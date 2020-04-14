«Вирус» ненависти и страха: россиян разделили на «своих» и «чужих»

Россия погружается в хаос и панику под угрозой коронавируса, а репрессивные действия властей не только не успокаивают население, но и не защищают от кризиса большинство граждан. Об этом в авторской колонке для РИА «Новый День» пишет лидер общественного движения «Возрождение» Александр Чухлебов.

Сложная ситуация, в которой мы все сегодня оказались, является серьезным испытанием, как для общества, так и государства в целом. Буквально вчера мы обсуждали поправки в Конституцию и обнуление президентских сроков, готовились к празднованию 75-летия Великой Победы и торжественному Параду на Красной площади. А сегодня – состояние всеобщей неопределенности, пандемия коронавируса, перекрытые границы, падение цен на нефть, мировой экономический и финансовый кризис.

С каждым днем паника вокруг коронавируса набирает новые обороты. Никто уже и не спорит о серьезности нового вируса и опасности вызываемых им заболеваний. Однако, создаваемая вокруг него паника только вредит людям, а не помогает в решении проблемы.

Отвлекая наше с вами внимание от реальных государственных и экономических проблем, отдельные «заинтересованные лица» творят свои дела, буквально наживаясь на людской беде. Им «на руку» раздувание страха, хаоса и паники. Среди таких дельцов есть и политики, и финансисты, и журналисты, и владельцы крупных фармацевтических компаний. Иногда возникает ощущение, что нас намеренно «сталкивают лбами», раздувая агрессивность и подогревая истерию вбрасыванием множественных фейков и конспирологических версий, буквально заставляя воевать друг с другом.

Прямо скажем – меры, предпринимаемые сегодня властью, тоже не снимают паники и не защищают от социального кризиса большинство населения. Более того, некоторые из таких мер больше похожи на прямое издевательство, включая откровенный фискальный характер и увеличивающееся в геометрической прогрессии количество карательных указов о штрафах и уголовной ответственности граждан. Вместо налоговых каникул малому бизнесу предлагается лишь отсрочка платежей. То есть, платить все равно придется, только никто не знает, смогут ли предприниматели вообще пережить кризис. Предприниматели вынуждены закрывать свое дело, увольнять своих нанятых работников, а государственные служащие продолжают получать зарплату.

Вы наверняка и сами заметили, что люди начинают вести себя агрессивно, усиливается социальная напряженность и поляризация в обществе. С одной стороны, это закономерная реакция человеческой психики на стресс и опасность. А с другой – человеком, поглощенным различными страхами, легче манипулировать. Страх, как известно, парализует человека и не дает возможности трезво мыслить, реально оценивая происходящее вокруг. Вот, совсем недавно люди в панике запасались гречкой, мукой, сахаром, скупали упаковки туалетной бумаги. Потом до немыслимых высот взлетели цены на имбирь, лишь потому, что кто-то запустил в сети информацию о том, что именно имбирь является панацеей от короновирусной заразы. На сегодняшний день, пустых полок в магазинах нет, но вот цены начали заметно расти.

Еще одной напастью стало агрессивное отношение по отношению к «новым понаехавшим», к людям, вернувшимся из мегаполисов в свои небольшие родные города и поселки. Рассказывают, что в некоторых деревнях местные встречают москвичей чуть ли не с вилами, считая, что именно они «разносят зaразy по всей стране». Здоровые требуют огласить списки больных и зараженных, как будто у нас напрочь исчезло понятие «врачебной тайны». Бюджетников, чьи места и зарплаты сохранились, ненавидят те, кто потерял свой маленький бизнес и уже сейчас понимает, что не сможет его восстановить.

Практически ни у кого не вызывают сочувствия соотечественники, которые в силу обстоятельств застряли в других странах и не могут вылететь домой: «А нечего было по заграницам шляться». Наше общество стремительно начало делиться на «своих» и «чужих», мы в реальном времени наблюдаем разворачивающуюся «охоту на ведьм».

Хочу спросить – откуда вдруг взялась в нас эта агрессия и ненависть? Кто подогревает эти негативные настроения в обществе?

Да, нам всем сложно. Изменился привычный уклад жизни из-за карантинных мер. Кто-то не может встретиться с родственниками, кто-то потерял работу. У многих людей нет финансовых накоплений, позволяющих без проблем пережить многонедельный карантин. А еще у подавляющего большинства российских семей есть по несколько незакрытых кредитов, включая ипотечные.

На наших глазах умирает малый бизнес. В самом плачевном состоянии оказались те самые многочисленные индивидуальные предприниматели, которых государство призывало развивать свой семейный бизнес. Микро-бизнесы разоряются ежедневно, и, вероятнее всего, даже отмена карантина и самоизоляции уже не сможет остановить этой негативной тенденции. Российская Торгово-промышленная палата уже предупредила – к концу этого года могут разориться до трех миллионов мелких предпринимателей, а потерять работу рискуют почти девять миллионов наемных сотрудников.

В разгар пандемии коронавируса все больше людей нуждаются в помощи, причем не отсроченной, а необходимой здесь и сейчас. Конечно, невозможно не отметить развития волонтерского движения. Волонтеры разносят продукты и лекарства пожилым людям, оказавшимся в группе наибольшего риска и остающимся дома. Вот только на фоне волонтерского движения уже начали откровенно пиариться партии и отдельные политики, размещая в социальных сетях свои фотографии в момент передачи продуктов бабушкам и дедушкам. Согласитесь, это выглядит недостойно, а то и просто противно. Однако пусть это останется на их совести. Тем же людям, которые оказывают помощь старикам не для пиара, а по доброй воле и зову сердца, хочется сказать огромное спасибо. Знаете, есть такая поговорка – в темные времена особенно заметны светлые люди.

Пандемия коронавируса вносит в общественную жизнь новые смыслы. Вот, например, термин «социальная дистанция» сейчас воспринимается нами как расстояние между людьми, которое необходимо сохранять для безопасности. Полагаю, это не совсем правильно, ведь это не социальное, а физическое расстояние. Социальное дистанцирование – расслоение – это как раз то, что тормозило развитие нашего общества в последнее время.

Сейчас, на фоне падения цен на нефть, девальвации рубля, обесценивания зарплат, потерей работы, подогреваемых паники и страха, у миллионов людей возникнут трудности с оплатой ипотеки, с возвратом банковских кредитов. Социальное напряжение буквально с каждым часом становится все ощутимее. В тоже время никто из депутатов, например, не предложил сократить свои зарплаты, не снижаются расходы на содержание администраций, богатые не готовы расставаться со своими яхтами и дворцами. А чего стоят предложения «кушать устриц», чтобы защититься от коронавируса! В таких условиях социальное дистанцирование и расслоение становятся еще заметнее и опаснее. И, в конце концов, все это может закончиться таким социальным взрывом, что мало никому не покажется!

Разворачивающиеся на фоне пандемии коронавируса политические и информационные битвы, манипулирование общественным сознанием сегодня не просто опасны, а преступны!

Оппозиция занята тем, что неустанно критикует правительство, удовлетворенно потирая ладошки и приговаривая «Акелла промахнулся!». СМИ продолжают хайповать на скандалах и людских страхах, заботясь в большей степени о своем рейтинге, а не о своих читателях, которые и без того дезориентированы и напуганы происходящим. Одновременно с призывами почувствовать себя «одной семьей» и «сплотиться перед лицом общей беды», мы видим нерешительность государства, которое практически сняло с себя ответственность за обеспечение безопасности граждан в условиях пандемии. Такое ощущение, что все стремятся набрать очки, пользуясь ситуацией. Только вот судьбы людей никого не интересуют.

Оказавшиеся в сложном положении граждане и бизнес сегодня нуждаются в прямой финансовой поддержке, тем более, что масштаб проблем, с которыми сейчас столкнулась российская экономика, а также масштаб вытекающих из них проблем бюджета явно недооценивается.

Сейчас необходимо отбросить политические разногласия и объединить усилия по решению свалившихся на всех нас проблем, заняться реальной поддержкой граждан, выработать и принять необходимые меры, направленные на поддержку спроса и сохранение занятости, направить внимание на предупреждение социально-экономических последствий пандемии. Нам необходима социальная солидарность, объединение и доверие. Только так, воспринимая происходящее, как общую беду, при реальной поддержке государства, мы сможем преодолеть нынешнюю сложную ситуацию.

Сегодня мы поставлены перед серьезным вызовом и надо найти единственно правильное решение. Пора объединяться и нести солидарную ответственность за будущее нашей страны!

Санкт-Петербург, Александр Чухлебов, лидер общественного движения «Возрождение»

Санкт-Петербург. Другие новости 13.04.20

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