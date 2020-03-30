Изоляция в связи с угрозой коронавируса в России теперь затронет каждого – Москва и Подмосковье первыми в обход Конституции объявили о запрете выхода на улицу всем. Об этом в авторской колонке «Дневник коронавируса», подготовленной для РИА «Новый День», рассуждает известный политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

Итак, все мы теперь – домоседы. Как и говорили с вами ранее, пространство схлопывается поэтапно, вирус действует как удав, обматывая свою жертву кольцами всё сильнее. Вначале – невозможность улететь по делам в Европу, потом – массовая отмена любых мероприятий внутри страны, закрытие вузов, театров, музеев. Следующим шагом – изоляция пенсионеров. Ну а теперь – это касается каждого.

В обход Конституции, где прописан режим введения ЧП или «комендантского часа», московский мэр и подмосковный губернатор решили ввести свой вариант «карантин-лайт», согласно которому, если тебя остановят на улице с пакетом мусором в руках, ты распоряжение мэра не нарушаешь, а если совершаешь пробежку вокруг дома, то ты – нарушитель. Бред? Возможно.

Но многих этот бред устроит больше, чем настоящий «комендантский час» с 20:00 до 06:00 и запрет на передвижение по городу на личном автотранспорте. Например, в Сербии уже введено ограничение на появление на улицах с 15:00 до 05:00. Нарушителей там штрафуют на большие по местным меркам деньги – 1500 евро. В Москве пока ещё официально не объявлен размер штрафа, но ходят слухи, что за первый проступок нужно будет заплатить от 15 до 40 тысяч, а вот за второй уже – от 150 до 300 тысяч. Судя по всему, Подмосковье это скопирует, но с поправкой на уровень доходов граждан. Между прочим, первым идею ввести доплату в 3 тысячи пенсионерам, не нарушающим карантин, предложил Воробьёв. Собянин накинул тысячу и ввёл это в Москве.

Многие счастливчики, обладающие «тёплыми» дачами, поспешили разъехаться по Подмосковью и другим регионам. Чем даже начали вызывать раздражение у местных. Устремившиеся в сочинские отели жители столичных регионов, натолкнулись на выселение их из отелей через несколько дней после приезда. Но если из Москвы в Сочи «карантинные туристы» улетели по дешёвке за 3-6 тысяч, то уже обратно цены оказались взвинчены до небес – в одну сторону от 30 тысяч. Надежды внутрироссийских туроператоров, почуявших было свой «звёздный час» после закрытия внешнего мира, рухнули через неделю после рекламных рассылок большинства авиакомпаний «по стране за 50% стоимости». Как долго это продлится, никто точно сказать не может. Но оговорка Путина – «надеюсь, за три месяца справимся» – оптимизма не добавляет.

Уже понятно, что придётся переносить торжественные мероприятия, приуроченные к 75-летию Победы. Парад и «Бессмертный полк» – на 24 июня (день проведения Парада на Красной площади 1945 года) или 2 сентября (день подписания акта капитуляции Японии и официального окончания Второй Мировой войны). Планы побывать накануне 9 мая вместе с сыном на Мамаевом кургане, на Прохоровском поле или съездить подо Ржев придётся отложить на год. Перспективы отправиться куда-либо отдохнуть этим летом уже всё менее очевидны. Разве что в другой российский регион частным образом. Ведь не закроют же границы между областями? Хотя некоторые уже начали говорить об ограничении внутрироссийских перелётов и железнодорожных переездов. А Чечня первой закрыла все границы бетонными блоками. Если Чечня и в этом у нас станет примером для подражания, это печально.

Забегая наперёд, нельзя исключать и введения настоящего режима ЧП в ряде регионов, в первую очередь, в Москве. Вопрос в том, что данный режим будет очень сложно соблюдать больше месяца. Потому что потом ситуация просто может выйти из-под контроля.

И вот, сидя на карантине в своём доме, начинаешь задумываться – чем, помимо гречки и макарон, нужно озаботиться в новой ситуации? СМИ пишут, что резко вырос спрос на разрешённое оружие, патроны, травматы, пневматы и …биты. Нужно ли дома ружьё (если есть охотничий билет) или хотя бы пневматический Макаров? Вопрос по Чехову неоднозначный. А вот что может пригодиться в дачных условиях – это генератор. Пока ещё стоит недорого, работает на солярке, может поддержать электричество дома в условиях возможных перебоев.

Новая жизнь – новые привычки. Генератор на «холодную дачу», вместо поездки в Таиланд. Что же, будем привыкать.

Москва, политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко

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