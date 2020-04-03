Угроза коронавируса проявляет себя в гибели совершенно конкретных людей, что заставляет задуматься о реальной опасности этого заболевания. Об этом в авторской колонке «Дневник коронавируса», подготовленной для РИА «Новый День», рассуждает известный политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

До сих пор немало людей презрительно морщат нос, когда слышат о масштабах поразившей планету заразы, гораздо больше обеспокоены вынужденной сменой образа жизни. Есть такие и среди моих друзей.

«Я не знаю, от чего в Италии мрут люди…»

«Умирают, в основном, старики, они что думали, до 100 лет жить?..»

«От туберкулёза больше погибает, чем от этого непонятного вируса…»

«Такими темпами скоро настанет конец всему бизнесу, пойду, что ли, гулять…»

Друзья мои, нам всем сейчас непривычно оказаться в не самой приятной ситуации, но, поверьте, страх и боязнь чего-либо никогда не были недостатком нашего народа, а здесь действительно есть, над чем задуматься.

На этой неделе стало известно вначале о госпитализации, а вчера – о смерти моего доброго знакомого. Бранислав Блажич. Он был депутатом сербского парламента, одним из первых откликнулся на предложение поехать на Донбасс в горящем 2014-м в качестве международного наблюдателя. Учил русский язык – собирался стать Послом Сербии в России, затем перебрался в родное для себя Министерство окружающей среды. И вот неожиданно для всех умер. Совсем не старый, 63 года исполнилось в день смерти. Даже не пенсионер ещё.

Помню, как под Донецком были с ним на разрушенной украинской артиллерией Саур-Могиле, ездили по избирательным участкам на первых выборах молодой Донецкой Народной Республики, до и после неоднократно встречались в Белграде, бывал в его скромной квартире. Бранислав был большим патриотом своего края Воеводины, приглашал в родной город Кикинда, но я до него, увы, так и не доехал. А ещё он хорошо знал русинскую общину Воеводины, где русинский язык, в отличие от украинского Закарпатья – родины русинов, признан официальным.

Неожиданная смерть потрясла родных и близких Бранислава. У него было ещё так много планов на жизнь! Но их поменял коронавирус.

Вы скажете, это далеко, в Сербии, нас не касается. Только там в три раза меньше заболевших, чем в России на данный момент. Может быть, жесткий чрезвычайный режим, введенный президентом Вучичем, начал действовать. А может комендантский час с 05:00 до 17:00 и огромные штрафы за его нарушение распугал общительных сербов, заставив сидеть по домам. Только сейчас, спустя две недели после обращения Белграда, Россия направила братскому сербскому народу самолёты военных медиков с медикаментами. Лучше поздно…

Моя однокурсница, владелица небольшой турфирмы, вернувшись с мужем и дочуркой из Лондона, почувствовала себя плохо. Приехавший врач долго ругался, когда узнал, что она только с самолёта. Сказал, что не приехал бы, если б знал. Через три дня её протестировали на коронавирус и положили в отдельный бокс в подмосковную больницу. При этом никаких осложнений и сильно плохого самочувствия она не испытывала. А сейчас готова, по её словам, уже хоть кросс бежать.

Никто не знает, как на кого действует вирус. Поражает ли он только слабых и больных, но сколько у нас таких?

Жалко тех, кто станет случайными жертвами вируса.

Берегите себя. Сидите дома.

Москва, политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко

Москва. Другие новости 02.04.20

Как важно помогать друг другу. Дневник коронавируса: 2 апреля. Авторский блог политолога Олега Бондаренко. / Почему нужен Сталин. Дневник коронавируса: 31 марта. Авторский блог политолога Олега Бондаренко. / Дневник коронавируса: 30 марта. Набор домоседа. Авторский блог политолога Олега Бондаренко. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»