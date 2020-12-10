Каста неприкасаемых: Кремль и его «эффективные менеджеры» ведут Россию к полной деградации

Россия вновь оказалась на распутье: альтернативой обновления власти может быть только застой и упадок. Об этом пишет в авторской колонке для РИА «Новый День» лидер общественного движения «Возрождение» Александр Чухлебов. По его оценке, последние «прорывные проекты», инициированные властью и кастой ее «неприкасаемых эффективных менеджеров», ведут к дальнейшей деградации страны.

Некоторое время назад российское общество взбудоражила новость о давно ожидавшейся отставке отца приватизации Анатолия Чубайса с поста главы госкорпорации «Роснано». Однако, вопреки ожиданиям большей части общества, заслуженный певец либерализации экономики не отправился на пенсию, а был назначен на высокую государственную должность. Теперь он будет представлять Президента в общении с различными международными организациями.

Трудно сказать, насколько рады этому назначению в международных организациях, сам же назначенец обрадовался так, что совершил нечто вроде камингаута. В своем фэйсбуке Чубайс откровенно и незатейливо заявил: «Мне в жизни не раз приходилось заниматься тем, что важно для страны, хотя и не очень приятно для меня. На этот раз, похоже, предстоящее дело по-настоящему значимо для страны и интересно мне лично».

Скучающие люди

То есть, десятки лет человек, преодолевая отвращение, старательно «улучшал» российскую энергетику, от которой в итоге остались рожки да ножки. Старался догнать и перегнать Китай в области высоких технологий – получилось тоже так себе.

Потом «Роснано». За десятилетие с хвостиком под руководством Чубайса, «Роснано» более отметилось позорными провалами, чем прорывами. Пожалуй, самый громкий из них – так называемый «электронный учебник» Plastic Logic 100, который, по мысли Анатолия Борисовича, должен был заменить школьникам громоздкие ранцы с тяжеленными учебниками. Закончилось все довольно предсказуемо: «Роснано» благополучно «освоило» на этой идее $240 млн, после чего выяснилось, что простенький ридер будет стоить в четыре раза дороже любого китайского аналога и тему как-то стыдливо замели под ковер.

Можно вспомнить эпопею со строительством завода по производству аккумуляторов «Лиотех», в проект которого власти Новосибирской области успели вбухать полмиллиарда рублей, или «Усолье-Сибирский силикон» (предприятие по производству поликремния для солнечных панелей), который позволил «Роснано» списать в убытки 9,5 млрд рублей. Теперь понятно, почему все эти перспективные высокотехнологичные проекты кончились пшиком: г-ну Чубайсу они были просто скучны. Зато уж на ниве международных контактов он развернется.

Гораздо интереснее работается за пределами России и еще одному поборнику экономических свобод, скандально известному миллиардеру и «политику» Михаилу Прохорову. Сейчас об этом мало кто помнит, но в 2010 году бизнесмен громогласно объявил о создании первого российского последовательно-гибридного автомобиля. По словам новоявленного автомагната, машина должна была стать не только технологическим прорывом, но и подлинно народным автомобилем по доступной цене.

Замах и вправду выглядел на рубль: футуристический дизайн, кузов из армированного полипропилена, роторный двигатель и многие другие технологические новинки при объявленной цене всего в 450-500 тысяч рублей привлекли многих. Прохоровский ОНЭКСИМ объявил предзаказ на машину и получил больше двухсот тысяч заявок. Увы, ни в 2013 году, когда был анонсирован выход с конвейера первой партии «Ё-мобилей», ни в 2014 годах заказчики своих машин не дождались. А в начале 2016 года стало известно, что инвесторы и основатели компаний «Ё-авто» и «Яровит-моторс», которые должны были непосредственно производить машину, перестали выходить на связь.

Сам же Прохоров, списав под этот проект не менее 150 млн евро, в конце концов, удалился в США, где спонсирует баскетбольную команду, занимается девелоперскими проектами, и ни о каком бизнесе в России не задумывается. Очевидно, этот этап своей деятельности он считает успешно завершенным: в 2014 г. олигарх получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени – неужели за провальный «Ё-мобиль»?

Чужой каприз за наши деньги

Никак, хоть тресни, не выходит у наших олигархов и эффективных менеджеров развитие высокотехнологичных производств. Но пусть вас не смущают гигантские цифры убытков, вызванных провальными проектами: то, что эти люди умеют превращать явные общие убытки в не столь явные персональные прибыли – давно уже секрет Полишинеля.

Так, например, не далее, как в сентябре этого года крупнейший инфраструктурный банк страны представил публике сногсшибательный план своего ребрендинга (а проще говоря – переименования и замены логотипа, корпоративного оформления и прочей не имеющей значения шелухи). Затея поражает своим масштабом: был Сбербанк – стал просто «Сбер», был в логотипе кружок с нарезанными дольками – стал тот же кружок, но с одной долькой, что-то вроде часов со стрелками. И вся эта красота, говорят, обойдется банку всего-то в два с половиной миллиарда рублей. Впрочем, эксперты допускают, что на ребрендинг банк может потратить и четыре, и семь миллиардов. У богатых, знаете ли, свои причуды.

Большинство наших сограждан возмутила легкость, с какой Герман Греф и его команда потратили столь огромные средства на явно не первоочередную проблему, да ещё в разгар вызванного пандемией экономического кризиса. Но, поверьте, смотреть надо вовсе не туда. В данном случае Греф, подобно ловкому фокуснику, мелким но ярким трюком лишь отвлекает внимание публики от куда более впечатляющих трат. Кстати, немедленно после презентации нового логотипа некая довольно известная компания по торговле часами заявила о плагиате и потребовала выплатить ей миллиард за нарушенные авторские права. Действительно, новый логотип банка отличается от ее товарного знака только цветом.

Никчемный ребрендинг стал лишь вишенкой на слоеном торте, какой в последнее время лепят из Сбербанка. Никто толком так и не подсчитал, сколько средств вбухано в различные прожекты вроде «Сбер-маркет», «Сбер-аптека», «Окко», «Дом-клик» и десятки других, не имеющих ни малейшего отношения к финансовому бизнесу.

Дошло до того, что Грефа, мечтающего подмять под себя все сферы жизни россиян, вынужден был одернуть Президент РФ. В своем выступлении на конференции по искусственному интеллекту 4 декабря глава государства напомнил банкиру, что Сбербанк – в первую очередь кредитно-финансовое учреждение и не следует увлекаться всякими побочными проектами. Но наши эффективные менеджеры славятся тем, что им никто, включая и президента – не указ.

За одним исключением. Когда собственное скудоумие загоняет возглавляемое ими предприятие в убытки, они тут же бегут к высшему руководству страны, громко требуя финансовой помощи. Например, тот же Греф не далее, как год назад, в июле 2019-го слезно просил Путина помочь деньгами банкротившемуся Антипинскому НПЗ. В противном случае тот не смог бы вернуть банку кредит в $ 3,2 млрд. Каждый, кто пытался оформить ипотеку в Сбербанке, знает, сколько кругов ада нужно пройти ради 5-7 миллионов родных рублей. Где же были мозги менеджеров банка, когда они одолжили такие средства предприятию, бывшему в шаге от банкротства?

Вот так и получается, что все хотелки и причуды Сбербанка, как и прочих структур под управлением «эффективных менеджеров» и не менее «эффективных» чиновников в конечном итоге оплачиваем мы с вами – простые граждане своей страны. А как же авторы всех этих «прорывных проектов»?

А они просто тихо перемещаются с одного сытого места на другое.

Неприкасаемые

Вспомним того же Грефа: став в 2000 году министром экономического развития и торговли в правительстве одиозного Михаила Касьянова, он выдвинул программу по развитию страны до 2010 года, призванную дать толчок развитию экономики и улучшению благосостояния граждан. Через десять лет эксперты посчитали, что коэффициент реализации этой программы еле дотянул до 40%. В любом киоске по продаже аксессуаров к мобильникам менеджера с таким KPI уже через месяц работы выкинули бы на мороз с волчьим билетом. Но Греф спокойно перешел в Сбербанк, где занялся ребрендингом и «развитием экосистемы».

Складывается упрямое впечатление, что в управляющей элите страны и высших кругах бизнеса сложилась какая-то инфернальная каста неприкасаемых. Чтобы они ни творили, им не только все сходит с рук, но и служит трамплином к новым доходам.

Десятки бывших губернаторов и других высокопоставленных чиновников, разоривших вверенные им регионы и отрасли, так же прекрасно чувствуют себя на различных высоких и хлебных постах вплоть до Совета Федерации. И их совсем не обременяет ни прошлая, ни нынешняя ответственность, равно как и угроза будущего воздаяния за грехи.

Долгие годы после отставки Бориса Ельцина и избрания президентом Владимира Путина многие утешали себя тем, что существование касты «неприкасаемых» – это часть некоего соглашения, заключенного между Семьей (имеется в виду клан первого президента и стоящие за ним зарубежные силы) и «командой чекистов», без которого было бы невозможно восстановление хоть какого-то суверенитета страны. Увы, как мы видим, за прошедшие 20 лет этот клан не только не поредел, но безнаказанность предшественников порождает все новых «эффективных» деятелей, готовых погреть руки на громких заявлениях и дутых программах.

Бумаги и овраги

Помнится, после того, как коллективный Запад объявил нам санкционную войну, а мы, в свою очередь, ответили, чем смогли – запретив, например, закупку продуктов питания в странах-обидчиках – властями это рассматривалось, как возможность резко поднять внутреннее производство в стране. Провластные эксперты стерли перья, расписывая, как легко и просто мы обойдемся без хамона и пармезана и какие райские сады расцветут в наших краях.

Но любой может довольно легко оценить эти прогнозы, просто присмотревшись к продуктам в ближайшем супермаркете. Тем же, кого собственные глаза не убеждают, можно отослать к недавнему исследованию Национального рейтингового агентства (НРА). Согласно этому документу, о каких-либо успехах российских производителей в импортозамещении говорить сложно. Скорее, подсчитывают барыши их иностранные коллеги, на которых санкции не распространяются. Так, успешно наращивают импорт мясной и молочной продукции в Россию наши друзья из Белоруссии и Парагвая, рыбопродуктов – Чили и Фарерских островов. Характерно, что последние две страны одновременно и в том же объеме нарастили свой рыбный импорт из Норвегии, некогда бывшей основным поставщиком этого продукта в нашу страну.

Обо всем прочем, от нижнего женского белья до высокотехнологичных товаров, и говорить не стоит – здесь безраздельно властвует Китай с небольшими вкраплениями случайно прорвавшихся на рынок производителей Белоруссии или Казахстана. Стоит ли удивляться, что мы по-прежнему зависим от метаний курса иностранных валют, и, несмотря на любую конъюнктуру рынка, цены в наших магазинах только растут?

Открытое или замаскированное засилье иностранных производителей на наших рынках имеет и обратную сторону. В отсутствии собственных заводов и фабрик жители России в большинстве своем не имеют иных занятий, кроме как перепродавать друг другу произведенные за рубежом товары.

Да, нам периодически с помпой сообщают, что то тут, то там открываются или начинают строиться новые заводы. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что эти гиганты либо недалеко ушли от гаражных мастерских, либо предназначены для переработки сырья, интересующего зарубежных производителей. Тот же «Северный поток», который подается едва ли не как национальная гордость, лишь способствует укреплению западноевропейской промышленности за счет наших потомков и в пику отечественному производителю.

Пытаясь хоть как-то оживить экономику, власть в последнее время обратила внимание на инфраструктурные проекты, дороги и скоростные железнодорожные магистрали. Действительно, во многих странах (да хоть бы в США времен Великой депрессии) именно они стали палочкой-выручалочкой. Но чем это обернется в России при нынешних ответственных за их развитие чиновниках?

Бесконечное строительство и ремонт свежепостроенных автодорог давно стали у нас притчей во языцех. И, что ни для кого не секрет – бездонной кормушкой для нечистоплотных чиновников и бизнесменов.

Что же касается скоростных железнодорожных магистралей, то, на первый взгляд, это давно назревшее решение. Первые скоростные магистрали появились аж в 1964 г. в Японии – так что мы, с нашими просторами, явно запоздали. Смущает, однако, что, ставя столь актуальную задачу, власти предусмотрительно подстилают соломки, занижая планку.

Так, уже заявлено, что по составы по нашим магистралям будут передвигаться с максимальной скоростью до 200-250 км/ч. В то же время в той же Японии и Китае уже достигнута скорость в 360-430 км/ч. Более того, китайцы уже всерьез проектируют магистраль на которой, с помощью технологии маглев, составы будут разгоняться до 600 км/ч.

Это не развитие. Благодаря подобным решениям, которые принимают слипшиеся в один непробиваемый монолит неприкасаемые чиновники и так называемые бизнесмены, наша страна обречена вечно плестись в хвосте.

Свежая поросль окаменевших джунглей

Пандемия COVID-19 с особой беспощадностью обнажила неспособность российских чиновников принимать эффективные решения в интересах народа страны. Решив обойтись полумерами вроде жалких подачек семьям с детьми и подобных действий, власть не смогла выстроить целостную систему мер по защите экономики.

В итоге к сентябрю количество обанкротившихся индивидуальных предпринимателей выросло до 15 000, на треть больше, чем за тот же период 2019 год, а до трети российских предприятий других форм собственности оказались на пороге банкротства. Выросло и количество банкротств обычных граждан.

Как-то подобный результат не очень вяжется с горячими заверениями власти о своей работе во благо каждого жителя страны. А ведь именно под этим лозунгом летом был организован референдум, в ходе которого были буквально в пожарном порядке внесены изменения в российскую Конституцию. Ему не помешали никакие коронавирусные ограничения, прихлопнувшие не одну тысячу небольших бизнесов и посадивших больше половины населения на голодный паек.

Нельзя не признать, что с момента вступления в силу основного закона страны в редакции 1993 года и в России, и в мире произошли заметные изменения, и прежняя Конституция уже не очень соответствовала текущей реальности. Тем меньше стоило спешить с ее изменением. С другой стороны, несмотря на все уверения, до сих пор нет полной уверенности, что новая редакция успешно защищает интересы россиян.

Да, был организован, пусть торопливо и скомкано, сбор предложений граждан – но действительно ли хоть какие-то из них просочились в новую Конституцию? Нет, принятый в июле новый вариант совершенно очевидно пока выполняет лишь одну функцию – функцию сохранения статус кво, консервации действующей структуры власти и всех населяющих ее персонажей.

Более того, внезапно выяснилось, что дети (да и другие родственники) чиновников обладают не меньшим административным талантом, чем их родители. Так, сын Дмитрия Рогозина (Роскосмос), Алексей, поруководив рядом авиапромышленных предприятий, в настоящее время работает советником комитета Госдумы, а в семье подрастают еще три отпрыска Рогозиных.

Сергей Иванов-младший (сын бывшего руководителя Администрации Президента РФ) руководит компанией «Алроса». Дети экс-секретаря Совбеза и экс-директора ФСБ Николая Патрушева диверсифицировали семейные традиции. Дмитрий руководит сельским хозяйством страны в ранге министра (не потому ли с импортозамещением у нас все так «прекрасно»?).

Этот список можно продолжать бесконечно. Получается совершенно как в анекдоте еще советских времен: «Нет, внучок, генералом ты, наверное, не будешь: у генерала свой внук есть».

Вполне возможно, что в когорте отпрысков, штурмующих ныне высоты власти или пестующих глобальные бизнес-проекты, есть и весьма достойные люди. По крайней мере, нет сомнений, что родители постарались дать им наилучшее образование. Но в целом такая преемственность, помноженная на ненаказуемость касты неприкасаемых, вызывает серьезное беспокойство за будущее страны.

Проблема в том, что, как уже было сказано – мир изменился, и продолжает меняться. Дело даже не в бушующей ныне пандемии коронавируса, а в целом комплексе проблем и вызовов современности. Но власть, ни в силу своего опыта, ни в силу чисто возрастного консерватизма не в состоянии адекватно реагировать на изменения.

Образно говоря, сегодня Россия оказалась на распутье, и от следующего шага руководства страны зависит, ни много, ни мало, окажемся ли мы за порогом успешного и счастливого будущего, или скатимся в пропасть застоя и деградации.

Поэтому сегодня нам как никогда нужны свежие идеи, прорывные программы и новые, молодые лидеры, способные их реализовать, и готовые нести ответственность за результаты своей работы.

Санкт-Петербург, Александр Чухлебов

Санкт-Петербург. Другие новости 08.12.20

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