руб., несут потери в размере 10% на каждом рубле. За год такие потери составляют около 4 трлн. руб. Кому отнести эти потери в счет зарплаты, назовите хоть одного виновного из представителей власти? При курсе доллара в 15 руб., достигается за год решением всех проблем в экономике, таких потерь не будет, а при курсе доллара в 10 руб., впервые, маржа составит около 3-4%.

2. О символах государства. Предлагаю в качестве стратегической цели в достижении высоких показателей эффективности в экономике выбрать превращение рубля в валюту (10 руб. за доллар), закрепить (!) это в Конституции РФ и считать рубль четвертым главным символом государства. Был СССР – были флаг, гимн и герб. Где все это? А рубль-валюта – это надолго, на века.

3. Чтобы экономический рост был не на словах, не на бумаге, а на деле, необходима поддержка конкуренции правительством – это его основная функция (ст.8 п.1 Конституции РФ), но ее по вине правительства нет, и никогда не было. А кто виноват из представителей власти, назовите хоть одну фамилию, почему эта статья конституции не работает? Вот почему доля малого и среднего бизнеса в ВВП страны составляет только 20%, а в развитых странах 70-80%. Нет развития и у большого бизнеса. Наша страна относится к разряду отсталых государств.

4. Предлагаю в ст.8 Конституции РФ в п.3 записать «За любое нарушение Конституции РФ должно быть немедленное разбирательство с выявлением и наказанием виновных, вплоть до уголовного, не взирая на лица». Конституция РФ – это не тряпка!

Например, доля теневого сектора в экономике (нарушение ст.57 Конституции РФ) за 2019 г. составила 21,3% от всех занятых. Вопрос: почему М.Мишустин не в тюрьме, почему другие виновные не наказаны? За 2 месяца можно этот процент снизить до 1%, достаточно В.Путину раз грохнуть кулаком по столу, но ему до этого дела нет.

5. Зарплата. Ее размер в месяц и 10, и 15, и 25, и 100, и 500 тыс руб. (у депутатов ГД) и 2 млн. руб. (у А.Силуанова) и 5 млн.руб. в день (у И.Сечина) – это дискриминация по оплате труда (нарушение правительством РФ ст.37 п.3 Конституции РФ). Вопрос: почему не в тюрьме М.Топилин, Д.Медведев и М.Мишустин? Предлагается индексировать зарплату, пособия и пенсии из-за роста цен. А зачем? Есть Трудовой кодекс, ст.134, в которой давно предусмотрена такая индексация. Или это для вас новость? А где закон, чтобы была система по оплате труда для всех без исключения работающих граждан России, чтобы эта статья работала? Мой сын работал в США, там работодатель наемному рабочему оплачивает за час работы от 9 до 12 долл. Где у них дискриминация? Я знаю цену заработанного рубля и считаю, у президента должна быть максимальная зарплата на уровне 100 тыс руб. в месяц – вот от чего надо «плясать».

Чтобы был толк от обсуждения Конституции и от поправок, люди должны обладать минимумом знаний в экономике и разбираться в терминах. А где ведется такой Ликбез, где такая площадка на телевидении? Как они могут разбираться, когда у нас в стране 77 тыс кандидатов экономических наук и 26 тыс. докторов экономических наук, и ни одного путного? Они вышли из плановой экономики в рыночную, а знания остались там, в плановой. Чтобы так заявлять, у меня есть все основания.

Инфляция, экономика погрязла в ней, и нет с ней борьбы – одна ложь. Почему параметрами к бюджету на 2020-2022 годы предусмотрено углубление кризиса, как по значению ИПЦ в 3-4%, значит – рост цен, почему не их снижение, так и по росту курса доллара до 66,5 руб., почему не его снижение? Разве это не вредительство? Замечу, предложения по индексации зарплаты, пособий и пенсий – это тупиковый путь прямо в дефолт. Причем рабочих индексация не коснется. Научный подход, с другой стороны, со стороны роста покупательной способности рубля до максимального значения и далее рост доходов только с приростом ВВП выше 10%, для чего есть все условия и возможности.

Москва, Анатолий Завертяев

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