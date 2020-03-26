Дневник коронавируса: 26 марта. О закрытии мира

Развитие ситуации с распространением коронавируса закрывает мир. Об этом в авторской колонке «Дневник коронавируса», подготовленной для РИА «Новый День», рассуждает известный политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

Обещал написать сегодня о лучшем чтиве на время карантина и незапланированного недельного отпуска, но тут такая новость – уже с завтрашнего дня, 27 марта решением правительства приостанавливаются все авиаперевозки, кроме специальных и экстренных случаев, а также вывоза сограждан с чужбины домой. Ещё неделю назад были приостановлены перелёты со всеми не имеющими критического значения городами мира, кроме столиц. Но в Берлин с Парижем и Нью-Йорком ещё можно было попасть. С завтрашней полуночи уже нет.

Впервые за всё время существования государства Израиль не по религиозно-политическим соображениям была закрыта на неопределённое время главная христианская святыня – Храм Гроба Господня. Это беспрецедентное решение в период Великого Поста – куда будет сходить в Великую Субботу, 18 апреля Благодатный Огонь, если Храм до того момента не откроют? В Израиле число заболевших уже перевалило за 2000, в городах отменён даже общественный транспорт. А ведь до сего момента за всю историю Храма лишь трижды Огонь не сходил. Первый раз – в 1101 году после изгнания православных крестоносцами-католиками из Иерусалима. Второй раз – в 1567-м после попытки армянских первоиерархов совершить таинство самим, оставив православных за закрытыми вратами – как раз тогда и случилось единственное в истории схождение Огня за пределы Храма, когда треснула левая колонна у дверей и из неё появился Огонь. И третий раз – в первой половине ХХ века, когда доступ к обряду арабам решили ограничить уже британские колониальные власти.

Мне посчастливилось побывать в Храме месяц назад. Уже не те толпы, что обычно. Но древний город всё еще жил своей размеренной восточной жизнью. И вот, какие-то недели спустя, он вымер. Там, где ещё вчера было не протолкнуться от ковров, торговцев и туристов – сегодня пустота.

То же самое в Венеции – помню, как физически не мог пройти во время карнавала рядом с мостом Риалто, толпа тебя просто выносила в соседнюю улицу. Теперь там – закрытые магазины, несколько сотен человек местных жителей на весь остров и впервые за долгое время прозрачная вода в каналах, куда, как рассказывают местные, сейчас заплывают дельфины. Кому-то вирус, а кому-то раздолье.

Моя дача расположена на приличном удалении от Шереметьево, но развороты самолётов для захода на посадку при желании можно увидеть. На последней неделе в небе творилось что-то невообразимое – то ли самолёты изменили свои траектории в силу закрытия терминалов C и Е, то ли их число выросло в разы – вывозили домой наших сограждан, застрявших на чужбине.

После того, как испанские власти решили закрыть Мадрид, из города на юг, несмотря на запреты, потянулись имеющие дачи горожане. Чтобы предотвратить распространение эпидемии, на выезде полиция устраивала баррикады и применяла резиновые пули. Но это не спасло. 7-миллионный Мадрид опустел, а Испания, обогнав Италию, стремительно вышла в европейские лидеры по росту числа заболевших – почти 7,5 тысяч за последние сутки (больше только в США – там 13 тысяч за сутки).

Москва в два раза больше Мадрида, её перекрыть будет почти не реально, да и опыта такого у властей никогда не было. Потому во вчерашнем обращении президент ограничился недельными каникулами вместо карантина, а московский мэр тем временем постановил закрыть все рестораны, клубы и парки на этот срок. Посмотрим, помогут ли эти меры или нам стоит готовиться к итальянскому сценарию, чего не исключают врачи.

Напоследок – о литературе (более подробно в субботу). Сегодня ровно 9 дней, как ушёл в мир иной Эдуард Лимонов, предвосхитив своей смертью начало новых времён. Последний великий русский писатель, популярный за границей. Ни Пелевина, ни Бондарева Запад не знает так, как знал Лимонова. Вся его жизнь состояла из путешествий: Харьков-Москва-Париж-Нью-Йорк-Париж-Сербия-Москва-Приднестровье-Москва-Алтай-Саратов-Москва. Без этих, иной раз недобровольных, путешествий не было бы Лимонова. Последняя, ещё не вышедшая его книга так и называется – «Старик путешествует». А в предпоследней – «Будет ласковый вождь», рассказывая от третьего лица о собственной попытке подготовки восстания в Северном Казахстане, он себя убивает. Нехорошая для любого писателя примета.

Москва, политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко

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