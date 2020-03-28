Выходная карантинная неделя открывает большую возможность для спокойного чтения так называемых «лонгридов», для которых обычно не хватало времени. И прочесть, действительно, есть что. Об этом в авторской колонке «Дневник коронавируса», подготовленной для РИА «Новый День», рассуждает известный политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

Чтение. Многие, к сожалению, давно забыли, как это – сидеть в кресле (лучше, чем лёжа на диване, где есть риск заснуть) с книгой. Ритмы жизни нас поглотили, вместо красивых разноцветных книг мы читаем социальные сети и дурацкие чаты с телеграм-каналами, даже газеты для некоторых уже это «too much» – там же больше 140 твиттер-знаков!

«Нет, это слишком длинно» – деланно восклицает обленившийся мозг и закрывает ссылку с большим текстом. В русский язык уже всерьёз и надолго проник «лонгрид» – дословно, длинный материал. Хотя, что за бред – ещё 15-20 лет назад значительная часть статей (всё, кроме новостей одной строкой) были «лонгридами». А теперь мы – не мы конкретно, но обобщённые мы – ищем (!) время (!!) для чтения «лонгридов» (!!!) по принципу – это я, пожалуй, отложу до субботы, а это – до воскресенья.

Что же тогда делать бедным писателям и книгоиздателям «самой читающей» в недавнем прошлом страны? Убить себя об стену, ведь гонорары за среднюю книгу, если твоя фамилия не Пелевин или Донцова, по нынешним временам – сущие копейки?..

Спасибо коронавирусу – выручил. Карантин освободил время от ненужной суеты. Книжные магазины объявили 50-процентную скидку на доставку, а онлайн-платформы типа «ЛитРеса» объявили о свободном доступе на период карантина к б`ольшей части книг.

Ну вот мы устроились поудобнее в кресле (ок, если хотите – на диване). Что же почитать?

Из новейшего – вернее, пока даже будущего – последний роман недавно усопшего Эдуарда Лимонова «Старик путешествует», который станет полностью доступен в онлайне на сайте Букмейта уже 30 марта. На данный момент доступны три мини-рассказика, такой себе «литературный тизер» – о снах, «девках» (как он сам их называет) и Лос-Анджелесе Эдуарда Вениаминовича.

Безжалостный к собственному прошлому и его героям, Лимонов при этом деликатно обходит людей, важных ему по состоянию написания книги – в частности, единственную из всех прочих – мать его детей, актрису Екатерину Волкову, не упомянутую в «девках».

Это книга о последних «вспышках сознания», о собственных путешествиях последнего всемирно известного русского писателя. Прав Захар Прилепин, когда говорит, мол, Лимонов не последний великий, ведь живы ещё и Юрий Бондарев, и Александр Проханов, и Владимир Личутин, и Станислав Куняев. Но то, что он – последний популярный на Западе русский писатель, очевидно, увы. В печатном виде книга должна появиться в апреле.

Последняя опубликованная на данный момент его книга «Будет ласковый вождь» от третьего лица повествует о неудачной попытке подготовить русское восстание в Северном Казахстане, за которое ЭЛ отсидел больше двух лет в тюрьме. Многие как-то подзабыли, что именно Лимонов был идеологом возвращение русского Крыма и прочих территорий, потерянных после распада Союза. В этой книге он приговаривает «Вождя» к смерти от рук казахских спецслужб. Вообще, повествование от третьего лица становится характерным для позднего Лимонова. Он как бы критически изучает того себя, который что-то делал и потом выносит ему нелицеприятные оценки.

В отличие от своего учителя, Захар Прилепин в своих последних эссе пишет от первого лица. «Истории из лёгкой и мгновенной жизни» – о себе и приключившихся с собой историях. «Некоторые не попадут в ад» – на одном дыхании проглатываемая книга о его донецком отрезке жизни, друзьях, героях и предателях. «Всё, что должно разрешиться» – о том же, но парой лет раньше. Их интересно сравнивать – сумбурное и полное надежд «Всё, что должно…» и диагностирующие с цинизмом патологоанатома «Некоторые не попадут в ад», написанное уже после убийства лидера ДНР Александра Захарченко. Ну и действительно серьёзное (вот тут употребимо понятие «лонгрид») исследование жизни и творчества Сергея Есенина, вышедшее как в серии ЖЗЛ, так и отдельной книгой «Сергей Есенин». На данный момент, он – один из лидеров ЖЗЛ за все годы существования серии (1040 страниц). С другой стороны, время есть, а пишет Прилепин легко – почему бы не осилить?

22 апреля – не только дата планировавшегося голосования по поправкам в Конституцию, но и 150-летие со дня рождения основателя советского государства Владимира Ильича Ленина. Как тут не обратиться к современной классике и не прочитать (тем, кто этого ещё не сделал) вышедшую также в серии «Жизнь замечательных людей» книгу Льва Данилкина «Владимир Ленин». Она ненамного тоньше прилепинского Есенина, зато даёт глубокий и непредвзятый анализ жизни вождя мирового пролетариата, написанный бойким слогом. Ещё из интересного по теме можно прочесть «Красные» из серии ЖЗЛ Евгения Матонина – там собраны биографии пяти забытых соратников Ильича – Владимира Антонова-Овсеенко, Леонида Красина, Камо, Александра Богданова и Льва Каменева.

Ну а тем, кому хочется чего-то более возвышенного и далёко-чужеземного – новый роман Марка Леви «Влюблённый призрак» – о явившемся к сыну с того света ради закрытия гештальта отце. Или же «Миф» – греческие мифы в пересказе Стивена Фрая – с британской педантичностью разобранные по составным частям и переданные понятным языком древнегреческие мифы могут весело разнообразить скучный карантинный быт.

Хотя, как по мне, тоскующему по любимым Балканам, нет ничего лучше очередного Милорада Павича с его «Биографией Белграда». Ощущение, будто сам прогуливаешься этими улочками под цветущими алеандрами, вишней и миндалём, вдыхаешь их ароматы, пьёшь игристое на веранде отеля «Москва» и наблюдаешь за прохожими.

А не сидишь на диване в Подмосковье.

Приятного чтения!

Москва, политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко

Москва. Другие новости 27.03.20

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