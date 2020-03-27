Дневник коронавируса: 27 марта. О культуре карантина

Москва, Март 27 (политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко) – Россия вступает в новый для себя период вынужденных каникул, которые могут превратиться в повторение загула в новогодние праздники. Об этом в авторской колонке «Дневник коронавируса», подготовленной для РИА «Новый День», рассуждает известный политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

Когда президент России Владимир Путин объявил о том, что неделя с 28 марта по 5 апреля в целях предотвращения развития пандемии в России объявляется нерабочей, общество разделилось на недовольных работодателей и счастливых наёмных служащих. Работодатели недоуменно прикидывали, как им оплачивать вынужденный простой, а их сотрудники – куда себя деть на 8 дней. В итоге, за исключением тех, кто гордо объявил о том, что «я/мы работаем с 30 марта по 3 апреля», так и не отошедшие от нескольких шоков подряд бизнесмены (падение рубля, закрытие границ, пандемия) солидаризировались со своими работниками в вопросе вынужденной самоизоляции. Благо, таковой опыт у страны случается каждый год с 31 декабря по 9 января. Всё бы хорошо, да вот только здоровым его никак не назовёшь.

Я прекрасно помню время ещё в середине 2000-х, когда Россия не уходила в загул на новогодние (рабочими были 3,4,5,6 и 8 января), зато на майские уезжали с 30 апреля по 10 мая. Правда, с одной большой разницей – если на Новый год свободное время выливается, как правило, в одну безостановочную пьянку, то на майские – целый квест! Вскопать огород, засеять грядки, реанимировать после зимы дачу, наметить план на лето по реставрации дома. И так каждый год. Не до посиделок!

Нынешний формат свободной, как ее уже прозвали «путинской», недели, скорее всего, станет средним вариантом между новогодним загулом и дачными трудоднями. Народ активно скупает мангалы, мясо и алкоголь – с представлением о том, что самоизоляция возможна исключительно в кругу друзей на природе или на не протопленной ещё даче. При этом поражают масштабы. Никак сограждане решили ударно отметить день дурака. Как бы только самим после него в дураках не остаться. Вирус-то, он будет брать без разбора.

Пока ещё поражает преимущественно людей известных и обеспеченных – Лев Лещенко, Игорь Николаев, Николай Губенко. Как рассказал мой приятель с Николиной горы на Дальней Рублёвке – скорые безостановочно забирают пациентов и везут их прямиком в Коммунарку. Мой друг больше не ходит в магазин дорогой еды АВ, предпочитая ему сеть обычных продуктовых. Но совсем скоро садовод очередной подхватившей бациллу знаменитости зайдёт в народный сельпо и перезаражает там кучу простых дачников. Которые, в свою очередь, поболев недельку дома после бутылки-другой, затем полечившись народными методами, вдруг поймут, что заразились. И что тогда? Коммунарка-то не резиновая, а борты отечественных вирусологов пока нужнее в Италии.

Милым согражданам гораздо полезнее было бы на выдавшейся свободной неделе позаниматься саморазвитием – посмотреть кино, а то, может, и театральные спектакли в онлайне, почитать книги (завтра напишу, какие), уделить больше времени детишкам или родителям.

Карантин не синоним шашлыков. Иначе по итогам вынужденного отгула придётся уже всерьёз начинать лечить. И хорошо ещё, если только печень.

Авторская колонка. Другие новости 26.03.20

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