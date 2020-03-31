Начавшаяся неделя вынужденного карантина в связи с угрозой коронавируса показала, что Россия опять нуждается в Сталине. Об этом в авторской колонке «Дневник коронавируса», подготовленной для РИА «Новый День», рассуждает известный политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

Долго думал, стоит ли это писать, но вот решился.

Сограждане, милые, какого рожна вам надо было минувшие выходные проводить так весело, будто на дворе первомай, а не коронавирус? Шашлык-машлык, песни-пляски, ну и конечно, вот эти фантасмагорические «последние вечеринки года» в закрывающихся московских клубах-барах – Босх бы плакал! Страна бессмертных фаталистов-пофигистов или проводы прошлой жизни.

Ну и власти тоже молодцы – после скорее социального, чем алармистского обращения Президента началось. Кто в лес, кто по дрова. Собянин в роли второго лица в государстве показался многим слишком борзым, особенно на фоне сомнительного законодательного обеспечения озвученных мер. Плюс ко всему его патологическое неумение и нежелание общаться с горожанами сделало из него какого-то самозванца-карантинщика, без ЧС (кстати, где МЧС?) вводящего чрезвычайное положение. Хотя по факту лучше, конечно, такой «карантин-лайт», чем настоящий комендантский час.

Но с другой стороны, а чего требовать от сограждан, если сказано – каникулы, нерабочая неделя. С раннесоветского детства все помнят значение слова «каникулы» и его синонимы – дача, отдых, шашлыки. Приехали, круг замкнулся.

Нам нужно говорить прямо – начинается карантин, на улицу выходить запрещено, нарушители будут расстреляны (арестованы) на месте. В этом случае ещё есть шанс, что народ услышит. Приказы должны отдаваться громким строгим голосом, не терпящим возражений. Формулировки – лаконичные, простые, не предполагающие возможности трактовки сказанного. Вновь устанавливаемые громкоговорители на улицах Москвы вполне подойдут. Но можно ещё и онлайн-рассылки по примеру МЧС-смсок, только в аудиоформате голосом Левитана.

Скажете, не смешно? Зато бы работало. И куча людей не перезаражалась 27-29 марта – истинный масштаб станет понятен лишь через 7-10 дней.

Посмертное интервью Эдуарда Лимонова, выпущенное в первом часу ночи сегодня на Первом канале, выглядело предзнаменованием конца эпохи, с которым так истово боролся усопший. Видимо, такое опасное – единственная программа Познера, снятая с эфира, ещё летом 2018 года. Лишь после смерти Лимонова можно было показать по Первой кнопке. В интервью он повторил, что жалеет об одном – что опередил своё время.

Сегодня оно его стремительно настигает. Снова запрос на Сталина.

Москва, политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко

Москва. Другие новости 30.03.20

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